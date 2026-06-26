Mercedes lidera una FP1 de Austria que acaba con bandera roja; Alonso, último

Pocas conclusiones se pueden sacar del inicio del GP de Austria de F1 2026, aunque una de ellas podría ser que Mercedes ha empezado con buen pie, a la espera de ver si han arreglado la fiabilidad que les ha afectado en las últimas semanas. El líder Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido, con un 1:07.796 conseguido a mitad de sesión, que batió en 40 milésimas el tiempo de George Russell en un doblete de los de las Flechas de Plata.

Fue un inicio problemático para dos de sus rivales. En McLaren, sufrieron problemas de frenos con Oscar Piastri (que aun así terminó tercero, a poco más de una décima) y una fuga hidráulica en el coche de Lando Norris, que no pudo salir a pista hasta que quedaban menos de 15 minutos. Parecido le ocurrió a Red Bull, ya que el coche de Max Verstappen falló nada más salir del box en los dos primeros intentos, y el de Isack Hadjar le dejó en el box durante gran parte de la FP1. Verstappen fue cuarto, a 0.281s de Antonelli, con una vuelta lograda en el último cuarto de hora.

Quinto, y muy lejos, a seis décimas y media, estuvo Lewis Hamilton, como el Ferrari más rápido, aunque los italianos probablemente aún no hayan mostrado todas sus cartas después del primer triunfo de la temporada en la carrera anterior.

Los equipos aprovecharon para dar otra de las obligatorias sesiones de Libres 1 a sus jóvenes probadores, y ni con esas Fernando Alonso pudo salir de la última plaza, 22º y superado incluso por un Jak Crawford, que sustituía a Lance Stroll en Aston Martin y terminó 20º.

En el top 10 estuvieron Arvid Lindblad con el Racing Bulls (15º fue Ayumu Iwasa sustituyendo a Liam Lawson), Lando Norris que terminó séptimo, Franco Colapinto octavo como mejor Alpine (Pierre Gasly solo pudo ser 14º), Dino Beganovic noveno con el Ferrari de Charles Leclerc y Oliver Bearman décimo con el Haas F1.

Los otros novatos fueron 17º Paul Aron por Gabriel Bortoleto en Audi, 18º Luke Browning con el Williams de Carlos Sainz y 19º Ryo Hirakawa con coche de Esteban Ocon.

La sesión acabó con bandera roja cuando el Cadillac de Sergio Pérez, 21º, se quedó tirado en la subida a la curva 3, y como quedaba solo un minuto y medio, se ondeó la bandera roja y ya no se reanudó.

Resultados de los Libres 1 del GP de Austria de F1 2026

Te contaremos aquí la FP2: Fórmula 1 F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing

Resumen de los Libres 1 del GP de Austria de F1 2026

Con varias caras nuevas dado los pilotos jóvenes que disputaban la sesión empezó de manera activa la FP1 de Austria.

Nada más intentar salir a pista, Max Verstappen se quedó detenido en la calle de boxes, avisando de que cada vez que intentaba cambiar de marcha, le saltaba el sistema de anti-calado.

Tras los primeros minutos, los Mercedes estaban al frente con Russell primero y Antonelli segundo, ambos con neumáticos medios, mientras aún no habían marcado tiempo seis pilotos, entre ellos los McLaren (Norris sufría una fuga hidráulica) y los Red Bull. Las primeras vueltas de los Ferrari fueron lentas, por detrás incluso del Aston Martin de Alonso.

La cosa no mejoró para Verstappen en su segundo intento de salida a pista, cuando de nuevo no pudo pasar del pitlane y otra vez tuvo que ser resctado por sus mecánicos.

Nada más cumplirse el primer cuarto de hora, Russell bajó a 1:08.898 para mantener detrás a Antonelli, mientras seguíamos sin ver sobre el asfalto a los coches papaya a los de las bebidas energéticas. Por fin pudo salir Verstappen a pista en el tercer intento, y marcó su primer tiempo cuando habían transcurrido ya 21 minutos, situándose tercero, aunque con neumáticos blandos, eso sí. Justo antes, Antonelli había bajado con medios a 1:08.448 para meter casi medio segundo a su compañero. Piastri también había salido en esos momentos, poniéndose cuarto a ocho décimas del líder.

Vimos varias correcciones y salidas de pista, como un bloqueo que se marcó Hamilton en la curva 3 mientras trataba de mejorar y superar a su joven compañero por un día, Dino Beganovic, que estaba quinto justo delante de él.

Antonelli mejoró aún más justo a mitad de sesión, con un impresionante 1:07.796 que dejó a más de una décima a Russell, quien solo fue más rápido que el italiano en el tercer sector.

Alonso pisó levemente la grava de la curva 7, a 29 milésimas de Crawford. Y cuando quedaban 24 minutos, por fin Hadjar pudo dar su primera vuelta cronometrada. En los últimos 20 minutos, Hamilton mejoró lo suficiente para ser tercero, aunque a casi ocho décimas de los Mercedes. Sin embargo, Piastri y Verstappen también mejorarían, para dejar al inglés quinto.

Lando Norris aún tuvo un último ataque al crono con blandos, pero tuvo que abortar tras un coletazo que le dio un importante susto. Pero peor fue cuando el Cadillac de Checo Pérez se detuvo en la subida de la curva 3, provocando una bandera roja con la que, a falta de un minuto y medio, todo terminó.