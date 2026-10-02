Sepang cambia las cartas sobre la mesa de la F1

La primera jornada de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Sepang añadió una variable que en la víspera era difícil de cuantificar: la pista. Equipos y pilotos encontraron más dificultades de las previstas, tanto en la gestión de los monoplazas como en la búsqueda del setup, al tener que lidiar con un asfalto que condicionó de forma importante el trabajo realizado en las dos sesiones.

El principal problema apareció ya en los FP1. El asfalto de Sepang, que data de 2017, ha sido objeto en las últimas semanas de una intervención destinada a reducir algunas irregularidades. Los organizadores lijaron varias zonas del trazado y el polvo producido por la operación se quedó en una cantidad significativa sobre la pista. El paso de los monoplazas mejoró progresivamente la situación, pero sin llegar a garantizar condiciones uniformes.

No fue solo una cuestión de pista sucia. Las zonas afectadas por el lijado, fácilmente reconocibles por ser más claras, mostraron características de adherencia diferentes respecto a los tramos en los que permaneció el asfalto original. Una discontinuidad de grip que complicó aún más el trabajo de los pilotos, enfrentados a un trazado difícil de interpretar y con una evolución nada sencilla de prever.

A complicar aún más el panorama contribuyó también la modificación realizada en la última curva en 2022. La nueva configuración presenta, de hecho, un peralte negativo, característica que hizo especialmente delicada la fase de frenada. A lo largo de las dos sesiones, varios pilotos tuvieron dificultades precisamente en ese punto, sufriendo para encontrar el compromiso adecuado entre estabilidad en la entrada y velocidad de paso por curva. Un elemento más con el que equipos y pilotos tuvieron que lidiar en la búsqueda del setup.

Con ese contexto, los equipos priorizaron el trabajo en configuración de carrera. La preparación específica de la clasificación quedó en gran parte aplazada a los FP3 del sábado, cuando el trazado debería presentarse en mejores condiciones y, sobre todo, más representativas. Queda por entender, sin embargo, cuán importante será la evolución de la pista y si el trabajo realizado este viernes mantendrá su validez durante el resto del fin de semana.

Lando Norris, McLaren Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Las indicaciones más interesantes llegaron, por tanto, de las tandas largas. Corrigiendo los datos en función de las vueltas ya recorridas por los neumáticos y considerando también la diferente longitud de los stint, el Red Bull de Max Verstappen fue probablemente el monoplaza que ofreció las mejores señales en los FP2. Una tendencia que ya había empezado a perfilarse en la primera sesión, cuando Verstappen completó una secuencia significativa utilizando el compuesto blando.

McLaren pareció ser la más cercana, aunque los stint completados no permitieron comprobar hasta el fondo cuál habría sido la evolución del ritmo una vez superado el umbral de las diez vueltas. Es, en cualquier caso, un panorama en el que resulta difícil identificar diferencias significativas: Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari aparecieron muy próximas, con diferencias que entran sustancialmente dentro del margen de variabilidad de los datos recogidos en FP1 y FP2.

Ferrari también ofreció indicaciones positivas. Los tiempos de Charles Leclerc fueron muy competitivos, pero su tanda larga fue más breve que la de algunos de sus rivales directos. Un elemento que invita a la prudencia en la comparación, sobre todo en una pista en la que la degradación y la gestión de las temperaturas de los neumáticos pueden marcar una diferencia importante con el paso de las vueltas.

También resultó interesante el trabajo de Mercedes. George Russell comenzó su long run con un ritmo ligeramente más lento, eligiendo un enfoque más gradual en la gestión de los neumáticos. Con el paso de las vueltas, el ritmo se estabilizó en el 1:45.medio, mostrando en la parte final del stint una tendencia muy similar a la de Verstappen. Kimi Andrea Antonelli, en cambio, modificó el programa pasando a gomas medias después de encontrar tráfico durante el stint iniciado con el blando.

Precisamente la comparación entre los compuestos ofreció otra indicación particular. En distancia, la diferencia de comportamiento entre blando y medio pareció contenida, un dato que podría estar ligado al nivel de grip particularmente bajo encontrado hoy. Con una pista más engomada, el escenario podría cambiar, modificando tanto el rendimiento de los compuestos como su gestión en distancia.

El viernes de Sepang se cerró con más interrogantes que certezas. Verstappen ofreció las indicaciones más convincentes en ritmo, pero por detrás de él los márgenes son mínimos y, sobre todo, sigue siendo difícil establecer hasta qué punto los valores observados hoy serán representativos el domingo. Antes incluso que los monoplazas, será necesario entender la pista. Su evolución entre el sábado y el domingo podría convertirse en una de las claves de todo el fin de semana.