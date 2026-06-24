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FIA F2 Spielberg

Horarios de F2 y F3 en Austria (ronda de Spielberg) y cómo verlo

Apunta los horarios de cada sesión de Fórmula 2 y Fórmula 3 este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria, y mira cómo puedes verlo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Arvid Lindblad, Campos Racing

Foto de: Formula Motorsport Ltd

Después de una semana de pausa tras la ronda en Barcelona, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 regresan como categoría de apoyo de la Fórmula 1 este fin de semana del 26 al 28 de junio durante el GP de Austria, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

Mira a qué hora es la clasificación y las carreras de F2 en Austria, también las sesiones más importantes de F3, y vuelve a este link porque lo iremos actualizando durante el fin de semana. Después de Austria, ambas categorías tendrán otra semana de descanso hasta el 3, 4 y 5 de julio, cuando regresarán en Silverstone (consulta aquí lo que le queda a cada campeonato).

Austria Horarios de F2 en Austria, Red Bull Ring, para España Spain

  • FP1 de Fórmula 2 de Austria: viernes a las 11:05h
  • Clasificación de Fórmula 2 en Austria: viernes a las 15:55h

  • A qué hora es la carrera sprint de F2 en Austria el sábado: a las 14:15h (a 28 vueltas)

  • A qué hora es la carrera principal de F2 en Austria el domingo: a las 10:10h (a 40 vueltas)  

Austria Horarios de F3 en Austria, Red Bull Ring, para España Spain

  • FP1 de Fórmula 3 en Austria: viernes a las 09:55h 

  • Clasificación de Fórmula 3 en Austria: viernes a las 15:00h

  • A qué hora es la carrera sprint de F3 en Austria el sábado: a las 10:05h (a 21 vueltas)  

  • A qué hora es la carrera principal de F3 en Austria el domingo: domingo a las 08:40h (a 26 vueltas) 

El fin de semana de F2 y F3 en Austria es con formato tradicional, es decir, una sesión de entrenamientos libres de cada categoría el viernes por la mañana, antes de a primera hora de la tarde la clasificación de F3 a las 15:00h en el Red Bull Ring (tras los Libres 1 de Fórmula 1) y la clasificación de Fórmula 2 a las 15:00h en el Red Bull Ring, antes de la FP2 de Fórmula 1.

Ahí quedarán formadas las parrillas para las dos carreras. Recuerda que en F3, en la carrera sprint de Austria que se celebrará el sábado a las 10:05h a 21 vueltas, se invierten los 12 primeros puestos para la salida según la parrilla formada el viernes. 

A su vez, en F2, en la carrera sprint de Austria que será el sábado a las 14:15h (entre FP3 y clasificación de F1), a 28 vueltas, se invierte la parrilla en las 10 primeras posiciones de la clasificación del viernes.

La carrera principal de Fórmula 3 en Austria, ya con la parrilla normal, es la primera sesión del domingo, a las 08:40h y a 26 vueltas.

La carrera principal de F2 en Austria, con la parrilla formada por la clasificación, será el domingo a las 10:10h a 41 vueltas, justo después de la carrera principal de F3.

Junto a la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, el fin de semana del Red Bull Ring volverá a contar con la Porsche Mobil 1 Supercup, cuya clasificación es sábado a las 11:20h y cuya carrera es el domingo a las 11:55h, a 18 vueltas, justo tras las carreras de Moto3 y Moto2.

Cómo ver la Fórmula 2 y Fórmula 3 de Austria por la tele y en

Después de que la F2 y F3 se pudiera ver gratis en la ronda anterior de Barcelona, este fin de semana nuevamente habrá que tener contratado DAZN F1, que te permitirá ver la F1, F2 y F3 (todas las sesiones, desde la clasificación del viernes a las dos carreras de sábado y domingo).

DAZN F1 viene incluido en el Plan Motor (junto a MotoGP, Moto2, Moto3, la NASCAR, el DTM, la F1 Academy y más) pero también en el Plan Premium (y en ambos, en el Plan Anual en la modalidad de Pago Único, también viene incluido el Mundial de fútbol).

A cuántas vueltas se disputan las carreras de F2 y F3 en Austria

La carrera sprint del sábado de Fórmula 3 en Austria es a 21 vueltas (o 40 minutos + 1 vuelta) al Red Bull Ring, a las 10:05h. La carrera sprint del sábado de Fórmula 3 en Austria es a 26 vueltas (o 45 minutos + 1 vuelta) al Red Bull Ring, a las 14:15h.

Luego, el domingo, la carrera principal de Fórmula 3 en Austria es a 28 vueltas al Red Bull Ring (o 45 minutos + 1 vuelta) a las 08:40h, mientras que la carrera principal de Fórmula 2 en Austria es a 41 vueltas (o 60 minutos + 1 vuelta) al Red Bull Ring, a las 10:10h.

Dado que el Red Bull Ring tiene una longitud de 4,326 kilómetros, la F3 dará 90,846 kilómetros en la carrera sprint y 112,476 kilómetros en la carrera principal. La Fórmula 2 dará 121,128 kilómetros en la sprint de Austria y 177,366 kilómetros en la carrera larga del domingo.

Cómo llegan los campeonatos de F2 y F3 a Austria

Disputadas ya cinco rondas, así está el campeonato de pilotos de F2 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Austria, con un mano a mano entre Gabriele Mini y Nikola Tsolov, separados por solo seis puntos.

Pos Piloto Puntos Australia United States Canada Monaco Spain
1
G. MinìMP Motorsport
 86 7 27 23 6 23
2
N. TsolovCampos Racing
 80 25 10 - 27 18
3
R. CâmaraInvicta Racing
 69 18 16 2 3 30
4
A. DunneRodin Motorsport
 67 6 6 18 18 19
5
N. LeónCampos Racing
 54 8 13 12 12 9
6
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 53 2 19 3 19 10
7
M. StenshorneRodin Motorsport
 48 1 3 31 13 -
8
L. Van HoepenTrident
 43 18 8 7 - 10
9 IndiaK. MainiART Grand Prix 41 - 12 2 14 13
10 JapanR. MiyataHitech Racing 30 14 8 - 8 -

Después de tres rondas disputadas, así está el campeonato de pilotos de F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Austria, con tres pilotos en 10 puntos.

Pos Piloto Puntos Australia Monaco Spain
1
U. UgochukwuCampos Racing
 58 25 18 15
2
T. NaëlCampos Racing
 52 2 20 30
3
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 48 18 17 13
4
F. SlaterTrident
 47 18 16 13
5
B. BadoerRodin Motorsport
 41 3 25 13
6
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 28 12 - 16
7
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 23 - - 23
8
G. XieDAMS Lucas Oil
 20 - 12 8
9
T. KatoART Grand Prix
 18 16 - 2
10
P. ClerotRodin Motorsport
 16 4 12 -

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Austria

Equipo

Piloto 2026

Piloto 2026

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel León

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastián Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

ART Grand Prix

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolás Varrone

 Mexico Rafael Villagómez

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Austria

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026
Prema

Australia James Wharton

 New Zealand Louis Sharp

France Enzo Deligny
Trident Denmark Noah Stromsted United Kingdom Freddie Slater

Italy Matteo de Palo 
ART Japan Taito Kato

Japan Kanato Le

 Poland Maciej Gladysz
Campos France Theopile Nael

United States Ugo Ugochukwu

 Mexico Ernesto Rivera
Hitech Japan Jin Nakamura Korea, Republic of Michael Shin Ireland Fionn McLaughlin
MP

Finland Tukka Taponen

 Italy Argentina Mattia Colnaghi France Alessandro Giusti
Van Amersfoort Spain Bruno del Pino Japan Hiyu Yamakoshi

Mexico Jesse Carrasquedo Jr
Rodin

Singapore Christian Ho 

Italy Brando Badoer

Brazil Pedro Clerot
Aix United States Brad Benavides Sri Lanka Yevan David Brazil Fernando Barrichello
Dams

Italy Nicola Lacorte

 China Gerrard Xie

Thailand Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año

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