Bahrein F1 en Malasia - Leclerc lidera una extraña FP2 en Sepang

La lluvia amenazó la FP2 del GP de Bahrein en Malasia, pero no terminó de llegar, y la segunda sesión del viernes fue sobre seco. Lideró Charles Leclerc, aunque con matices, ya que Max Verstappen había sido el más rápido con neumáticos medios y, pese a no montar los blandos que sí utilizaron los tres primeros, se quedó a solo dos décimas y media.

De hecho, mostrando el poderío de Red Bull, solo 99 milésimas separaron a Isack Hadjar de la primera posición, mientras su compañero pasaba tiempo en el box tratando de que le ajustaran mejor el asiento, en una posición incómoda. Tercero terminó Lando Norris, con un McLaren más real que lo que vimos en la primera sesión del día.

Como es una pista que no se utiliza desde 2017, hubo muchos momentos que parecían de carrera, con varios pilotos rodando cerca entre sí en las tandas largas, buscando rebufos y ensayando la gestión de energía. Mención especial para un duelo entre Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad durante varias vueltas, con toque incluido.

La marca de Verstappen con medios mejoró la de Lewis Hamilton y Oscar Piastri con blandos, quinto y sexto respectivamente a más de tres décimas de Leclerc. Los Mercedes, con un monoplaza evolucionado para este fin de semana, no mostraron sus armas, entre otras cosas porque George Russell cometió un error en su vuelta con blandos y, cuando volvió a salir, ya no tenía las gomas en buenas condiciones. Terminó séptimo, con su mejor tiempo con medios, como Andrea Kimi Antonelli, octavo, también con un error con blandos.

El top 10 lo cerraron Liam Lawson con blandos en el Racing Bulls y Pierre Gasly con medios en el Alpine. Su compañero Franco Colapinto terminó último, pero también sin buscar tiempos rápidos con blandos.

Fernando Alonso fue 15º, como Aston Martin más rápido (Lance Stroll cerró el día 18º), aunque a casi un segundo del top 10, pero metido en la lucha contra los Haas F1 y por delante de los Williams (Carlos Sainz 17º, Alex Albon 20º) y los Cadillac.

Resultados de la FP2 del GP de Bahrein en Malasia 2026

Resumen de la FP2 del GP de Bahrein en Malasia 2026

La amenaza de lluvia hizo que el inicio de la FP2 fuera muy activo, con la pista rápidamente llenándose de coches para acumular el mayor kilometraje posible en seco. La mayoría usó neumáticos medios, pero Pierre Gasly, con blandos, se puso primero, antes de que Hamilton, con los Pirelli amarillos, le superara justo cuando se cumplían los primeros cinco minutos.

Mientras Russell, Leclerc y Antonelli rodaban muy parecido, Verstappen puso tierra de por medio con un 1:37.785 que les dejaba a más de dos décimas. Como en la FP1, los McLaren empezaron atrás, y de hecho pese a montar blandos estaban al límite del top 10, con Norris 10º y Piastri 11º.

Tal era el desgaste de neumáticos, que pronto es estabilizó la tabla de tiempos, mientras los equipos empezaban a ver cómo la lluvia se alejaba sin parecer que fuera a afectar a la sesión. Aun así, casi nadie se metió en boxes más que para ensayar paradas o cambiar de neumáticos en sus tandas largas.

Quien sí volvió al garaje fue un Max Verstappen que se quejaba de la posición que llevaba en el coche, y que le afectaba a las piernas al tener que llevarlas más estiradas.

Cuando iba a por un tiempo con blandos, George Russell cometió un error que le llevó al carrill de entrada boxes y, una vez ahí, decidió parar, con un visible enfado. Con un nuevo juego de blandos, Oscar Piastri se puso segundo, antes de que Hamilton le superara también con esos Pirelli para quedarse a 48 milésimas de Verstappen, eso sí, habiendo hecho su tiempo el neerlandés con medios.

Con una vuelta imperfecta, de hecho yéndose largo en la última curva, Charles Leclerc sí pudo con la marca de Verstappen, y Lando Norris también, aunque detrás del Ferrari. No habíamos llegado a la mitad de la sesión cuando empezaron a caer las primeras gotas.

Hadjar quiso poner delante a Red Bull, pero se quedó a 99 milésimas de Leclerc, y poco después Verstappen salió, pero con medios, probando ritmo de carrera.

Gabriel Bortoleto, que había sido molestado por Hamilton, luego tuvo un roce con Arvid Lindblad, teniendo que irse por la grava. Luego llegó a ellos Leclerc, pasando a ambos al final de la recta principal. Lejos de calmarse, Bortoleto y Lindblad siguieron compitiendo, simulando una situación de carrera absolutamente.

Alonso también intentó pegarse a rueda de Hadjar, aunque pronto vio escaparse al Red Bull con un Aston Martin Honda menos capaz.

Ya sin batallas, Gabriel Bortoleto tuvo que estacionar su Audi en pista con un problema mecánico, y con eso, la sesión acabó bajo régimen de Virtual Safety Car.