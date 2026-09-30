Brown afirma que "la puerta de McLaren sigue muy abierta" para Verstappen

McLaren cuenta con una alineación de pilotos comprometida a largo plazo: Lando Norris y Oscar Piastri. Aun así, Zak Brown mantiene la puerta abierta a Max Verstappen. En una entrevista con De Telegraaf, el director deportivo de McLaren habla por primera vez en detalle sobre sus intentos de acercarse al cuatro veces campeón del mundo.

Según él, el verano pasado se produjeron varias conversaciones con Verstappen: "Hablé con Max un par de veces el verano pasado. Simplemente porque quería conocerlo mejor".

Conocerlo le causó una impresión inesperada. Brown describe a Verstappen con una palabra que, según él mismo afirma, antes de hablar con élno habría asociado con la estrella de Red Bull: "Encantador".

"Apuesto a que nadie que no lo conozca bien lo describiría así. Pero estoy realmente impresionado con él. Un piloto de pura raza", explica.

Lo que más ha impresionado a Brown de Verstappen

El aprecio del jefe de McLaren no se limita a los logros deportivos de Verstappen en la Fórmula 1. Zak Brown destaca especialmente la intensidad con la que el neerlandés se entrega a otras disciplinas del automovilismo.

Verstappen trabaja, entre otras cosas, en su programa de GT3 y también se dedica intensamente a la faceta técnica del automovilismo. Para Brown, este enfoque es una señal de que Verstappen no ve el automovilismo exclusivamente desde la perspectiva de la F1: "Su concentración y la forma en que ve el automovilismo desde la perspectiva de un piloto me han impresionado mucho".

En ese contexto, Brown recuerda una cualidad similar en Fernando Alonso. El piloto español también demostró una extraordinaria atención al detalle durante el proyecto conjunto de McLaren para las 500 Millas de Indianápolis.

Brown describe una escena en un vuelo a Indianápolis: mientras él pedía una copa de vino, Alonso se pasó horas mirando su pantalla. "¿Sabe lo que estaba viendo? Imágenes onboard de una edición anterior de las 500 Millas de Indianápolis. Durante 200 vueltas", cuenta Brown casi incrédulo.

"Debe de ser prácticamente lo más aburrido que hay. Pero Fernando no quería dejar nada al azar". Brown reconoce precisamente esa dedicación sin concesiones al automovilismo también en Verstappen. Por eso, el jefe de McLaren ve claros paralelismos entre los múltiples campeones del mundo.

A pesar de las conversaciones, finalmente no se produjo ningún acuerdo en concreto. Verstappen se comprometió con Red Bull y renovó su contrato hasta finales de 2030. De ese modo, el neerlandés ha quedado vinculado a largo plazo a su actual escudería.

McLaren mantiene deliberadamente la puerta abierta para Verstappen

La propia McLaren también ha aclarado su situación en cuanto a los pilotos. Norris y Piastri ocupan los primeros puestos en la planificación deportiva del equipo. Por ello, Brown subraya que las conversaciones con Verstappen no deben interpretarse como un intento inmediato de sustituir a uno de sus pilotos actuales: "Estoy muy contento con mi actual pareja de pilotos", aclara el estadounidense.

Más bien se trataba de un tanteo mutuo. Brown quería conocer mejor a Verstappen y, al parecer, sondear al mismo tiempo si en algún momento podría surgir una perspectiva común. "Porque nunca se sabe lo que depara el futuro".

Lo que más le sorprendió fue el comportamiento de Verstappen fuera del circuito. Al parecer, Zak Brown esperaba tener una impresión personal diferente.

"Pero me impresionó mucho más como persona de lo que esperaba". De ahí le surgió una conclusión muy clara: "Pensé: con este tipo sí que puedo correr. Porque odio correr contra él".

El hecho de que Verstappen esté ahora vinculado a Red Bull a largo plazo no parece cambiar la postura fundamental de Brown."La puerta sigue estando abierta de par en par para Max", subraya, y menciona posibles plazos: "Para 2028, 2029 o cualquier año".

Así pues, McLaren se mantiene, en principio, abierto a una colaboración con Verstappen, en caso de que surgiera una oportunidad adecuada más adelante. El interés personal de Brown por un futuro juntos es inequívoco. "Me ha encantado conocerlo mejor y me encantaría trabajar con él algún día", afirma el veterano americano de 54 años.