Por qué la lesión de Taka Nakagami es mucho más dramática de lo que parece

Motegi (Enviado Especial).- El japonés iba a disputar el que, muy probablemente, iba a ser su último ‘wild card’, habida cuenta de que estos salvoconductos que permiten a los corredores probadores volver a correr, quedarán prohibidos a partir del año que viene.

Pues bien, ese caramelito que le iba a permitir despedirse de sus aficionados en casa duró solo un puñado de curvas, las que recorrió, sobre un asfalto muy delicado por la lluvia previa que había caído.

En su primera salida a pista, Nakagami salió volando en la curva anterior al túnel del circuito, y se estrelló violentamente contra el suelo, impactando de lleno en la zona del hombro izquierdo.

A los pocos minutos, antes de que ese primer ensayo libre del fin de semana concluyera, Honda actualizó su estado físico, e informó de una fractura en la clavícula izquierda que le llevará a pasar por el quirófano. Después entrará en el periodo de rehabilitación, que, según su propio equipo, puede alargarse hasta más de un mes. "Taka ha tenido muy mala suerte. Necesitará cuatro o cinco semanas para recuperarse, eso si la operación va bien", convino Alberto Puig, team manager de HRC, este mismo sábado.

Sobre el papel, una fractura de clavícula no entraña demasiada problemática. Máximo Quiles, por ejemplo, se rompió la derecha en Silverstone, el sábado 8 de agosto, se operó ese mismo domingo y fue capaz de imponerse en la siguiente cita de Moto3, en Aragón.

No obstante, el caso de Nakagami es mucho más dramático, tanto para el piloto nipón, que en su despedida no pudo cerrar una sola vuelta, como para Honda, que en las próximas fechas se disponía a tirar de él para darle el último empujón al prototipo de 2027. Ese que saldrá a pista en Valencia, en la jornada de test posterior a la última parada del calendario. Ese que concentrará todas las miradas cuando ese martes lo conduzca Fabio Quartararo por primera vez.

Nakagami se retiró a finales de 2024, y desde entonces pasó a engrandecer la nómina de probadores de Honda, su marca de toda la vida. A lo largo de este último año ha centrado su actividad en el desarrollo de la moto diseñada para la temporada que viene, caracterizada por el cambio en el reglamento técnico y, especialmente, por la introducción de los propulsores de 850cc.

El peso de la evolución de esa nueva Honda ha recaído básicamente en Nakagami. Más aún si tenemos en cuenta que Aleix Espargaró, otro de los probadores de la compañía de Tokio, se lesionó gravemente la columna a mediados de abril, sometiéndose a una compleja operación. Tras la intervención, Espargaró estuvo de baja hasta hace dos semanas, cuando volvió a rodar sobre una MotoGP, en un test privado en Mugello.

Aleix Espargaró, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De hecho, Motorsport.com entiende que el catalán se planteó la posibilidad de correr este fin de semana, en Japón, en sustitución de Joan Mir, que sigue recuperándose en casa de unos problemas de salud. Sin embargo, el resultado de aquella prueba en Italia desaconsejó su presencia en Motegi, y obligó a Honda a llamar a Somkiat Chantra, procedente del WorldSBK.

El problema es que el tailandés no podrá correr la semana que viene, en Mandalika, porque el Gran Premio de Indonesia coincide con el evento de WorldSBK en Estoril (Portugal). Eso no deja mucho más margen a Honda, que recurrir a Espargaró, que en los próximos días deberá desplazarse hasta Lombok.

A la espera de ver cómo evoluciona Nakagami, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) deberá dividir su tiempo, y compaginar su concurso en los grandes premios que corresponda, con su papel como termómetro de la nueva Honda de 850cc.

Mientras las estructuras de pruebas de Aprilia, Ducati, Yamaha y KTM se desplazarán a Jerez para rodar el miércoles y el jueves de la semana que viene, Honda tenía previsto girar en Sepang, otras dos jornadas de la semana siguiente (miércoles y jueves). Allí, Nakagami debía seguir poniendo a punto la RC214V, aunque esa hoja de ruta quedó totalmente alterada este viernes, cuando el chico salió proyectado al aire.

Un golpe muy duro a todos los niveles, si tenemos en cuenta que entramos en el periodo clave para terminar de afinar las nuevas motos.