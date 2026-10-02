Piastri ve a McLaren "un paso por detrás" de Red Bull, Mercedes y Ferrari en Sepang

Oscar Piastri terminó el viernes del Gran Premio de Bahréin en Sepang con mejores sensaciones de las que dejó la sesión matinal. Después de un comienzo complicado, McLaren dio un paso adelante en la FP2 y el australiano considera que el equipo logró enderezar una jornada marcada por la amenaza de lluvia.

"Sin duda, nos vimos mejor en la FP2 que en la FP1. En la FP1 nos costó mucho, la verdad. Así que las cosas parecían un poco más positivas".

"Obviamente, la FP2 fue un tanto interesante porque todo el mundo esperaba lluvia y al final no llovió. Creo que la elección de neumáticos y cosas por el estilo fueron un poco diferentes a lo habitual, pero nos fue bastante bien", reconoció.

Aun así, Piastri evitó sacar conclusiones sobre el ritmo de carrera, uno de los aspectos que más preocupa a los equipos en un circuito donde la degradación será determinante.

"No sé cómo será realmente el ritmo en las tandas largas al domingo, pero ha sido un primer día interesante", aseguró.

Al ser preguntado por su alerón trasero al estilo "Macarena", el australiano confirmó que seguirá montado durante todo el fin de semana y que nunca existió la intención de retirarlas, solo que tienen una clara falta de repuestos.

"Sí, eso no era una preocupación para nosotros, es más bien que después de Bakú no nos quedan muchos repuestos".

De cara a la sesión de clasificación, Piastri espera una lucha muy igualada entre los cuatro equipos punteros. El piloto de McLaren destacó el rendimiento de Red Bull, Mercedes y Ferrari, con ellos quizá un pequeño paso por detrás.

"Creo que la lucha está bastante reñida entre los cuatro primeros equipos. Creo que Red Bull se ha mostrado muy fuerte a lo largo del día; Mercedes también ha parecido fuerte en algunos momentos y, obviamente, Ferrari ha estado bastante bien, así diría que todos han tenido su momento de ser razonablemente competitivos".

"Creo que quizá estemos un pasito por detrás, pero hemos avanzado mucho desde la FP1, así que espero que podamos mantener esa tendencia y veremos dónde acabamos", dijo.

Con los márgenes tan ajustados y la evolución de la pista prevista para este sábado, McLaren afronta la clasificación con la sensación de haber encontrado el camino correcto durante el viernes, aunque consciente de que tiene margen de mejora.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Joe Portlock / Getty Images