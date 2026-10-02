Análisis de las tandas largas en Sepang: Verstappen manda, ¿pero es el favorito?

Max Verstappen se mostró como el piloto más rápido en las tandas largas durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein en Malasia. El piloto de Red Bull rodó con los neumáticos medios y, una vez corregidas las diferencias entre la duración de los stints y los distintos compuestos utilizados, se situó por delante de sus rivales.

George Russell (+0,19), con el Mercedes, y el piloto de Ferrari Charles Leclerc (+0,32) ocuparon la segunda y tercera posición. Red Bull dejó buenas sensaciones tanto a una vuelta como en las tandas largas. Por ello, después de la jornada del viernes, se puede apreciar una ligera ventaja para el que hasta ahora es el último ganador en Malasia, aunque las diferencias en cabeza todavía no permiten establecer una jerarquía clara.

¿No funciona la actualización de Mercedes?

Especialmente interesante fue el rendimiento de Mercedes, ya que el equipo llegó a Malasia con un amplio paquete de actualizaciones. Sin embargo, después de las dos primeras sesiones de entrenamientos todavía no es posible determinar con certeza hasta qué punto funcionan las novedades y cuál es el verdadero potencial del monoplaza actualizado.

En comparación con el fin de semana anterior en Azerbaiyán, Mercedes parece haber perdido algo de ritmo, aunque históricamente el circuito de Malasia ha sido un terreno complicado para el equipo. Con un asfalto abrasivo y numerosas curvas rápidas y de velocidad media, el trazado exige tradicionalmente mucho a los neumáticos.

Precisamente en este apartado Mercedes ha sufrido dificultades en repetidas ocasiones en el pasado. Por eso, tampoco puede considerarse necesariamente un circuito especialmente favorable para las Flechas de Plata, algo que complica todavía más la valoración de las actualizaciones.

McLaren pierde sorprendentemente en el segundo sector

La situación de McLaren es algo diferente. Lando Norris terminó cuarto en el análisis de tandas largas, a 0,43 segundos. Oscar Piastri fue sexto, a 0,78 segundos de Verstappen. De este modo, McLaren parece actualmente la cuarta fuerza por detrás de Red Bull, Mercedes y Ferrari.

Ya a una vuelta llamó la atención que McLaren perdiera tiempo especialmente en el segundo sector. Es algo destacable porque, en teoría, las curvas rápidas y de velocidad media de esa zona deberían adaptarse bien a las características de su monoplaza. En cambio, el equipo se mostró más competitivo en los sectores uno y tres, donde la velocidad punta desempeña un papel más importante.

Una posible explicación podría encontrarse en la configuración del coche. Es posible que McLaren rodara con una carga aerodinámica relativamente baja y que, como consecuencia, perdiera tiempo en las curvas rápidas. Si realmente se trata de una cuestión de puesta a punto o existen otros factores detrás de ese comportamiento es algo que probablemente solo podrá determinarse después de nuevos análisis.

Alpine lidera una apretada zona media

En la zona media se perfila una lucha muy ajustada entre Alpine, Racing Bulls y Audi. Pierre Gasly fue el piloto más rápido de ese grupo, con una desventaja de 1,28 segundos por vuelta. Liam Lawson (+1,63) y Nico Hulkenberg (+1,75) también completaron tandas largas competitivas.

Audi parece desenvolverse mucho mejor en Malasia que durante el anterior fin de semana de competición en Bakú. Mientras que en el circuito urbano de Azerbaiyán la velocidad punta desempeña un papel especialmente importante, las exigencias de Malasia están mucho más relacionadas con el paso por curva y la gestión de los neumáticos. Eso podría favorecer al paquete de Audi.

También Aston Martin (+1,97) mostró una mejor imagen respecto al pasado fin de semana en Bakú. Al igual que en el caso de Audi, la menor importancia de la velocidad punta en comparación con Azerbaiyán podría beneficiar a Aston Martin.

Las tandas largas fueron menos positivas para Haas F1 (+2,04), Williams (+2,58) y Cadillac (+2,92). La combinación de una elevada degradación de los neumáticos y las curvas de velocidad media parece representar un gran desafío para estos equipos.

La elevada degradación apunta a una estrategia de dos paradas

Un factor decisivo durante la segunda sesión de entrenamientos libres fue la previsión de lluvia. Como se esperaban precipitaciones para el tramo final de la sesión, muchos equipos adelantaron sus tandas largas y comenzaron a recopilar datos para la carrera desde los primeros compases. Finalmente, la lluvia no llegó, lo que permitió completar una cantidad especialmente elevada de vueltas representativas en tandas largas.

Una vez más quedó patente hasta qué punto sufren los neumáticos en Malasia. El asfalto abrasivo, combinado con las numerosas curvas rápidas y de velocidad media, genera una elevada carga sobre las gomas. Debido a los amplios radios de muchas curvas, los pilotos pasan además bastante tiempo sometidos a grandes fuerzas laterales, lo que incrementa todavía más el desgaste.

Tanto con el neumático blando C4 como con el medio C3, la degradación media se situó alrededor de las tres décimas de segundo por vuelta. Se trata de un valor relativamente elevado que probablemente tendrá una influencia importante en las decisiones estratégicas de los equipos.

Si la degradación no disminuye de manera significativa durante el resto del fin de semana, muchos indicios apuntan hacia una carrera a dos paradas. También resulta llamativo que ningún equipo utilizara el neumático duro durante la segunda sesión de entrenamientos libres. Todo apunta a que las escuderías reservaron deliberadamente el compuesto C2 para el domingo, con el objetivo de disponer del mayor número posible de juegos nuevos para la carrera.