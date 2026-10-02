Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"
El piloto español admite que el Williams FW48 no ha mantenido el paso adelante de Bakú y apunta a las curvas rápidas como su gran debilidad en Sepang.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Srinivasa Krishnan
Carlos Sainz terminó el viernes del Gran Premio de Bahrein en Sepang con una sensación muy distinta a la que dejó la última cita en Bakú. Después de que las mejoras introducidas por Williams alimentaran cierto optimismo, el regreso a un circuito de características más representativas de la Fórmula 1 ha vuelto a poner al equipo ante sus limitaciones.
El piloto español del equipo de Grove fue claro al analizar la primera jornada de trabajo en Malasia y admitió que el FW48 ha vuelto a tener un comportamiento más parecido al que tenía antes del paso adelante mostrado en Bakú.
"Ha sido un viernes muy difícil para nosotros. Por desgracia, vemos que en este circuito volvemos a rendir al nivel en el que estábamos antes de Bakú, hacia el final de la parrilla, salvo que encontremos algo extraordinario en los próximos días".
Sepang, con sus largas curvas de alta velocidad, sus fuertes apoyos y un asfalto muy exigente con los neumáticos, era precisamente el escenario que debía servir para comprobar el verdadero alcance de las mejoras de Williams. Sin embargo, por el momento, las conclusiones no son las esperadas.
"Hemos hecho algunos cambios en los reglajes que nos han ayudado en Libres 2, pero seguimos sufriendo en las curvas rápidas y largas, que también afectan a nuestra degradación en un asfalto tan abrasivo", explicó.
Ese es uno de los puntos que más preocupa a Williams. La pérdida de rendimiento en las curvas de alta carga no solo afecta al tiempo por vuelta, sino que también tiene un impacto directo en la gestión de los neumáticos durante las tandas largas.
El circuito malasio está ofreciendo así una prueba mucho más dura para el paquete aerodinámico estrenado en Bakú, donde las características del trazado urbano de Azerbaiyán permitieron al equipo británico mostrar una mejor imagen, llegando a cosechar un punto gracias al propio Sainz.
A pesar de las dificultades, el español no da por perdido el fin de semana y confía en que el trabajo nocturno permita encontrar alguna solución antes de la clasificación.
"Seguiremos trabajando para encontrar soluciones de cara a mañana y el domingo", dijo.
El español ya había avisado antes de llegar a Sepang de que este circuito sería una prueba mucho más exigente para evaluar el progreso real de Williams. Tras los primeros libres, la lectura parece confirmar sus temores: la mejora de Bakú fue un paso en la dirección correcta, pero todavía no suficiente para cambiar la posición del equipo.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Srinivasa Krishnan
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