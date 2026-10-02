Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos

WRC
WRC
Rally de Italia
WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos

Piastri ve a McLaren "un paso por detrás" de Red Bull, Mercedes y Ferrari en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Piastri ve a McLaren "un paso por detrás" de Red Bull, Mercedes y Ferrari en Sepang

Así fue la Práctica del GP de Japón de MotoGP en Motegi, con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Así fue la Práctica del GP de Japón de MotoGP en Motegi, con Live Timing

Mercedes tiene trabajo por hacer en Sepang con "la puesta a punto", dice Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Mercedes tiene trabajo por hacer en Sepang con "la puesta a punto", dice Russell

Bagnaia: "¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Por desgracia, todo"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Bagnaia: "¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Por desgracia, todo"
Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

En Honda admiten que será una noche larga antes de la clasificación del GP de Bahrein en Malasia de F1, pero creen ir por delante de lo que decían los datos.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Srinivasa Krishnan

Aston Martin completó la primera jornada del GP de Bahrein en Malasia con dos resultados esperanzadores en la lucha con varios de sus rivales, con Lance Stroll 18º tanto en la FP1 como en la FP2 pero Fernando Alonso 14º y 15º.

Así fue:

El asturiano acabó satisfecho con el equilibrio del AMR26, aunque desde la escudería admiten que hay trabajo pendiente especialmente en cuanto al monoplaza de Stroll, que estuvo menos cómodo.

Y precisamente trabajo es lo que promete Honda, como dijo Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de HRC en F1, tras la jornada del viernes: "De cara a la clasificación, debemos seguir optimizando, así que nos espera una noche de mucho trabajo para todos".

Respecto a lo visto en las dos primeras sesiones de libres, donde dieron en total los dos pilotos 95 vueltas (41 en la FP1 y 54 entre Alonso y Stroll en la FP2), Honda admite que lo que se ha encontrado es una pista complicada: "Hoy hemos acumulado tanto kilometraje como ha sido posible, algo especialmente importante dado que la pista presenta una superficie interesante".

Y continuó: "Las temperaturas en Malasia son muy elevadas, por lo que la refrigeración ha supuesto un desafío en estas condiciones. Trabajaremos con el equipo Aston Martin para abordar esa cuestión de la mejor manera posible y también estudiaremos algunos ajustes en los datos para mañana".

Lance Stroll, Aston Martin

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Oscar Piastri, McLaren

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lando Norris, McLaren

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Alexander Albon, Williams

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Fernando Alonso, Aston Martin

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Fernando Alonso, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Pierre Gasly, Alpine

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Oliver Bearman, Haas, Esteban Ocon, Haas

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Nico Hülkenberg, Audi

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Oscar Piastri, McLaren

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
George Russell, Mercedes

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Alexander Albon, Williams

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Oscar Piastri, McLaren

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
George Russell, Mercedes

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Pierre Gasly, Alpine

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
George Russell, Mercedes

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Carlos Sainz, Williams

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lando Norris, McLaren

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
George Russell, Mercedes

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Oscar Piastri, McLaren

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Franco Colapinto, esquí alpino

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Bahrein en Malasia: las fotos del regreso de los F1 a Sepang
Fórmula 1
54

Precisamente un buen análisis para encontrar el mejor setup es lo que ha pedido Alonso, sobre todo para acertar en algo que puede decidir el fin de semana, la importante degradación que se ha encontrado la categoría reina en el circuito al que regresa después de casi una década (desde 2017).

Pero por lo que se refiere a una de las grandes claves del reglamento 2026 de F1, Orihara admitió: "En cuanto a la gestión de la energía, hemos realizado ajustes a lo largo de las dos sesiones y hemos logrado mejorar los resultados que obtuvimos inicialmente en el simulador antes de llegar aquí".

Un inicio algo esperanzador, al menos de cara a superar a Williams y Cadillac y competir con Haas F1 y quién sabe si con alguien más.

Apunta:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, GP de Bahrein, y más datos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
A qué hora es la clasificación de F1 en Sepang, GP de Bahrein, y más datos

Bahrein F1 en Malasia - Leclerc lidera una extraña FP2 en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Bahrein F1 en Malasia - Leclerc lidera una extraña FP2 en Sepang

Ford Racing anuncia su regreso oficial al WRC

WRC
WRC
Ford Racing anuncia su regreso oficial al WRC
Más de
Aston Martin

Así os contamos los libres del viernes de F1 en Sepang (GP de Bahrein)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Así os contamos los libres del viernes de F1 en Sepang (GP de Bahrein)

Bahrein F1 - Verstappen empieza fuerte en Sepang y Alonso se acerca al top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Bahrein F1 - Verstappen empieza fuerte en Sepang y Alonso se acerca al top 10

A qué fueron los libres de F1 del GP de Bahrein en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
A qué fueron los libres de F1 del GP de Bahrein en Sepang

Últimas noticias

Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Sainz: "Volvemos a rendir al nivel de antes, hacia el final de la parrilla"

Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Honda F1 se ve mejor en Sepang de lo que decía el simulador

Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos

WRC
WRC WRC
Rally de Italia
WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos