A qué hora son los libres de F1 del GP de Bahrein en Sepang y cómo ver

¡Llega el que probablemente vaya a ser el gran premio más extraño del calendario! Bajo el nombre de Bahrein, la Fórmula 1 volverá a correr en Sepang una década después. Mira y apunta los horarios para los Libres 1 y los Libres 2 en el circuito de Malasia, que se disputarán en la madrugada de este jueves al viernes.

A qué hora son los Libres 1 del GP de Bahrein en Sepang de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 1 de F1 en Sepang (GP de Bahrein) en España: de 06:30h a 07:30h

A qué hora son los Libres 1 de F1 en Sepang (GP de Bahrein) en la hora local: de 12:30h a 13:30h

Debido a la diferencia de seis horas respecto a Malasia, la primera sesión de libres se llevará a cabo en el horario habitual local (12:30), lo que implicará que en España sea durante la madrugada, concretamente a las 06:30h. La sesión durará una hora (60 minutos) y se dará por finalizada a las 07:30 hora peninsular españolas.

Sin embargo, hay que recalcar que no será la madrugada después de la noche del viernes, sino la madrugada después de la noche del jueves, es decir, antes de que amanezca el viernes.

Este fin de semana los aficionados latinoamericanos tendrán que trasnochar, ya que los Libres 1 de Sepang arrancarán a las 22:00h de la noche del jueves en México o a las 01:30h de la madrugada del viernes en Argentina.

A qué hora son los Libres 2 del GP de Bahrein en Sepang de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 2 de F1 en Sepang (GP de Bahrein) en España: de 10:00h a 11:00h

A qué hora son los Libres 2 de F1 en Sepang (GP de Bahrein) en la hora local: de 16:00h a 17:00h

Para los segundos entrenamientos libres los aficionados en España que quieran ver a Fernando Alonso o Carlos Sainz tendrán un horario un tanto más cómodo, ya que la sesión empezará a las 10:00h de la mañana del viernes. Obviamente, los Libres 2 también durarán una hora, por lo que acabarán a las 11:00h.

Los fans que quieran ver a Sergio Pérez en Argentina tendrán que trasnochar para una FP2 que será de 02:00h a 03:00h en la madrugada del viernes, mientras que para los argentinos que quieran ver a Franco Colapinto, tendrán que levantarse a las 05:00h.

Horarios completos para el fin de semana: Fórmula 1 Horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 y cómo verlo: ¡también peculiar!

Horarios de todos los entrenamientos libres del GP de Bahrein en Sepang de F1 2026

Sesión Día Horario en España Libres 1 (FP1) Viernes 2 de octubre 06:30h - 07:30h Libres 2 (FP2) Viernes 2 de octubre 10:00h - 11:00h Libres 3 (FP3) Sábado 3 de octubre 06:30h - 07:30h

Cómo se puede ver la FP1 y la FP2 de F1 en Sepang por TV

Dónde se puede ver por la tele los Libres del GP de Bahrein en Sepang de F1 2026 en España: DAZN F1

Obviamente, la manera de ver la Fórmula 1 en España no cambia y, por lo tanto, tanto la FP1 como la FP2 del viernes en Sepang se podrá ver de forma exclusiva en DAZNF1, ya sea contratando sus propios servicios de straming como con otro operador que cuente con el canal mencionado en su oferta de televisión.

Las retransmisiones de DAZN para ambas sesiones arrancarán media hora antes, es decir, los Libres 1 lo harán el viernes a las 06:00h y los Libres 2 a las 09:30h.

Los fans de Latinoamérica dependerán en gran parte de Disney+ Premium, aunque en México la retransmisión será a través de FOX Sports México y FOX Sports Premium.

En caso de no poder verlo en directo, te recordamos que puedes seguir todo lo que ocurra en Motorsport.com España con un directo. O, en su defecto, con las crónicas, noticias, declaraciones de los protagonistas y todo lo que vaya sucediendo en Sepang.

¿Por qué los libres de Sepang en la F1 2026 son más importantes?

La última vez que la Fórmula 1 corrió en Malasia fue en la temporada 2017, por lo que los datos que poseen los equipos han quedado ya muy anticuados. Además, debido a que el anuncio de su regreso como sede del GP de Bahrein fue relativamente reciente, todos en este momento están escasos de datos precisos sobre Sepang.

También es evidente el hecho de que gran parte de la parrilla actual no sabe lo que es correr en este circuito cercano a Kuala Lumpur, por lo que los entrenamientos de este viernes serán especialmente importantes para todas las partes involucradas para llegar lo más preparados posibles al sábado, cuando se disputará la clasificación.

Por otro lado, el ya declarado riesgo de calor también es un factor a tener en cuenta, por lo que los pilotos deberán adaptarse ya desde el viernes. Así como al asfalto de Sepang, bastante quebrado y que promete una gran degradación de los neumáticos.

Sin duda alguna, parece que merecerá la pena madrugar este viernes...

Cómo llega el Mundial de F1 2026 al GP de Bahrein en Sepang

Clasificación de pilotos:

Clasificación de equipos: