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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Bahrein F1 - Verstappen empieza fuerte en Sepang y Alonso se acerca al top 10

Max Verstappen fue el piloto más rápido en la FP1 del GP de Bahrein 2026 de la F1 en Sepang, por delante de George Russell e Isack Hadjar.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Mason/Getty Images

La primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Bahrein 2026 de la Fórmula 1 fue bastante activa, con todos los pilotos rodando desde el inicio, mucho kilometraje y prácticamente sin ningún error o contratiempo grave.

Tras los primeros 60 minutos de acción en Sepang, Max Verstappen pareció ser quien más cómodo se sentía, con un 1:37.520 que le permitió liderar la FP1, 0.383s de ventaja sobre el Mercedes de George Russell, mientras que Isack Hadjar era tercero a 0.783s de su compañero en Red Bull.

La cuarta posición fue para el primero de los Ferrari, aunque a 0.847s de Verstappen. El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, fue quinto, siendo el primero que superaba la barrera del segundo [+1.060s].

Lewis Hamilton fue sexto [+1.070s], por delante de un Pierre Gasly que empezó bien al volante de su Alpine [+1.586s], con los Racing Bulls justo por detrás, Liam Lawson en octavo puesto [+1.586s] y Arvid Lindblad noveno [+1.677s].

El top 10 lo completo Nico Hulkenberg [+1.691s], con los McLaren escondiendo su potencial como cada viernes, 11º y 12º respectivamente.

Fernando Alonso dio la otra sorpresa positiva al colocarse 14º [+2.163s], muy por delante del grupo trasero, con Franco Colapinto, Carlos Sainz y los Cadillac a más de 3s de la mejor referencia de los Libres 1.

Apunta:

Resultados de la FP1 del GP de Bahrein de la F1 2026 en Sepang

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

1'37.520

   S 204.622
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.383

1'37.903

 0.383 S 203.822
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.783

1'38.303

 0.400 S 202.992
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.847

1'38.367

 0.064 S 202.860
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+1.060

1'38.580

 0.213 S 202.422
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+1.070

1'38.590

 0.010 S 202.401
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.195

1'38.715

 0.125 S 202.145
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22

+1.586

1'39.106

 0.391 S 201.348
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 27

+1.677

1'39.197

 0.091 S 201.163
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.691

1'39.211

 0.014 S 201.134
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+1.756

1'39.276

 0.065 S 201.003
12 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.773

1'39.293

 0.017 S 200.968
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.028

1'39.548

 0.255 S 200.454
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 22

+2.163

1'39.683

 0.135 S 200.182
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 23

+2.638

1'40.158

 0.475 S 199.233
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 23

+2.791

1'40.311

 0.153 S 198.929
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.801

1'40.321

 0.010 S 198.909
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+2.893

1'40.413

 0.092 S 198.727
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+3.011

1'40.531

 0.118 S 198.493
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.085

1'40.605

 0.074 S 198.347
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 23

+3.280

1'40.800

 0.195 S 197.964
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 24

+3.300

1'40.820

 0.020 S 197.925
Ver resultados

Resumen completo de los Libres 1 de Sepang en la F1 2026

Prácticamente todos los coches salieron al asfalto de Sepang una vez que el semáforo se puso en verde, ya que la falta evidente de datos hacía que fuese realmente importante el rodaje en esta primera sesión de libres de este atípico Gran Premio de Bahrein 2026.

Tras las primeras vueltas completadas, Verstappen lideraba con un 1:39.400 con los neumáticos blandos, con 0.2s de ventaja sobre Russell, 0.7s de Antonelli y 0.8s de Hamilton, los tres con compuestos medios.

Alonso se colocó noveno tras los primeros giros, entre 1.5s y 2s más rápido que sus habituales rivales (su compañero Stroll y los dos pilotos de Cadillac).

Verstappen parecía ser el piloto más cómodo en los primeros minutos, ya que bajó la referencia con un 1:38.883, con Russell acercándose a 0.049s de distancia, mientras Leclerc era tercero a 0.9s del Red Bull líder.

En la zona media, Racing Bulls parecía ser el más rápido de inicio, con Lawson y Lindblad colocados séptimo y octavo respectivamente, por delante de los McLaren, que como de costumbre, estaban escondidos al inicio del viernes.

Superados los primeros 20 minutos de sesión, varios pilotos empezaron a regresar a los boxes para realizar ajustes en sus coches y cambiar a los neumáticos blandos nuevos, lo que provocó una mejora en los tiempos, como se vio con Lindblad, que subió a la tercera posición de la tabla de tiempos a 0.314s de Verstappen.

Con los blandos nuevos, Hadjar adelantó a su compañero de equipo en Red Bull con un 1:38.303, mientras Russell se veía obligado a abortar su primer crono tras un error. Los Ferrari sí completaron sus vueltas, pero Leclerc se quedó a 0.064s de Hadjar, con Hamilton algo más lejos, a 0.287s.

Quien sí pudo superar a Hadjar en su segundo intento fue precisamente Russell, ya que marcó un 1:37.903. Aunque no duró mucho en el primer puesto de la tabla, tras ver a Verstappen regresando a lo más alto gracias a un 1:37.520.

Antonelli y los McLaren fueron los últimos pilotos de cabeza en testar el neumático más blando, pero los tres se quedaron a más de 1s de la referencia de Verstappen.

Los equipos de atrás fueron los últimos en montar los neumáticos blandos nuevos y Nico Hulkenberg fue el más rápido, colocándose 10º por delante de los McLaren, con Gabriel Bortoleto 13º, solo una décima por delante de un sorprendente Fernando Alonso 14º.

Peor le fueron las cosas a Sainz, que solo pudo ser 20º a tres segundos de la mejor referencia de la FP1, solo por delante de los Cadillac de Bottas y Pérez.

En los últimos minutos de sesión todos los pilotos se centraron en acumular vueltas para seguir recogiendo datos, por lo que nadie mejoró sus vueltas y tampoco hubo errores ni contratiempos graves.

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