Rally de Marruecos, etapa 4: Sainz y Canet pierden el liderato antes del día final

Marruecos necesitó apenas 24 horas para darle la vuelta a todo. El jueves, Carlos Sainz y Edgar Canet habían firmado una fotografía inédita, con dos españoles liderando simultáneamente las clasificaciones de coches y motos del W2RC. El viernes, después de más de 300 kilómetros contra el reloj, ninguno de los dos regresó al vivac con el número uno en sus manos.

No significa que esté todo perdido. Pero sí que el guion ha cambiado.

Seth Quintero afrontará la última etapa como líder en coches después de un día complicado para Sainz y Dani Oliveras, mientras que Daniel Sanders volvió a imponer su ley en motos y arrebató el mando a Canet.

Para el madrileño, la victoria queda ya muy cuesta arriba. Para el catalán, en cambio, quedan 259 kilómetros para recuperar 1:31.

La posición de salida castiga a Sainz

Carlos Sainz había construido su liderato precisamente haciendo lo que Marruecos exige: correr cuando tocaba y, sobre todo, no meterse en problemas. Pero este viernes le llegó una factura difícil de evitar.

El español salía segundo, inmediatamente detrás de Sébastien Loeb, y tuvo que enfrentarse durante buena parte de la especial a un terreno con apenas referencias por delante. Los pilotos que partían más retrasados encontraron unas condiciones muy diferentes.

Y la clasificación pronto empezó a demostrarlo.Antes del kilómetro 100, Sainz y Dani Oliveras cometieron además un error de navegación que acabó de abrir la puerta a Quintero. El estadounidense, que había arrancado la mañana a 3:20 del Ford, les alcanzó físicamente en pista y pasó a convertirse en el nuevo líder virtual.

Desde ese momento, la carrera de Sainz dejó de ser por conservar el primer puesto y pasó a ser de control de daños. Consiguió recuperar algo de terreno en la segunda mitad de la especial, pero no lo suficiente.

Terminó el día cediendo alrededor de 12 minutos respecto al ganador y cayó hasta la cuarta posición de la general, a 5:31 de Quintero.c"Difícil, hemos perdido demasiado tiempo", resumió Sainz en meta sobre sus posibilidades de victoria.

Ekström se venga y Toyota toma el control

Mientras los líderes sufrían delante, Mattias Ekström convirtió su posición de salida en una oportunidad. El sueco ni siquiera pudo disputar la tercera etapa por un problema mecánico, pero un día después se tomó la revancha de la mejor manera posible: victoria de etapa.

Ekström derrotó por apenas 35 segundos a Henk Lategan, mientras que Mitch Guthrie completó el podio del día a 2:42. Pero el resultado más importante estaba algo más atrás.

Quintero no necesitó ganar para asaltar el rally. Su ritmo y, sobre todo, los problemas de sus rivales le permiten llegar a la última jornada con 2:45 sobre Lategan.

Toyota tiene ahora un doblete en cabeza. Y detrás empieza otra carrera.

Nani Roma y Álex Haro son terceros a 5:09, mientras que Sainz y Oliveras aparecen sólo 22 segundos por detrás.

João Ferreira tampoco está lejos: quinto a 6:08 del líder y únicamente 59 segundos de Roma. La victoria parece haberse alejado para los Ford españoles, pero la lucha por el podio está completamente abierta.

General de coches tras la etapa 4

Pos. Piloto / copiloto Coche Diferencia 1º Seth Quintero / Andrew Short Toyota 13h13:29 2º Henk Lategan / Brett Cummings Toyota +2:45 3º Nani Roma / Álex Haro Ford +5:09 4º Carlos Sainz / Dani Oliveras Ford +5:31 5º João Ferreira / Filipe Palmeiro Toyota +6:08 6º Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford +7:04 7º Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel MINI +14:04 8º Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century +14:19 9º Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk Ford +21:24 10º Cristina Gutiérrez / Marc Solà Santana +32:59

Cristina vuelve a sorprender con Santana

Y por detrás volvió a aparecer Cristina Gutiérrez. La burgalesa terminó 14ª en la especial con el Santana, pero lo hizo por delante de dos nombres que dicen mucho del nivel de la jornada: Carlos Sainz y Sébastien Loeb.

Más importante todavía, Gutiérrez y Marc Solà ya están dentro del top 10 de la clasificación general.

El resultado confirma la progresión de un proyecto que está utilizando Marruecos como banco de pruebas antes del Dakar y en el que la propia Cristina ha reconocido estar experimentando con multitud de reglajes y componentes durante toda la semana.

Sanders responde al desafío de Canet

En motos, el desenlace fue diferente pero dejó la misma consecuencia para España. Edgar Canet arrancó la mañana con 1:30 de ventaja sobre Daniel Sanders. Y durante muchos kilómetros pareció capaz de resistir.

Sanders salió bastante más retrasado y aprovechó las trazadas de quienes le precedían para atacar desde el inicio. En el kilómetro 112 ya aventajaba en más de dos minutos al español.

Ni siquiera una caída alrededor del kilómetro 100 detuvo al australiano. Canet reaccionó. Primero redujo su desventaja hasta 1:43. Después hasta 1:21. Y en el kilómetro 193 había recuperado incluso el liderato virtual del Rally de Marruecos por nueve segundos.

El duelo estaba vivo. Pero entonces llegó el golpe definitivo. Sanders aumentó el ritmo en la última parte de la especial y la diferencia volvió a dispararse. Los 34 segundos que separaban a ambos en el kilómetro 222 se convirtieron en más de tres minutos apenas 30 kilómetros después.

Canet consiguió recortar algo en el tramo final, pero la victoria estaba decidida. Sanders se adjudicó su 36ª victoria de etapa en el W2RC, con 3:01 sobre Canet y 3:17 respecto a Adrien van Beveren. Y, sobre todo, recuperó el liderato.

El australiano llegará al sábado con 1:31 sobre el español. Una diferencia suficiente para obligar a Canet a atacar, pero demasiado pequeña como para considerar cerrada la carrera.

"Mañana tocará apretar, queda un día y estoy a un minuto y medio de Daniel... todo puede pasar", avisó el catalán después de la etapa.

General de motos tras la etapa 4

Pos. Piloto Moto Diferencia 1º Daniel Sanders KTM 13h45:03 2º Edgar Canet KTM +1:31 3º Ricky Brabec Honda +8:09 4º Luciano Benavides KTM +9:53 5º Martim Ventura Honda +13:44 6º Adrien van Beveren Honda +21:36 7º Tosha Schareina Honda +26:42 8º Ignacio Cornejo Hero +32:04 9º Michael Docherty Hero +43:09 10º Preston Campbell Honda +48:19

Schareina vuelve a pagar por abrir pista

Tosha Schareina tampoco tuvo un día sencillo. El valenciano partía segundo y pronto alcanzó a Luciano Benavides, con quien compartió durante parte de la jornada la siempre ingrata tarea de abrir pista.

La falta de referencias volvió a costarle tiempo. Schareina terminó séptimo, a 9:27 de Sanders, y cae hasta esa misma séptima plaza en la clasificación general, ya a 26:42 del australiano.

Sus opciones de victoria desaparecieron hace días y también se complican mucho sus aspiraciones en el Mundial, precisamente mientras Sanders fortalece su posición.

Benavides sufrió algo parecido. Después de ganar el jueves, salió primero y terminó perdiendo casi diez minutos, por lo que cae hasta la cuarta posición de la general.

Queda una etapa. Y el Rally de Marruecos ha demostrado suficientes veces esta semana que eso sigue siendo mucho.

En coches, Quintero tiene 2:45 sobre Lategan, pero el podio se convierte en una batalla prácticamente al segundo entre Roma, Sainz y Ferreira. En motos, la ecuación es todavía más sencilla: Sanders contra Canet, separados por 1:31.

El joven español ya tiene prácticamente asegurado el que sería su primer podio en RallyGP, pero después de haber llegado hasta aquí liderando el rally difícilmente saldrá el sábado pensando únicamente en conservarlo. Quedan 259 kilómetros alrededor de Zagora.

Después de cuatro días en los que cada liderato ha parecido tener fecha de caducidad, sería bastante temerario considerar escrito el último capítulo.