Mercedes tiene trabajo por hacer en Sepang con "la puesta a punto", dice Russell
George Russell disfrutó de su debut en Sepang, pero admitió que Mercedes aún no encuentra la mejor puesta a punto del W17 y ve a McLaren como referencia.
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell se marchó del primer día del Gran Premio de Bahrein en Sepang con sensaciones encontradas. El piloto de Mercedes disfrutó de su estreno en el circuito malayo, pero reconoció que el equipo todavía no ha encontrado la ventana óptima de funcionamiento de un W17 condicionado por las extremas temperaturas y el desgaste elevado de los neumáticos.
El piloto británico, que nunca había rodado en Malasia, destacó en primer lugar el desafío que supone pilotar en Sepang.
"Para empezar, ha sido una experiencia genial pilotar en este circuito. Nunca había estado aquí antes; es un lugar realmente emblemático. Así que eso estuvo genial".
Sin embargo, las altas temperaturas de la pista marcaron por completo el desarrollo de la jornada. Como ya anticipaban los equipos antes del fin de semana, la degradación de los neumáticos fue una de las claves de los entrenamientos, por lo que Russell explicó que los problemas no pasan tanto por una falta de rendimiento, sino por encontrar una configuración que permita extraer todo el potencial del W17.
"Con estas condiciones, el desgaste de los neumáticos es enorme para todos y los coches están funcionando en un rango operativo muy diferente".
"Así que creo que, como equipo, simplemente no tenemos el coche exactamente donde necesitamos que esté y tenemos que hacer algunos ajustes en la configuración, ya que estamos un poco por debajo del ritmo", dijo.
El piloto británico sí percibe aspectos positivos en el comportamiento del coche, especialmente en el nivel de carga aerodinámica, aunque considera que el sobrecalentamiento de los neumáticos termina ocultando las virtudes.
"Creo que noto la carga aerodinámica en algunas curvas, pero con el sobrecalentamiento y el desgaste de los neumáticos, se eclipsa todo".
"Solo tenemos que solucionarlo esta noche, se trata más de una cuestión de puesta a punto que de la mejora en sí misma, a partir de ahí veremos", reconoció.
Cuando le preguntaron si esos cambios podrían devolverle a la pelea por la pole, Russell evitó hacer pronósticos tras una jornada en la que considera que todavía hay muchas incógnitas por resolver, antes de apuntar a los McLaren.
"Actualmente, ya sabes, creo que todo ha pasado muy rápido hoy. Y luego el ritmo de los McLaren, parecían muy rápidos, pero ya veremos", concluyó el piloto británico, que volvió a ganar una carrera de Fórmula 1 el pasado fin de semana en el GP de Azerbaiyán.
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Comparte o guarda este artículo
A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, GP de Bahrein, y más datos
Bahrein F1 en Malasia - Leclerc lidera una extraña FP2 en Sepang
Así os contamos los libres del viernes de F1 en Sepang (GP de Bahrein)
Bahrein F1 - Verstappen empieza fuerte en Sepang y Alonso se acerca al top 10
Así es la evolución del Mercedes para el GP de Bahrein de F1 en Sepang
A qué fueron los libres de F1 del GP de Bahrein en Sepang
Últimas noticias
Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"
Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador
Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"
WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios