La FIA anuncia cambios en la F1: nuevo reparto de potencia, días de test y más

Tras muchas negociaciones, parece haber llegado el acuerdo, y es que el Consejo Mundial de la FIA ha publicado este martes el primer borrador de las reglas de la F1 2027 y, además, ha hecho ajustes en los reglamentos Deportivos, Técnicos y Financieros de este 2026.

Reajuste de la potencias de los motores de F1 en dos años

La medida más esperada era el ajuste de la potencia entre el motor de combustión y el eléctrico, después de que en 2026 se haya estrenado un reparto aproximado del 50% entre ambas unidades (realmente 53%-47%).

Había fabricantes, como Ferrari y Audi, que no querían pasar directamente al 60% del motor de combustión y 40% del motor eléctrico, como se había planificado, y finalmente no ocurrirá hasta 2028.

Antes, para 2027, la FIA ha ajustado que el motor de combustión interna tendrá una importancia del 58% (420 kW) y el porcentaje del motor eléctrico bajará al 42%.

En cuanto al caudal de combustible, aumentará un 5% en 2026 y llegará a un 13% en 2028.

2026 2027 2028 Motor térmico Potencia Máxima 400 kW 420 kW 450 kW Aumento del caudal de combustible 5% 13% MGU-K Potencia Máxima 350 kW 300 kW 300 kW Potencia Máxima

(modo Overtake) 350 kW 350 kW 350 kW Recuperación máxima de enegía 350 kW 375 kW 400 kW Ratio motor térmico/eléctrico 53%-47% 58%-42% 60%-40%

El protocolo de calor, se separa entre la carrera sprint y la carrera principal

Una medida que entrará ya en los fines de semana sprint que quedan de esta temporada 2026 es la del llamado Heat Hazard, o amenaza de calor, un protocolo que se activa si se esperan temperaturas por encima de 30ºC durante un fin de semana de gran premio.

Se introdujo para evitar situaciones peligrosas para los pilotos como habíamos visto en el pasado con desmayos y mareos, y a partir de ahora se valorará por separado la carrera sprint de los sábados y la carrera principal de los domingos. Ese protocolo se activará 24 horas antes del inicio de cada una de las carreras, por lo que si el tiempo cambia durante el fin de semana, se reaccionará a tiempo.

El Modo Boost, en la F1 con lluvia y bajo agarre

Por razones de seguridad, cuando haya poco agarre por lluvia en pista y de hecho haya poca visibilidad al seguir (o no) al coche de delante, para evitar que los monoplazas de repente se queden sin potencia y haya riesgo de accidente, se reintroducirá el Modo Boost.

Más días de test en la F1 2027

Después de un 'shakedown' en Barcelona de tres días durante cinco jornadas y dos semanas de tres y tres días en Bahrein, la F1 ha anunciado que en 2027 las semanas serán de cuatro días de pruebas en pista en lugar de tres. Por tanto, sin tener en cuenta ese 'shakedown' que hubo, habrá más de los considerados test de pretemporada.

La FIA ha explicado que todos coinciden en que el reglamento es demasiado complejo y hacen falta más días de pruebas.

Algunos grandes premios de F1 serán más cortos en 2027

Para que los equipos no tengan que hacer depósitos de combustible más grandes y por tanto modificar sus chasis, y así hacer frente al aumento del consumo, en algunos circuitos se reducirán las vueltas de formación y la distancia recorrida, es decir, el número de vueltas en carrera.

Salida del GP de Miami

Y junto a todo lo explicado, como era de esperar, se han aprobado las modificaciones en el reglamento financiero que tienen en cuenta los cambios del reglamento técnico y deportivo para el bienio 2027-2028.

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, celebró "un diálogo y una colaboración continuos", que define como "esenciales para garantizar que el reglamento satisfaga las necesidades del deporte, de sus pilotos y de sus aficionados".

Asegura que se busca equilibrar en la F1 la innovación, la sostenibilidad, el rendimiento y el atractivo para los aficionados, y destacó que los debates sobre los futuros motores de la Fórmula 1, incluido el regreso a motores V8 alimentados por combustibles sostenibles, "demuestran la voluntad de todas las partes de contribuir a dar forma al próximo capítulo de este deporte".