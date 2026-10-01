Rally de Marruecos, Etapa 3: Sainz y Canet hacen historia en España y toman el liderato

Zagora (Marruecos).- Hay días buenos, días muy buenos y días que obligan a mirar dos veces la clasificación para comprobar que realmente está ocurriendo. España salió de la tercera etapa del Rally de Marruecos con Carlos Sainz liderando en coches y Edgar Canet haciendo exactamente lo mismo en motos.

Nunca antes, desde la creación del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, dos españoles habían cerrado una jornada al frente simultáneamente de las clasificaciones FIA y FIM.

Y lo más curioso es que llegaron hasta allí de dos maneras completamente diferentes.

Sainz, sin ganar todavía ninguna etapa, convirtió la regularidad en su mejor arma mientras sus rivales iban cayendo uno detrás de otro. Canet, con sólo 21 años, se mezcló durante casi 360 kilómetros con algunos de los mejores pilotos del planeta, sobrevivió incluso a una caída y terminó arrebatando el liderato a Daniel Sanders y Ricky Brabec.

A falta de dos etapas, España manda en Marruecos.

Sainz espera, aguanta... y acaba primero

El Rally de Marruecos está demostrando una máxima bastante sencilla: antes que correr mucho, hay que llegar. Carlos Sainz y Dani Oliveras lo están haciendo prácticamente todo bien.

Después de ser tercero el miércoles y recuperar buena parte del terreno perdido con la sanción de cinco minutos de la primera jornada, el Ford Raptor volvió a mantenerse alejado de los problemas durante una especial de 360 kilómetros alrededor de Zagora, con zonas rápidas, pistas de arena y las dunas de Merzouga.

Y eso, en el contexto de este Rally de Marruecos, está valiendo oro. Porque Dacia volvió a vivir otro día para olvidar.

Primero había sido Sébastien Loeb, cuyos problemas en la etapa 1 le dejaron sin opciones. Después le tocó a Nasser Al-Attiyah, que perdió unos 45 minutos el miércoles cuando tenía prácticamente ganada la etapa.

Este jueves, el turno fue de Lucas Moraes. El brasileño había empezado el día líder y, de hecho, estaba realizando una etapa magnífica. Durante buena parte del recorrido no sólo conservó el primer puesto, sino que llegó a aumentar su ventaja virtual sobre Sainz.

Hasta el kilómetro 348. A apenas unos kilómetros de meta, Moraes y Pablo Moreno sufrieron un accidente que dejó inmovilizado su Dacia. Ambos estaban bien, pero su liderato desapareció en cuestión de segundos.

Y quien estaba allí para recogerlo era Sainz.

Loeb gana; Sainz se lleva un premio todavía mayor

Sébastien Loeb sí pudo tener, finalmente, una jornada limpia. El nueve veces campeón del mundo de rallies aprovechó su retrasada posición de salida para marcar un ritmo que nadie pudo igualar y consiguió su 25ª victoria de etapa en el W2RC, superando a Sainz por 6:50 y a Seth Quintero por 7:44.

Pero mientras Loeb celebraba la especial, Sainz se quedaba con algo más importante. El español terminaba segundo y se convertía en el nuevo líder del Rally de Marruecos con 3:20 de ventaja sobre Seth Quintero.

Es la primera vez que Sainz lidera una prueba del W2RC desde el Dakar 2024, que acabó ganando con Audi, y también la primera desde que se incorporó al proyecto de Ford.

No ha ganado todavía ninguna de las tres etapas largas disputadas. Tampoco lo ha necesitado. La secuencia explica perfectamente su rally: ha estado siempre ahí mientras delante de él aparecían averías, errores y accidentes.

Y ahora faltan dos días.

General de coches tras la etapa 3

Pos. Piloto / copiloto Coche Diferencia 1º Carlos Sainz / Dani Oliveras Ford 10h04:17 2º Seth Quintero / Andrew Short Toyota +3:20 3º Nani Roma / Álex Haro Ford +6:18 4º João Ferreira / Filipe Palmeiro Toyota +8:02 5º Henk Lategan / Brett Cummings Toyota +8:40 6º Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel MINI +10:30 7º Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century +10:35 8º Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford +10:52 9º Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk Ford +12:29 11º Cristina Gutiérrez / Marc Solà Santana +27:52

Nani Roma mete otro Ford en el podio

El día de Ford fue prácticamente redondo. Además del liderato de Sainz, Nani Roma y Álex Haro ascendieron hasta la tercera posición de la general, a 6:18 de sus compañeros.

Roma terminó quinto la etapa y vuelve a estar plenamente involucrado en la lucha por el podio, aunque detrás tiene una colección importante de Toyota: João Ferreira está a apenas 1:44 y Henk Lategan a 2:22.

También volvió a destacar Cristina Gutiérrez. La burgalesa llevó el Santana hasta la novena posición de la etapa, incluso por delante del Century oficial de Mathieu Serradori, y asciende al 11º puesto de la general.

Una actuación especialmente meritoria teniendo en cuenta que esta es su primera participación mundialista con el nuevo proyecto de Santana y con Marc Solà como copiloto.

Canet deja de ser la promesa para convertirse en líder

Si lo de Sainz se construyó a base de paciencia, lo de Edgar Canet tuvo bastante más adrenalina. Daniel Sanders salía primero después de ganar la etapa del miércoles. Ricky Brabec partía tres minutos después y Canet otros tres más tarde.

En teoría, el australiano tenía la ventaja de las bonificaciones por abrir pista. En la práctica, todo saltó por los aires antes siquiera de alcanzar el primer control.

Sanders cometió un importante error de navegación alrededor del kilómetro 27, tuvo que dar la vuelta y Canet recuperó los seis minutos que les separaban físicamente en pista.

De repente, el catalán estaba delante. Y no se acabó ahí. Canet llegó incluso a caerse cuando había pasado momentáneamente a abrir la especial. Se levantó, siguió adelante y terminó alcanzando el grupo formado por Sanders y Brabec. Durante buena parte del día, los tres navegaron juntos al frente de la carrera.

Detrás venían pilotos con posiciones de salida mucho mejores y, por tanto, con una pista ya marcada. Uno de ellos era Luciano Benavides.

Benavides gana, pero Canet se lleva el liderato

El argentino aprovechó su posición y realizó la mejor etapa del día. Benavides fue aumentando progresivamente su margen en la parte final hasta conseguir su 20ª victoria en el W2RC, por delante de un renacido Tosha Schareina y de Ignacio Cornejo.

Canet no necesitaba ganar. Su carrera estaba en otra parte.

El catalán terminó cuarto y, una vez aplicadas las bonificaciones y penalizaciones —incluidos 10 segundos para Canet y 1:10 para Sanders por exceso de velocidad—, apareció una clasificación que hace apenas unos días habría parecido difícil de imaginar. Edgar Canet, líder del Rally de Marruecos.

A sus 21 años y en su primera temporada completa en RallyGP. El mismo piloto que el año pasado llegó aquí peleando por el título de Rally2 y salió campeón de la categoría vuelve doce meses después y ahora tiene detrás a toda la élite.

Benavides es segundo a 1:25, Sanders tercero a 1:30 y Brabec cuarto a 2:48. Cuatro pilotos separados por menos de tres minutos. Y dos etapas por disputar.

General de motos tras la etapa 3

Pos. Piloto Moto Diferencia 1º Edgar Canet KTM 10h29:02 2º Luciano Benavides KTM +1:25 3º Daniel Sanders KTM +1:30 4º Ricky Brabec Honda +2:48 5º Martim Ventura Honda +4:38 6º Tosha Schareina Honda +18:45 7º Adrien van Beveren Honda +19:49 8º Michael Docherty Hero +23:14 9º Ignacio Cornejo Hero +26:13 10º Preston Campbell Honda +34:16

Schareina vuelve a reconocerse

Y hubo otra noticia positiva para España sobre dos ruedas. Después de dos jornadas especialmente difíciles, Tosha Schareina volvió a aparecer donde acostumbra.

El valenciano había reconocido que todavía estaba recuperando confianza después de su caída en Brasil y su inicio en Marruecos estuvo muy lejos de lo esperado. Llegó a la tercera etapa con más de 23 minutos perdidos.

Pero esta vez volvió el ritmo. Schareina aprovechó su posición de salida y terminó segundo de la etapa, a sólo 1:58 de Benavides, dando al menos una primera señal del piloto que ganó este rally el año pasado.

La general sigue siendo otra historia. Está sexto, a 18:45 de Canet, y recuperar toda esa diferencia en dos etapas parece extremadamente complicado.

Pero Marruecos ya ha demostrado durante tres días consecutivos que aquí las clasificaciones duran exactamente hasta que alguien vuelve a equivocarse.

Dos líderes españoles y dos días por delante

La cuarta etapa puede ser todavía más delicada. Será la más larga del Rally de Marruecos, con 384 kilómetros cronometrados, y coches y motos tomarán recorridos diferentes durante buena parte de la jornada.

Eso significa menos referencias y más responsabilidad para quienes tengan que abrir pista.

Canet tendrá la ventaja de salir cuarto en motos, aunque Sanders y Brabec partirán por detrás y podrán beneficiarse de referencias. En coches, Sainz tendrá que seguir haciendo exactamente lo que le ha llevado hasta aquí: evitar el desastre mientras los demás están obligados a perseguirle.

Quedan dos etapas. Quedan cientos de kilómetros de desierto. Pero la caravana volverá a salir del vivac de Zagora este viernes con una imagen inédita en el Campeonato del Mundo: Carlos Sainz primero en coches y Edgar Canet primero en motos.