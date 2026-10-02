A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, GP de Bahrein, y más datos

La Fórmula 1 celebra este sábado 3 de octubre la clasificación del GP de Bahrein en Malasia 2026, sí, en Sepang, de cara a la que será la 16ª carrera de la temporada 2026 que se correrá este domingo. Mira aquí a qué hora es la lucha por la pole position en Malasia, el historial de poles allí y en Bahrein, las probabilidades de ganar saliendo primero y mucho más.

A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, la del GP de Bahrein en Malasia

A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang (GP de Bahrein): sábado a las 10:00h de España, 16:00h locales

Después de un GP de Azerbaiyán donde la clasificación fue el viernes (y la carrera el sábado), este fin de semana seguimos el calendario habitual, y la clasificación de F1 del GP de Bahrein en Malasia 2026 será a las 16:00h locales, cuando en España sean, por diferencia horaria, las 10:00h de la mañana. Eso obligará a madrugar o trasnochar a Latinoamérica, ya que la qualy de Sepang será a las 02:00h de México y a las 05:00h de Argentina.

Todos los horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 este sábado

A qué hora es la FP3 de F1 del GP de Bahrein en Malasia: a las 06:30h de España, 12:30h locales

El GP de Bahrein sigue los horarios tradicionales, y antes de la clasificación de Sepang, habrá una tercera y última sesión de entrenamientos libres, la FP3, a las 12:30h como siempre. Sin embargo, dada la diferencia horaria, será a las 06:30h de España, y esos Libres 3, la última práctica, se disputarán cuando en México sea todavía viernes, a las 22:30h, y en Argentina sea ya sábado a las 01:30h.

Recordamos que en Sepang no hay F2 ni F3, y si te lo preguntas, la categoría de apoyo, la Formula Trophy Malaysia, tiene su clasificación el sábado a las 04:30h de España (10:30h locales) y su carrera 1 el sábado a las 14:15h locales, 08:15h de España.

Cómo ver por la tele la clasificación F1 de Sepang (GP de Bahrein en Malasia)

Un fin de semana más, el GP de Bahrein en Malasia se tendrá que ver en España de manera legal en DAZN F1, estando suscrito al Plan Motor o Plan Esencial. Ambos planes te permitirán también este sábado y domingo ver en DAZN el GP de Japón de MotoGP, Moto2 y Moto3). Recuerda que se puede acceder a DAZN F1 desde Movistar + con el Paquete Motor o en Vodafone TV.

Para ver la clasificación y carrera de F1 en Sepang desde Latam, la opción seguirá siendo ESPN vía Disney +. Si quieres ver la qualy de Sepang en Argentina, tendrás que hacerlo por ESPN, o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tendrán acceso a la clasificación de Bahrein los suscriptores de Izzy o de Sky. Recuerda que en Latinoamérica puedes contratar también F1TV, de la propia categoría (en España, no).

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación de F1 en Sepang?

La de este sábado en Sepang, la clasificación del GP de Bahrein en Malasia, es con formato tradicional, no sprint. Por tanto, la Q1 de Sepang, que empezará a las 10:00h de España (16:00h locales), durará 18 minutos y en ella participarán los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Bahrein en Malasia será sobre las 10:25h de España, 16:25h locales, y en ella se darán cita los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo quedarán ya clasificados del 17º al 22º aunque hay varios pilotos, (Isack Hadjar, Arvid Lindblad y 15 posiciones de sanción para Franco Colapinto entre su acción en Bakú y el cambio de motor) que penalizarán.

El momento clave de la clasificación del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 será la Q3, 12 de minutos, sobre las 10:40h de España o 16:40h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla.

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco, Lando Norris, con tres y Pierre Gasly con una, la última.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, y la última, también de Mercedes para un total de 11.

Qué pilotos de F1 han hecho pole en el GP de Bahrein

Como se llama GP de Bahrein en Malasia, hay que revisar las estadísticas del GP de Bahrein aunque se hayan disputado en el circuito de Sakhir y no, como en este, en Sepang. En el GP de Bahrein, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen empatan a tres poles cada uno, y también tienen pole en ese gran premio Fernando Alonso en 2005, Valtteri Bottas en 2017, Charles Leclerc en 2019 y 2022 y Oscar Piastri en 2025.

Qué pilotos de F1 han hecho pole en Sepang, Malasia

Como más de la mitad de la parrilla no ha corrido nunca en Sepang, son pocos los pilotos que han hecho pole allí. Sin embargo, de 19 carrera entre 1999 y 2017, Michael Schumacher y Lewis Hamilton se reparten más del 50% de las poles en Malasia, con cinco cada uno.

De los pilotos en activo, solo Hamilton (2012, y de 2014 a 2017) y Alonso (2003 y 2005) saben lo que es hacer pole position en Sepang.

¿Es importante lograr la pole en Sepang para ganar la carrera de F1?

De 19 carreras de F1 disputadas en Sepang, todas como GP de Malasia, solo en 9 ha ganado el piloto que salía desde la pole, es decir, solo el 47,37% de las carreras de Fórmula 1 en Malasia las ha ganado quien salía primero. A su vez, el 52,63% de las carreras de F1 en Sepang las ha ganado un piloto que no salía primero.

Resultados del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 el viernes

FP1 del viernes en Malasia (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

FP2 del viernes en Malasia (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)