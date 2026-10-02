WRC Cerdeña: Neuville asalta el liderato y Hyundai domina

Thierry Neuville arrebató el liderato del Rally de Italia-Cerdeña a su compañero de equipo en Hyundai, Adrien Fourmaux, por apenas 0,4 segundos después de una espectacular actuación en el último tramo de una exigente jornada del viernes.

La pareja de Hyundai impuso un ritmo impresionante durante la mañana y lo mantuvo en los tres duros tramos de tierra de la tarde, donde el riesgo de sufrir un pinchazo era elevado.

Fourmaux, que busca su primera victoria en el WRC, llegó al quinto tramo, Tula-Erula, con 4,6 segundos de ventaja sobre Neuville. Era una especial que ya había ganado en la pasada matinal. Pese a encontrarse unas condiciones mucho más castigadas, Fourmaux volvió a mostrar el mismo ritmo y se llevó el tramo con 3,6 segundos de margen sobre Neuville, prácticamente doblando su ventaja sobre su compañero hasta los 8,2 segundos. Hyundai firmó un triplete en la especial, con Dani Sordo como tercer piloto más rápido.

Neuville respondió en el sexto tramo, donde marcó el mejor tiempo con un registro 3,5 segundos más rápido que Fourmaux y redujo la diferencia entre ambos hasta los 4,7 segundos.

El belga aprovechó esa inercia en la última especial del bucle y superó a Fourmaux por 5,1 segundos, una diferencia suficiente para arrebatarle el liderato.

"Estaba ahí. Nuestra gestión de los neumáticos y nuestra elección de gomas dieron sus frutos. En un momento dado estuve tentado de hacer una elección similar a la suya [Fourmaux], pero al final estaba bastante convencido de que mis sensaciones eran las correctas y estoy contento con ello", explicó Neuville.

"Pero, en cualquier caso, es bueno para Hyundai y también para Adrien, así que es una bonita batalla y espero que podamos continuar así mañana. Todavía tenemos algo de trabajo por hacer para que me sienta más cómodo en el coche. Siento que puedo pilotar rápido, pero todavía echo de menos a ese piloto que era antes, capaz de apretar fuerte y estar más relajado. Ahora mismo me estreso demasiado".

Foto de: Hyundai

"Muy contento con el día. Hemos empezado fuertes. Creo que también es bueno para el equipo", añadió Fourmaux.

En la lucha por el título, el líder del campeonato, Elfyn Evans, tuvo que afrontar la desventaja de abrir pista, pero consiguió evitar cualquier contratiempo y limitó los daños provocados por el efecto de limpieza para terminar sexto, a 1 minuto y 8,9 segundos del liderato. Tal y como están las cosas, el galés, que cuenta con 17 puntos de ventaja sobre Sami Pajari, está en disposición de conquistar su primer título mundial.

"Estamos aquí. Ya veremos. Supongo que mañana será la verdadera prueba", comentó Evans.

Probablemente, la actuación del día fue la de otro de los aspirantes al título, Oliver Solberg, que comenzó el rally a 21 puntos del líder del campeonato y compañero de Toyota, Evans, y cuatro puntos por detrás del también candidato al título Pajari.

Consciente de que sus opciones de conquistar el campeonato son reducidas, Solberg impresionó durante el bucle matinal para colocarse tercero después de ganar el cuarto tramo, pese a haber sufrido anteriormente un pinchazo lento en la segunda especial. El sueco continuó brillando en las tablas de tiempos y cerró la jornada con una espectacular actuación en el séptimo tramo que le permitió terminar tercero, a sólo 12,3 segundos del liderato.

Pajari había comenzado la tarde en cuarta posición, a 2,6 segundos de Solberg, pero no pudo mantener el ritmo de su compañero de equipo. El finlandés también perdió la cuarta plaza frente al vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier, que estaba remontando después del pinchazo sufrido en el tercer tramo. Como consecuencia, Pajari terminó a 27,9 segundos de su rival por el título Solberg y a 2,8 segundos de Ogier.

"Creo que, en general, hoy hemos hecho prácticamente todo lo que podíamos hacer. Todavía quedan dos días y espero que estemos preparados para la batalla", afirmó Pajari.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier añadió: "Sin duda me costó un poco encontrar la motivación [después del pinchazo]".

Josh McErlean terminó la jornada como el mejor representante de M-Sport Ford, en séptima posición. McErlean se llevó un pequeño susto cuando pareció producirse una fuga de líquido de frenos en su Ford Puma al término del quinto tramo, aunque el problema no terminó afectando al piloto irlandés.

Sus compañeros de equipo Jon Armstrong y Martins Sesks se vieron obligados a detenerse para cambiar neumáticos pinchados durante la mañana, antes de remontar para terminar la jornada metidos en la lucha por los puntos.

Al igual que Armstrong y Sesks, Takamoto Katsuta, de Toyota, y Sordo, de Hyundai, estuvieron entre los pilotos que perdieron varios minutos al tener que detenerse durante la mañana para cambiar neumáticos dañados. Katsuta consiguió recuperarse hasta la novena posición, justo por detrás de Armstrong.

Sordo, sin embargo, no pudo completar la jornada después de salirse de la trazada en el séptimo tramo, un incidente que provocó daños irreparables en su Hyundai i20 N Rally1.

El sábado esperan a los equipos otros seis tramos de tierra, que sumarán un total de 123,66 kilómetros cronometrados.

Clasificación general del Rally de Cerdeña tras el SS7