Hamilton destapa la clave de su renacer en Ferrari: "Los cambios que pedí ya están hechos"

Hace apenas un año, Lewis Hamilton parecía un hombre derrotado. El británico aterrizó en Ferrari rodeado de expectación, pero su primera temporada vestido de rojo estuvo muy lejos de lo esperado. Le costaba adaptarse al coche, acumulaba fines de semana frustrantes y llegó a reconocer públicamente que la Scuderia quizá necesitaba otro piloto para liderar el proyecto.

Algo más de un año después, el panorama es radicalmente distinto.

La victoria lograda en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, la primera de Hamilton con Ferrari, no solo significó romper una larga sequía de triunfos. También fue la confirmación de que algo ha cambiado dentro de Maranello. Y según el propio siete veces campeón del mundo, esos cambios tienen nombres y apellidos.

Tras dominar la carrera catalana con una estrategia impecable y un ritmo superior al de Mercedes y McLaren, Hamilton explicó que buena parte de la transformación del equipo nació de las peticiones que él mismo realizó durante el complicado 2025.

"Los cambios que pedí y por los que presioné durante todo el año pasado se han hecho. Ahora tengo el equipo adecuado a mi alrededor, tengo el coche adecuado y puedo empezar a hacer lo que mejor sé hacer", aseguró.

Las palabras del británico no fueron casuales. Durante buena parte de 2025 insistió en que Ferrari necesitaba reaccionar, innovar más rápido y modificar determinadas áreas del proyecto si quería volver a luchar por victorias. En aquel momento sus comentarios generaron debate, especialmente porque llegaban mientras sufría uno de los periodos más difíciles de su carrera.

Hamilton señala el nombre clave para su renacer: Fred Vasseur

Sin embargo, Hamilton cree que la Scuderia ha sabido escuchar. Y ahí aparece la figura de Fred Vasseur.

El francés fue uno de los grandes señalados durante la crisis deportiva de Ferrari el año pasado, pero también fue quien apostó por Hamilton cuando pocos imaginaban que abandonaría Mercedes. Ahora, el británico no tiene dudas sobre el papel que ha desempeñado el jefe del equipo en este resurgir.

"No estaría en este equipo sin Fred. Él fue quien hizo que todo esto ocurriera", afirmó.

Hamilton reconoció que su llegada supuso un auténtico terremoto dentro de la organización. Acostumbrado a expresar sin filtros aquello que considera mejorable, admitió que no siempre fue sencillo gestionar sus demandas.

"Soy muy vocal. Si veo algo que no creo que sea correcto, presiono mucho. Es parte de quién soy. No es fácil estar al otro lado cuando también tienes que gestionar toda una organización", explicó.

Aun así, destacó que Vasseur nunca dejó de confiar en él. "Siguió creyendo, siguió siendo un buen amigo, un gran compañero y un gran apoyo. Al final escuchó y permitió que esos cambios sucedieran. Estoy eternamente agradecido porque esto no habría pasado sin ellos".

La victoria de Barcelona no convierte automáticamente a Ferrari en favorita al título. El propio Hamilton insistió en que queda una montaña por escalar frente a Mercedes. Pero sí supone algo quizás más importante: la prueba de que la dirección que reclamó durante meses empieza a dar resultados.

Después de un 2025 lleno de dudas, Hamilton vuelve a sentirse cómodo, vuelve a sentirse escuchado y, sobre todo, vuelve a ganar. Y en Ferrari saben que esa combinación puede ser la más peligrosa de toda la parrilla.