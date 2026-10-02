Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Aston Martin completó la primera jornada del GP de Bahrein en Malasia con dos resultados esperanzadores en la lucha con varios de sus rivales, con Lance Stroll 18º tanto en la FP1 como en la FP2 pero Fernando Alonso 14º y 15º.

El asturiano acabó satisfecho con el equilibrio del AMR26, aunque desde la escudería admiten que hay trabajo pendiente especialmente en cuanto al monoplaza de Stroll, que estuvo menos cómodo.

Y precisamente trabajo es lo que promete Honda, como dijo Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de HRC en F1, tras la jornada del viernes: "De cara a la clasificación, debemos seguir optimizando, así que nos espera una noche de mucho trabajo para todos".

Respecto a lo visto en las dos primeras sesiones de libres, donde dieron en total los dos pilotos 95 vueltas (41 en la FP1 y 54 entre Alonso y Stroll en la FP2), Honda admite que lo que se ha encontrado es una pista complicada: "Hoy hemos acumulado tanto kilometraje como ha sido posible, algo especialmente importante dado que la pista presenta una superficie interesante".

Y continuó: "Las temperaturas en Malasia son muy elevadas, por lo que la refrigeración ha supuesto un desafío en estas condiciones. Trabajaremos con el equipo Aston Martin para abordar esa cuestión de la mejor manera posible y también estudiaremos algunos ajustes en los datos para mañana".

Precisamente un buen análisis para encontrar el mejor setup es lo que ha pedido Alonso, sobre todo para acertar en algo que puede decidir el fin de semana, la importante degradación que se ha encontrado la categoría reina en el circuito al que regresa después de casi una década (desde 2017).

Pero por lo que se refiere a una de las grandes claves del reglamento 2026 de F1, Orihara admitió: "En cuanto a la gestión de la energía, hemos realizado ajustes a lo largo de las dos sesiones y hemos logrado mejorar los resultados que obtuvimos inicialmente en el simulador antes de llegar aquí".

Un inicio algo esperanzador, al menos de cara a superar a Williams y Cadillac y competir con Haas F1 y quién sabe si con alguien más.