Cuánto temen realmente los rivales de Ferrari los avances del Cavallino

Mientras la F1 descendía sobre las montañas de Estiria para la octava ronda de la temporada 2026, no había forma de escapar de la ola de calor que envolvió a Europa en los últimos días.

En pista, Ferrari también ha estado subiendo la temperatura. Un impulso implacable de mejoras, encabezado por un desarrollo importante en el Gran Premio de Barcelona, ayudó a Lewis Hamilton a desterrar sus demonios para lograr una popular 106ª victoria en un gran premio.

Así, sin más, Hamilton se encuentra ahora a solo 41 puntos del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, que se retiró en Montmeló por problemas con la unidad de potencia, pese a que Mercedes había ganado todos los grandes premios anteriores hasta ese momento. Charles Leclerc está otros 40 puntos por detrás en cuarto lugar, separado de Hamilton por el segundo Mercedes de George Russell.

La convincente victoria de Hamilton en Barcelona, y especialmente su abrasador stint final, llevó al jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, a declarar que el SF-26 es el "mejor chasis" de la F1 en este momento. También llevó a Lando Norris a sugerir que Ferrari sería dominante si tuviera una unidad de potencia a la par de la Mercedes en la parte trasera del coche oficial y del McLaren. "Tenemos suerte de que Ferrari no tenga un motor mejor en este momento. Si tuvieran un motor mejor, estarían dominando".

Una carrera después, ese escenario se hará realidad parcialmente. Tras anticipar durante mucho tiempo que recibiría ayuda del controvertido plan de mejoras de motor ADUO, Ferrari está lista para estrenar en Austria la primera de sus dos mejoras de unidad de potencia durante la temporada.

Se entiende que Ferrari ha retocado la cámara de combustión de su motor V6 para aumentar su potencia, mientras ya está planeando un nuevo diseño de turbocompresor más grande para después del parón veraniego, como la segunda de las dos oportunidades de mejora durante la temporada.

¿Un baño de realidad para los rivales de Ferrari?

Entonces, ¿cómo de preocupados deberían estar los rivales de Ferrari por el continuo repunte de forma? Russell consideró que Barcelona ya fue un "baño de realidad" para Mercedes, ya que Ferrari encontró más velocidad en recta, y eso fue incluso antes de su mejora del V6.

"Definitivamente creo que es un baño de realidad porque Ferrari claramente ha tenido un gran chasis durante toda esta temporada", dijo Russell el jueves en Spielberg. "Su unidad de potencia ha estado bastante por detrás de la nuestra, pero de repente en Barcelona parecen haber dado un paso adelante. Estuvieron mucho más cerca de nosotros en términos de velocidad en recta".

El líder del campeonato, Antonelli, también se mostró cauteloso ante el ritmo de mejora de Ferrari, pero cree que McLaren y el Red Bull actualizado también estarán en la pelea. "Creo que este va a ser un fin de semana en el que los cuatro equipos de arriba estarán súper cerca porque Ferrari trae un motor nuevo, un motor un poco más potente", dijo Antonelli. "Red Bull trae una mejora muy, muy grande, que debería darles mucho rendimiento, y también McLaren, que ha estado ahí desde Miami".

"I definitely think it’s a reality check because Ferrari have clearly had a great chassis this whole season," - George Russell Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ferrari intenta gestionar las expectativas sobre cuánto ganará exactamente con su nueva unidad de potencia, y no todos están convencidos de que la Scuderia vaya ahora a relevar de repente a Mercedes como referencia. Lando Norris, de McLaren, y Oscar Piastri siguen pensando que Mercedes tiene el mejor paquete general, pero están intrigados por saber si Ferrari puede confirmar el ritmo que mostró en Barcelona.

"Ferrari obviamente trajo bastantes mejoras en Barcelona, pero creo que Mercedes sigue siendo la referencia", dijo Piastri. "Quizás no tan por delante en esas condiciones, pero sigue siendo la referencia".

En lo que respecta a Norris, Ferrari siempre había sido una amenaza desde el inicio de la campaña. "No creo que hayan progresado mucho desde principios de año", dijo. "Creo que fueron uno de los mejores equipos durante toda la temporada hasta ahora. No es que hayan aparecido de repente y hayan dado un paso adelante. Han tenido uno de los mejores coches en muchos lugares hasta ahora".

"Sigue estando claro que el Mercedes probablemente es el mejor coche en conjunto. No sé cuánto va a ayudar la mejora del motor a [Ferrari] este fin de semana, pero está claro que la mayor pérdida de tiempo está en las rectas. Probablemente la mitad sea potencia. Una buena parte es resistencia aerodinámica. Y el hecho de que sean mejores en las curvas también se debe a que tienen un poco más de resistencia en las rectas".

"Tienen la capacidad, si dan un gran paso con el motor, de convertirse fácilmente en favoritos. Ya son aspirantes al título, así que ni siquiera dudamos si ya lo son. Lo han sido toda la temporada."

¿Ha alcanzado Ferrari su pico demasiado pronto?

Una pregunta que ha surgido es si Ferrari podrá o no mantener su implacable calendario de mejoras bajo el límite de costes de la F1, o si ya ha concentrado por adelantado muchos de sus recursos de desarrollo mientras Mercedes ha parecido algo más cautelosa sobre cuándo aprovechar su desarrollo aerodinámico.

"Están trayendo muchas mejoras, lo cual ha sido bastante sorprendente para nosotros", admitió Russell. "Nosotros hemos traído una mejora esta temporada hasta ahora. Tenemos algunas en camino, pero Ferrari y McLaren, cada par de carreras, están trayendo piezas al coche".

"Es muy desafiante con el límite de costes. Siempre podrías decidir apretar el gatillo y empezar a traer una mejora dentro de un par de carreras, pero también necesitas ser estratégico sobre cuál es el punto óptimo de la temporada y si puedes permitirte traer más mejoras o no dentro del límite de costes. Quizás tengan un enfoque ligeramente diferente. Al final seguimos siendo el equipo a batir, así que este será otro buen fin de semana para ver si Ferrari sigue en esa buena forma o si aquello fue algo puntual".

"I believe Mercedes will be the fastest car, but with the heat we were pretty good on tyres" - Charles Leclerc Photo by: Eric Le Galliot

Leclerc: "Mercedes sigue siendo el objetivo"

La histórica victoria de Hamilton en España ha desatado inevitablemente un temprano brote de fiebre por el campeonato en Gran Bretaña e Italia, pero en lo que respecta al siete veces campeón del mundo, el equipo tiene que seguir recortando poco a poco la ventaja de Mercedes carrera a carrera, en lugar de dejarse arrastrar por la emoción de su vuelta a la forma.

"El equipo ha trabajado increíblemente duro para dar un paso adelante con el motor", dijo Hamilton. "No es el paso completo, pero es un pie adelante. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, simplemente continuar poniendo un pie delante del otro".

Leclerc, que ha tenido más problemas que Hamilton para sacar rendimiento del SF-26 en las últimas semanas, también se mostró animado por el hecho de que en Maranello hayan inyectado mucha innovación en el diseño de su coche, pero aun así consideró que Mercedes es el equipo a batir con su paquete de unidad de potencia superior.

"En competitividad general creo que Mercedes será el coche más rápido, pero con el calor estuvimos bastante bien con los neumáticos, así que espero que podamos mantener esa fortaleza de cara a este fin de semana", dijo. "Sin embargo, hay rectas más largas, así que la unidad de potencia de Mercedes es mejor en este momento y por eso espero pagar un poco más el precio. Así que creo que Mercedes sigue siendo el objetivo".

"También debemos tener cuidado, porque las cosas se mueven en una dirección u otra muy rápidamente. Hace tres o cuatro semanas todos teníamos una imagen muy diferente de cómo era nuestra temporada, y ahora parece que todo está encajando".

"Cada mejora puede marcar una gran diferencia. Puedes sentir que estás en la tendencia correcta hasta que el siguiente equipo llega con una mejora enorme, y entonces eso acaba pareciendo que estás a la defensiva".