¿Por qué la F1 fue 4,5 segundos más lenta de lo esperado en Sepang?

Los entrenamientos del viernes del regreso puntual de la Fórmula 1 a Malasia, después de nueve años de ausencia, siempre iban a deparar alguna que otra sorpresa al paddock.

Pero, aunque los habituales monzones de Malasia dieron una tregua al circuito, fue el propio trazado de Sepang el que resultó especialmente difícil de dominar. Los paseos por la pista del jueves ya habían dejado entrever que el asfalto, descrito como "papel de lija" por Oscar Piastri, provocaría una elevada degradación de los neumáticos.

Sin embargo, las condiciones fueron incluso más complicadas de lo esperado, ya que el circuito de 5,35 kilómetros empezó a deshacerse durante los entrenamientos, hasta el punto de que los organizadores tuvieron que sacar vehículos barredores después de los Libres 2 para retirar piedras de la superficie.

Pirelli, proveedor de neumáticos de la F1, reveló que las tandas a una vuelta del viernes fueron hasta 4,5 segundos más lentas de lo que habían previsto sus simulaciones para la clasificación debido a la rugosidad del asfalto y al menor nivel de agarre disponible.

"Las condiciones no eran realmente buenas, el asfalto se estaba deshaciendo", explicó Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli. "Estaban saliendo algunas piedras y la FIA limpió la pista con la barredora varias veces".

"El asfalto se está degradando bastante rápido, incluso durante la propia sesión, así que es algo que en estos momentos no está realmente bajo control".

"Estábamos a 4,5 segundos de las simulaciones. Veremos mañana, pero no creo que vayamos a ganar cuatro o cinco segundos esta noche. Así que sí, básicamente es una cuestión relacionada con las condiciones del asfalto. No hemos corrido aquí durante los últimos diez años, así que para los equipos también era complicado tener una referencia adecuada".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Berra recalcó que el deterioro de la pista, aunque probablemente empeore durante la carrera, no supone un problema de seguridad.

"No es un gran problema en términos de seguridad ni de pinchazos. Es simplemente una cuestión de que genera un nivel de agarre bajo debido a esta elevada rugosidad", explicó.

"Podría ser incluso peor durante la carrera, porque estarán todos los coches rodando juntos y con temperaturas elevadas, así que creo que podría acabar sucediendo que el asfalto se degrade bastante durante la carrera".

"Sinceramente, no es el fin del mundo, es algo que se puede gestionar, pero desde luego el nivel de agarre no es el ideal".

Después de terminar la jornada en lo más alto, Charles Leclerc, de Ferrari, explicó: "Ha sido un día muy, muy complicado en general. Las condiciones de la pista eran muy, muy difíciles. La pista estaba bastante sucia, de hecho, y muy resbaladiza. Así que creo que las cosas cambiarán y evolucionarán mucho respecto a hoy".

Malasia sustituye este fin de semana a Sakhir como escenario del Gran Premio de Bahrein, por lo que su nivel similar de desgaste y rugosidad del asfalto encaja bien con las características habituales de la sede original del evento.

La elevada degradación vuelta tras vuelta significa que podría existir una diferencia importante entre el orden competitivo a una vuelta y el que se vea durante un stint completo de carrera. Eso podría añadir todavía más interés estratégico a una carrera disputada en un circuito que, además, ofrece unas posibilidades de adelantamiento razonablemente buenas.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Se trata de encontrar un equilibrio muy bueno, no solo para el coche y el rendimiento en sí, sino también en las tandas largas, intentando mantener la consistencia y las temperaturas bajo control para evitar cualquier deslizamiento o exigir demasiado a los neumáticos durante el stint", explicó Berra.

"Podría darse el caso de que, si intentas encontrar el mejor equilibrio para la carrera, acabes teniendo un [mal] equilibrio de temperaturas para la clasificación. He visto un par de casos en los que algunos equipos tuvieron dificultades para hacer funcionar los neumáticos delanteros".

"No configuraron correctamente el coche para tener los neumáticos delanteros preparados para la curva 1 después de la larga recta posterior a la curva 15. Podríamos ver algunas sorpresas, como equipos sufriendo más durante la clasificación pero teniendo después un mejor rendimiento en carrera".