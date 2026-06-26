Estas son las mejoras para Austria: destacan las de Red Bull, sin nada en Aston y Williams

Red Bull ha registrado una serie de actualizaciones para el Gran Premio de Austria en sus esfuerzos por recuperar terreno frente a los tres principales equipos actuales de la Fórmula 1, detallando una serie de cambios en su carrocería y suelo en el documento que revela la FIA.

El equipo ocupa actualmente el cuarto lugar en el campeonato de constructores y está a 52 puntos de McLaren, y 32 puntos por delante de Alpine, quinto clasificado. Con un puñado de preocupaciones sobre la manejabilidad del RB22 actual, Red Bull intenta compensarlo con su última tanda de actualizaciones para su carrera de casa.

La entrada del pontón lateral ha sido remodelada para adaptarse a los cambios anteriores realizados en la parte delantera del coche, y con un ligero reposicionamiento para asegurar que el caudal de masa de aire hacia los radiadores se mantenga en su nivel óptimo.

Para adaptarse a eso, se ha producido una nueva carrocería de cubierta del motor/pontón lateral. Esta también debe encajar con el nuevo suelo, con algunos cambios menores en las branquias de refrigeración del coche para hacer frente a los extremos de calor previstos en Austria este fin de semana.

Pequeños cambios en el suelo abordan la zona del "suelo delantero" del Red Bull, que incluye la sección del babero debajo del mamparo del chasis y los aletines exteriores del suelo situados detrás de las ruedas delanteras.

Detalle técnico del Red Bull RB22 Foto de: AG Photo

En sus notas técnicas previas al evento, el equipo ha declarado que eso debería contribuir a un aumento de la carga local, al tiempo que también "mejora las condiciones aguas abajo para el pontón lateral y más allá".

Eso debería enlazar con las revisiones de la suspensión trasera, con carenados remodelados para los brazos de suspensión para aprovechar las nuevas condiciones de flujo generadas por delante.

Además, la parte trasera del coche ha sufrido más cambios, con nuevos pilones del alerón trasero para reducir la sensibilidad en la zona donde se conecta con la parte inferior del alerón trasero. El equipo también ha rediseñado la salida del escape para aprovechar aún más la aleta del soporte y aumentar la carga aerodinámica.

"Creo que es simplemente crucial", declaró Max Verstappen el jueves. "Creo que para nosotros como equipo, solo queremos mejorar. Desde donde empezamos esta temporada hasta donde queremos terminarla".

"Sabemos que nos falta rendimiento, así que se trata más de intentar mejorar el coche. Creo que eso es lo que todos quieren".

En otros lugares de la parrilla, McLaren va a probar su propia versión del alerón "Macarena" de modo recto, aunque no espera competir con la nueva versión, mientras que Mercedes tiene un par de pequeños ajustes con nuevos carenados de los brazos de suspensión delanteros para aumentar el nivel al que se usan para condicionar el flujo de aire.

Ferrari ha añadido elementos al endplate del alerón delantero que el equipo había introducido en Barcelona, con algunos 'elementos de prueba' que se espera que se utilicen solo en los entrenamientos libres. Ahí se incluyen una nueva placa de suelo y un soporte de espejo revisado.

Racing Bulls ha modificado su difusor, ya que tanto ellos como Mercedes se vieron obligados a cambiar sus extensiones dentadas del difusor cuando una directiva técnica de la FIA pasó a prohibirlas, mientras que Alpine cuenta con un nuevo alerón delantero.

Audi y Cadillac también han realizado cambios significativos para Austria, mientras esperan ascender en la clasificación. Audi tiene un un nuevo endplate del alerón delantero, deflectores revisados de los conductos de freno delanteros y una serie de cambios en la parte trasera, incluido un nuevo suelo, carenados de la suspensión trasera y beam-wings tanto en el alerón trasero como delantero.

Detalle técnico del Audi RS-26 Foto de: AG Photo

Por su parte, Cadillac considera que sus actualizaciones podrían aportar al MAC-26 unas décimas de segundo; el equipo estadounidense cuenta con nuevos pontones laterales, completos con una nueva entrada y un perfil con mayor capacidad de socavado, además de cambios en las superficies del difusor y el borde de ataque del suelo.

Detalle técnico del Cadillac MAC-26 Foto de: AG Photo

También hay algunos cambios menores, con una nueva aleta en la cubierta del motor, patas revisadas bajo la toma de aire superior y nuevos soportes de espejo.

Aston Martin y Williams no han presentado ninguna mejora en el documento de la FIA.