La victoria de Hamilton en Barcelona es "una peineta" a los críticos, según Norris

Lewis Hamilton protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al lograr su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El siete veces campeón del mundo dio el gran salto a la Scuderia en 2025, tras 12 temporadas legendarias en Mercedes, pero su año de debut no salió como esperaba. Un frustrado Hamilton sufrió su primer año sin podios de sus 18 campañas de carrera deportiva, terminando sexto en el campeonato del pasado curso, a 86 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc y enfrentándose a dudas sobre su futuro.

Pero el cambio de normativa de 2026 ha supuesto un renacimiento para el veterano corredor de 41 años, que había estado a las puertas de la victoria con dos segundos puestos consecutivos antes de su triunfo en Montmeló.

La victoria le deja segundo en la general, por detrás del sucesor de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, y la 106ª victoria de Hamilton en el Gran Circo fue, sin duda, la comidilla del paddock en Cataluña. Se preguntó a varios pilotos por el éxito del piloto de Ferrari, y estas fueron sus respuestas.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Los papeles se han invertido un poco en Ferrari este año, ya que 2025 fue increíblemente bueno para Leclerc. Pero en las últimas carreras ha seguido una trayectoria opuesta a la de Hamilton. Barcelona fue su segunda cita consecutiva sin puntuar, tras el accidente de Mónaco, ya que la dirección asistida de su SF-26 falló de repente al final de la carrera de Cataluña.

Para Leclerc, ya se trataba de limitar los daños, ya que iba camino de terminar sexto tras el accidente en la Q3 que le obligó a salir desde la décima posición. "Hamilton ha estado increíble en los últimos tres fines de semana", dijo el monegasco.

"Ha estado realmente a la altura y se lo merece todo. Ahora, me toca a mí dar un paso adelante, recuperar la confianza con este coche, ponerlo todo en su sitio y, con suerte, tener unos fines de semana sin incidentes".

"También es cierto que los últimos cuatro grandes premios no han sido muy limpios técnicamente. Además, en mi caso, hemos tenido bastantes problemas, así que solo espero que tengamos carreras sin incidentes, recuperar el ritmo y, con suerte, luchar también por los primeros puestos".

Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari; George Russell, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

George Russell terminó segundo por detrás de Hamilton en Barcelona tras el abandono a última hora de su compañero de equipo, Antonelli, que sufrió una avería en el motor. El inglés pasó sus tres primeras temporadas en Mercedes como compañero de escudería de Hamilton y, sin duda, no escatimó elogios hacia su compatriota.

"Felicidades a Lewis", declaró Russell a 'Sky Sports F1'. "Hizo una carrera realmente impresionante, y tuvo un día impresionante ya el sábado. No creo que esperáramos ver ese ritmo por su parte y por parte de Ferrari. Así que fue especial verle de vuelta en lo más alto del podio".

Fue la primera victoria de Hamilton desde el GP de Bélgica de 2024, donde en realidad cruzó la línea de meta en segunda posición, por detrás de Russell, quien más tarde fue descalificado por llevar un coche con peso inferior al reglamentario.

"Los dos crecimos siendo fans de Lewis", dijo Russell más tarde en la rueda de prensa, sentado junto a Lando Norris. "Por mi parte, después de pasar tres años juntos en Mercedes, ¡le tengo un gran respeto! Fue un paso muy valiente y audaz unirse a Ferrari, y ver que ahora le está dando sus frutos es muy especial, dada la magnitud de la decisión, y va a ser una verdadera amenaza".

Lando Norris, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El abandono de última hora de Antonelli le dio el podio al vigente campeón del mundo, Lando Norris, quien el año pasado se convirtió en el primer piloto de McLaren en ganar el título desde Hamilton en 2008.

"Es bastante especial", dijo Norris. "En los últimos fines de semana, sin duda ha mejorado su rendimiento y, aunque antes [su situación] era algo de lo que podíamos sacar partido e intentar aprovechar al máximo, parece que ahora él está sacando el máximo partido a lo que tiene".

"Es genial verlo. Crecí siendo fan de Lewis, no sé si diría que sigo siendo ese tipo de fan, pero sigo siendo aficionado suyo y, como siete veces campeón del mundo, siempre es un placer ver ese tipo de cosas. Y con Ferrari, es aún más genial ver cómo esa colaboración da sus frutos y da resultados como lo está haciendo ahora".

"Espero que no sea tan rápido toda la temporada, porque estaría bien que pudiéramos competir un poco más, pero me alegro por él. Al mismo tiempo, se notaba lo mucho que significaba para él. Es obvio que mucha gente ha hablado mal de él y que ha recibido un montón de críticas en Internet, así que es genial que pueda hacerles una peineta a todos".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Verstappen terminó el Gran Premio de Barcelona en cuarta posición y sus cuatro títulos mundiales consecutivos parecen ahora un recuerdo lejano, teniendo en cuenta el ritmo del coche de Red Bull en 2026. Sin embargo, el primero de sus campeonatos, en 2021, llegó tras una feroz batalla con Hamilton que se decidió en la última prueba del curso.

"Enhorabuena", dijo Verstappen cuando le preguntaron por la victoria de Hamilton. "Siempre es muy especial ganar, incluso cuando ya has ganado tantas veces. Ganar con Ferrari por primera vez, creo que siempre es un momento especial".

Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

El líder del campeonato era, por supuesto, el hombre destinado a tomar el relevo de Hamilton en Mercedes, y esa era una tarea titánica, dado que además debutaba en la F1 siendo aún un adolescente. Andrea Kimi Antonelli tuvo una primera temporada complicada, pero siempre contó con el apoyo del heptacampeón, algo que aún hoy se aprecia en la visible alegría de Hamilton cada vez que el joven de 19 años gana una carrera.

En Barcelona, Antonelli le devolvió el favor: "Me siento muy vacío, pero estoy de verdad feliz por Lewis porque, ante todo, tenemos una gran relación y él siempre ha estado ahí para mí. Verle cumplir uno de sus sueños, que era ganar con Ferrari, fue algo muy, muy genial. Así que estoy muy feliz por él y espero que lo disfrute",

Carlos Sainz, Williams Foto de: Marco Canoniero / LightRocket vía Getty Images

Un piloto al que seguramente no le hizo hecho mucha gracia el fichaje de Hamilton por Ferrari fue Carlos Sainz, cuyo asiento ocupó. El español había ganado cuatro grandes premios en cuatro temporadas con Ferrari y había demostrado ser un auténtico aspirante a los primeros puestos, pero debido al mercado de pilotos para 2025, tuvo que bajar a la zona media con Williams. En Barcelona, terminó 12º.

"Esto demuestra que este deporte no tiene secretos", dijo sobre la victoria de Hamilton. "Todos tenemos un gran talento, pero con características de conducción diferentes. Algunos coches nos van bien, otros no".

"La verdadera virtud de un piloto es ser capaz de adaptarse, y de coger cualquier coche de Fórmula 1 que te den y llevarlo al límite. Algo similar me pasó a mí en 2022. A principios de año, tenía un Ferrari que realmente no me gustaba. Luego logré adaptarme, y en 2023 y 2024 creo que rendí a un nivel muy alto".

"Esto puede definir toda tu carrera. De repente te unes a un equipo con un coche que no te va bien, y pasas tres años sin poder adaptarte, o el coche nunca se adapta a ti, y puedes parecer completamente inútil".

"Luego te vas a un equipo donde el coche se adapta perfectamente a tu estilo y, de repente, pareces un dios. Este deporte es mucho más complicado de lo que la gente cree. Lewis también merece mucho crédito por haberle dado la vuelta a la situación de la forma en que lo ha hecho entre el año pasado y este".

"También se ha beneficiado del cambio de normativa, porque si se hubiera quedado atascado con el coche del año pasado durante otros tres años, quizá no estaríamos viendo al Lewis que estamos viendo esta temporada", cerró.