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Mercedes tiene trabajo por hacer en Sepang con "la puesta a punto", dice Russell

George Russell disfrutó de su debut en Sepang, pero admitió que Mercedes aún no encuentra la mejor puesta a punto del W17 y ve a McLaren como referencia.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell se marchó del primer día del Gran Premio de Bahrein en Sepang con sensaciones encontradas. El piloto de Mercedes disfrutó de su estreno en el circuito malayo, pero reconoció que el equipo todavía no ha encontrado la ventana óptima de funcionamiento de un W17 condicionado por las extremas temperaturas y el desgaste elevado de los neumáticos.

El piloto británico, que nunca había rodado en Malasia, destacó en primer lugar el desafío que supone pilotar en Sepang.

"Para empezar, ha sido una experiencia genial pilotar en este circuito. Nunca había estado aquí antes; es un lugar realmente emblemático. Así que eso estuvo genial".

Sin embargo, las altas temperaturas de la pista marcaron por completo el desarrollo de la jornada. Como ya anticipaban los equipos antes del fin de semana, la degradación de los neumáticos fue una de las claves de los entrenamientos, por lo que Russell explicó que los problemas no pasan tanto por una falta de rendimiento, sino por encontrar una configuración que permita extraer todo el potencial del W17.

"Con estas condiciones, el desgaste de los neumáticos es enorme para todos y los coches están funcionando en un rango operativo muy diferente".

"Así que creo que, como equipo, simplemente no tenemos el coche exactamente donde necesitamos que esté y tenemos que hacer algunos ajustes en la configuración, ya que estamos un poco por debajo del ritmo", dijo.

Así fue el viernes de Sepang:

El piloto británico sí percibe aspectos positivos en el comportamiento del coche, especialmente en el nivel de carga aerodinámica, aunque considera que el sobrecalentamiento de los neumáticos termina ocultando las virtudes.

"Creo que noto la carga aerodinámica en algunas curvas, pero con el sobrecalentamiento y el desgaste de los neumáticos, se eclipsa todo".

"Solo tenemos que solucionarlo esta noche, se trata más de una cuestión de puesta a punto que de la mejora en sí misma, a partir de ahí veremos", reconoció.

Cuando le preguntaron si esos cambios podrían devolverle a la pelea por la pole, Russell evitó hacer pronósticos tras una jornada en la que considera que todavía hay muchas incógnitas por resolver, antes de apuntar a los McLaren.

"Actualmente, ya sabes, creo que todo ha pasado muy rápido hoy. Y luego el ritmo de los McLaren, parecían muy rápidos, pero ya veremos", concluyó el piloto británico, que volvió a ganar una carrera de Fórmula 1 el pasado fin de semana en el GP de Azerbaiyán.

También puedes leer:
George Russell, Mercedes

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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