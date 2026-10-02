Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos

WRC
WRC
Rally de Italia
WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos

Piastri ve a McLaren "un paso por detrás" de Red Bull, Mercedes y Ferrari en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Piastri ve a McLaren "un paso por detrás" de Red Bull, Mercedes y Ferrari en Sepang

Así fue la Práctica del GP de Japón de MotoGP en Motegi, con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Así fue la Práctica del GP de Japón de MotoGP en Motegi, con Live Timing

Mercedes tiene trabajo por hacer en Sepang con "la puesta a punto", dice Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Mercedes tiene trabajo por hacer en Sepang con "la puesta a punto", dice Russell

Bagnaia: "¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Por desgracia, todo"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Bagnaia: "¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Por desgracia, todo"
Previo
Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, GP de Bahrein, y más datos

Mira a qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, la del GP de Bahrein en Malasia, apunta cómo verla, el historial en ese gran premio y ese circuito y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Srinivasa Krishnan

La Fórmula 1 celebra este sábado 3 de octubre la clasificación del GP de Bahrein en Malasia 2026, sí, en Sepang, de cara a la que será la 16ª carrera de la temporada 2026 que se correrá este domingo. Mira aquí a qué hora es la lucha por la pole position en Malasia, el historial de poles allí y en Bahrein, las probabilidades de ganar saliendo primero y mucho más.

A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, la del GP de Bahrein en Malasia

  • A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang (GP de Bahrein): sábado a las 10:00h de España, 16:00h locales

Después de un GP de Azerbaiyán donde la clasificación fue el viernes (y la carrera el sábado), este fin de semana seguimos el calendario habitual, y la clasificación de F1 del GP de Bahrein en Malasia 2026 será a las 16:00h locales, cuando en España sean, por diferencia horaria, las 10:00h de la mañana. Eso obligará a madrugar o trasnochar a Latinoamérica, ya que la qualy de Sepang será a las 02:00h de México y a las 05:00h de Argentina.

Todos los horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 este sábado

  • A qué hora es la FP3 de F1 del GP de Bahrein en Malasia: a las 06:30h de España, 12:30h locales

El GP de Bahrein sigue los horarios tradicionales, y antes de la clasificación de Sepang, habrá una tercera y última sesión de entrenamientos libres, la FP3, a las 12:30h como siempre. Sin embargo, dada la diferencia horaria, será a las 06:30h de España, y esos Libres 3, la última práctica, se disputarán cuando en México sea todavía viernes, a las 22:30h, y en Argentina sea ya sábado a las 01:30h.

Así fue el viernes en Sepang:

Recordamos que en Sepang no hay F2 ni F3, y si te lo preguntas, la categoría de apoyo, la Formula Trophy Malaysia, tiene su clasificación el sábado a las 04:30h de España (10:30h locales) y su carrera 1 el sábado a las 14:15h locales, 08:15h de España.

Cómo ver por la tele la clasificación F1 de Sepang (GP de Bahrein en Malasia)

Un fin de semana más, el GP de Bahrein en Malasia se tendrá que ver en España de manera legal en DAZN F1, estando suscrito al Plan Motor o Plan Esencial. Ambos planes te permitirán también este sábado y domingo ver en DAZN el GP de Japón de MotoGP, Moto2 y Moto3). Recuerda que se puede acceder a DAZN F1 desde Movistar + con el Paquete Motor o en Vodafone TV.

Para ver la clasificación y carrera de F1 en Sepang desde Latam, la opción seguirá siendo ESPN vía Disney +. Si quieres ver la qualy de Sepang en Argentina, tendrás que hacerlo por ESPN, o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tendrán acceso a la clasificación de Bahrein los suscriptores de Izzy o de Sky. Recuerda que en Latinoamérica puedes contratar también F1TV, de la propia categoría (en España, no).

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación de F1 en Sepang?

La de este sábado en Sepang, la clasificación del GP de Bahrein en Malasia, es con formato tradicional, no sprint. Por tanto, la Q1 de Sepang, que empezará a las 10:00h de España (16:00h locales), durará 18 minutos y en ella participarán los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Bahrein en Malasia será sobre las 10:25h de España, 16:25h locales, y en ella se darán cita los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo quedarán ya clasificados del 17º al 22º aunque hay varios pilotos, (Isack Hadjar, Arvid Lindblad y 15 posiciones de sanción para Franco Colapinto entre su acción en Bakú y el cambio de motor) que penalizarán.

El momento clave de la clasificación del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 será la Q3, 12 de minutos, sobre las 10:40h de España o 16:40h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla.

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

  • Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis
  • Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco, Lando Norris, con tres y Pierre Gasly con una, la última.
  • Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, y la última, también de Mercedes para un total de 11.

Qué pilotos de F1 han hecho pole en el GP de Bahrein

Como se llama GP de Bahrein en Malasia, hay que revisar las estadísticas del GP de Bahrein aunque se hayan disputado en el circuito de Sakhir y no, como en este, en Sepang. En el GP de Bahrein, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen empatan a tres poles cada uno, y también tienen pole en ese gran premio Fernando Alonso en 2005, Valtteri Bottas en 2017, Charles Leclerc en 2019 y 2022 y Oscar Piastri en 2025.

Qué pilotos de F1 han hecho pole en Sepang, Malasia

Como más de la mitad de la parrilla no ha corrido nunca en Sepang, son pocos los pilotos que han hecho pole allí. Sin embargo, de 19 carrera entre 1999 y 2017, Michael Schumacher y Lewis Hamilton se reparten más del 50% de las poles en Malasia, con cinco cada uno.

De los pilotos en activo, solo Hamilton (2012, y de 2014 a 2017) y Alonso (2003 y 2005) saben lo que es hacer pole position en Sepang.

¿Es importante lograr la pole en Sepang para ganar la carrera de F1?

De 19 carreras de F1 disputadas en Sepang, todas como GP de Malasia, solo en 9 ha ganado el piloto que salía desde la pole, es decir, solo el 47,37% de las carreras de Fórmula 1 en Malasia las ha ganado quien salía primero. A su vez, el 52,63% de las carreras de F1 en Sepang las ha ganado un piloto que no salía primero.

Resultados del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 el viernes

FP1 del viernes en Malasia (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

1'37.520

   S 204.622
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.383

1'37.903

 0.383 S 203.822
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.783

1'38.303

 0.400 S 202.992
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.847

1'38.367

 0.064 S 202.860
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+1.060

1'38.580

 0.213 S 202.422
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+1.070

1'38.590

 0.010 S 202.401
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.195

1'38.715

 0.125 S 202.145
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22

+1.586

1'39.106

 0.391 S 201.348
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 27

+1.677

1'39.197

 0.091 S 201.163
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.691

1'39.211

 0.014 S 201.134
Ver resultados

FP2 del viernes en Malasia (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'37.528

   S 204.605
2 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.099

1'37.627

 0.099 S 204.398
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.137

1'37.665

 0.038 S 204.318
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 20

+0.257

1'37.785

 0.120 M 204.068
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.305

1'37.833

 0.048 S 203.967
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.371

1'37.899

 0.066 S 203.830
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.492

1'38.020

 0.121 M 203.578
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+0.532

1'38.060

 0.040 M 203.495
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 30

+0.968

1'38.496

 0.436 S 202.595
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.060

1'38.588

 0.092 M 202.405
Ver resultados

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bahrein F1 en Malasia - Leclerc lidera una extraña FP2 en Sepang

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Bahrein F1 en Malasia - Leclerc lidera una extraña FP2 en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Bahrein F1 en Malasia - Leclerc lidera una extraña FP2 en Sepang

Ford Racing anuncia su regreso oficial al WRC

WRC
WRC
Ford Racing anuncia su regreso oficial al WRC
Más de
Fernando Alonso

Así os contamos los libres del viernes de F1 en Sepang (GP de Bahrein)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Así os contamos los libres del viernes de F1 en Sepang (GP de Bahrein)

Bahrein F1 - Verstappen empieza fuerte en Sepang y Alonso se acerca al top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Bahrein F1 - Verstappen empieza fuerte en Sepang y Alonso se acerca al top 10

A qué fueron los libres de F1 del GP de Bahrein en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
A qué fueron los libres de F1 del GP de Bahrein en Sepang
Más de
McLaren

Piastri ve a McLaren "un paso por detrás" de Red Bull, Mercedes y Ferrari en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Piastri ve a McLaren "un paso por detrás" de Red Bull, Mercedes y Ferrari en Sepang

Brown afirma que "la puerta de McLaren sigue muy abierta" para Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Brown afirma que "la puerta de McLaren sigue muy abierta" para Verstappen

Horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 y cómo verlo: ¡también peculiar!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 y cómo verlo: ¡también peculiar!

Últimas noticias

Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos

WRC
WRC WRC
Rally de Italia
WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos