Horarios de F2 y F3 en Austria (ronda de Spielberg) y cómo verlo
Apunta los horarios de cada sesión de Fórmula 2 y Fórmula 3 este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria, y mira cómo puedes verlo.
Foto de: Formula Motorsport Ltd
Después de una semana de pausa tras la ronda en Barcelona, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 regresan como categoría de apoyo de la Fórmula 1 este fin de semana del 26 al 28 de junio durante el GP de Austria, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.
Mira a qué hora es la clasificación y las carreras de F2 en Austria, también las sesiones más importantes de F3, y vuelve a este link porque lo iremos actualizando durante el fin de semana. Después de Austria, ambas categorías tendrán otra semana de descanso hasta el 3, 4 y 5 de julio, cuando regresarán en Silverstone (consulta aquí lo que le queda a cada campeonato).
Horarios de F2 en Austria, Red Bull Ring, para España
- FP1 de Fórmula 2 de Austria: viernes a las 11:05h
- Clasificación de Fórmula 2 en Austria: viernes a las 15:55h
-
A qué hora es la carrera sprint de F2 en Austria el sábado: a las 14:15h (a 28 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal de F2 en Austria el domingo: a las 10:10h (a 40 vueltas)
Horarios de F3 en Austria, Red Bull Ring, para España
-
FP1 de Fórmula 3 en Austria: viernes a las 09:55h
-
Clasificación de Fórmula 3 en Austria: viernes a las 15:00h
-
A qué hora es la carrera sprint de F3 en Austria el sábado: a las 10:05h (a 21 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal de F3 en Austria el domingo: domingo a las 08:40h (a 26 vueltas)
El fin de semana de F2 y F3 en Austria es con formato tradicional, es decir, una sesión de entrenamientos libres de cada categoría el viernes por la mañana, antes de a primera hora de la tarde la clasificación de F3 a las 15:00h en el Red Bull Ring (tras los Libres 1 de Fórmula 1) y la clasificación de Fórmula 2 a las 15:00h en el Red Bull Ring, antes de la FP2 de Fórmula 1.
Ahí quedarán formadas las parrillas para las dos carreras. Recuerda que en F3, en la carrera sprint de Austria que se celebrará el sábado a las 10:05h a 21 vueltas, se invierten los 12 primeros puestos para la salida según la parrilla formada el viernes.
A su vez, en F2, en la carrera sprint de Austria que será el sábado a las 14:15h (entre FP3 y clasificación de F1), a 28 vueltas, se invierte la parrilla en las 10 primeras posiciones de la clasificación del viernes.
La carrera principal de Fórmula 3 en Austria, ya con la parrilla normal, es la primera sesión del domingo, a las 08:40h y a 26 vueltas.
La carrera principal de F2 en Austria, con la parrilla formada por la clasificación, será el domingo a las 10:10h a 41 vueltas, justo después de la carrera principal de F3.
Junto a la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, el fin de semana del Red Bull Ring volverá a contar con la Porsche Mobil 1 Supercup, cuya clasificación es sábado a las 11:20h y cuya carrera es el domingo a las 11:55h, a 18 vueltas, justo tras las carreras de Moto3 y Moto2.
Cómo ver la Fórmula 2 y Fórmula 3 de Austria por la tele y en
Después de que la F2 y F3 se pudiera ver gratis en la ronda anterior de Barcelona, este fin de semana nuevamente habrá que tener contratado DAZN F1, que te permitirá ver la F1, F2 y F3 (todas las sesiones, desde la clasificación del viernes a las dos carreras de sábado y domingo).
DAZN F1 viene incluido en el Plan Motor (junto a MotoGP, Moto2, Moto3, la NASCAR, el DTM, la F1 Academy y más) pero también en el Plan Premium (y en ambos, en el Plan Anual en la modalidad de Pago Único, también viene incluido el Mundial de fútbol).
A cuántas vueltas se disputan las carreras de F2 y F3 en Austria
La carrera sprint del sábado de Fórmula 3 en Austria es a 21 vueltas (o 40 minutos + 1 vuelta) al Red Bull Ring, a las 10:05h. La carrera sprint del sábado de Fórmula 3 en Austria es a 26 vueltas (o 45 minutos + 1 vuelta) al Red Bull Ring, a las 14:15h.
Luego, el domingo, la carrera principal de Fórmula 3 en Austria es a 28 vueltas al Red Bull Ring (o 45 minutos + 1 vuelta) a las 08:40h, mientras que la carrera principal de Fórmula 2 en Austria es a 41 vueltas (o 60 minutos + 1 vuelta) al Red Bull Ring, a las 10:10h.
Dado que el Red Bull Ring tiene una longitud de 4,326 kilómetros, la F3 dará 90,846 kilómetros en la carrera sprint y 112,476 kilómetros en la carrera principal. La Fórmula 2 dará 121,128 kilómetros en la sprint de Austria y 177,366 kilómetros en la carrera larga del domingo.
Cómo llegan los campeonatos de F2 y F3 a Austria
Disputadas ya cinco rondas, así está el campeonato de pilotos de F2 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Austria, con un mano a mano entre Gabriele Mini y Nikola Tsolov, separados por solo seis puntos.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
G. MinìMP Motorsport
|86
|7
|27
|23
|6
|23
|2
|
N. TsolovCampos Racing
|80
|25
|10
|-
|27
|18
|3
|
R. CâmaraInvicta Racing
|69
|18
|16
|2
|3
|30
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|67
|6
|6
|18
|18
|19
|5
|
N. LeónCampos Racing
|54
|8
|13
|12
|12
|9
|6
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|53
|2
|19
|3
|19
|10
|7
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|48
|1
|3
|31
|13
|-
|8
|
L. Van HoepenTrident
|43
|18
|8
|7
|-
|10
|9
|K. MainiART Grand Prix
|41
|-
|12
|2
|14
|13
|10
|R. MiyataHitech Racing
|30
|14
|8
|-
|8
|-
Después de tres rondas disputadas, así está el campeonato de pilotos de F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Austria, con tres pilotos en 10 puntos.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|58
|25
|18
|15
|2
|
T. NaëlCampos Racing
|52
|2
|20
|30
|3
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|48
|18
|17
|13
|4
|
F. SlaterTrident
|47
|18
|16
|13
|5
|
B. BadoerRodin Motorsport
|41
|3
|25
|13
|6
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|28
|12
|-
|16
|7
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|23
|-
|-
|23
|8
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|20
|-
|12
|8
|9
|
T. KatoART Grand Prix
|18
|16
|-
|2
|10
|
P. ClerotRodin Motorsport
|16
|4
|12
|-
Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Austria
|
Equipo
|
Piloto 2026
|
Piloto 2026
|
Invicta Racing
|
Joshua Dürksen
|
Rafael Camara
|
Nikola Tsolov
|
Noel León
|
Oliver Goethe
|
Gabriele Mini
|
Ritomo Miyata
|
Colton Herta
|
Sebastián Montoya
|
Mari Boya
|
Dino Beganovic
|
Roman Bilinski
|
Kush Maini
|
Tasanapol Inthraphuvasak
|
Alex Dunne
|
Martinius Stenshorne
|
AIX Racing
|
Cian Shields
|
Emerson Fittipaldi
|
John Bennett
|
Laurens van Hoepen
|
Nicolás Varrone
|Rafael Villagómez
*En negrita, los debutantes este año
Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Austria
|Equipo
|Piloto 2026
|Piloto 2026
|Piloto 2026
|Prema
|
James Wharton
|Louis Sharp
|
Enzo Deligny
|Trident
|Noah Stromsted
|Freddie Slater
|
Matteo de Palo
|ART
|Taito Kato
|
Kanato Le
|Maciej Gladysz
|Campos
|Theopile Nael
|
Ugo Ugochukwu
|Ernesto Rivera
|Hitech
|Jin Nakamura
|Michael Shin
|Fionn McLaughlin
|MP
|
Tukka Taponen
|Mattia Colnaghi
|Alessandro Giusti
|Van Amersfoort
|Bruno del Pino
|Hiyu Yamakoshi
|
Jesse Carrasquedo Jr
|Rodin
|
Christian Ho
|
Brando Badoer
|
Pedro Clerot
|Aix
|Brad Benavides
|Yevan David
|Fernando Barrichello
|Dams
|
Nicola Lacorte
|Gerrard Xie
|
Nandhavud Bhirombhakd
*En negrita, los debutantes este año
*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año
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