Hamilton brinda a Vasseur su mayor apoyo hasta la fecha como director de Ferrari F1

Lewis Hamilton afirma que el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, "es realmente la persona adecuada para llevar a esta escudería por el buen camino", en medio de los rumores desestabilizadores sobre su futuro.

Poco más de un año después de la última oleada de rumores sobre su futuro, que se acallaron con la firma de un nuevo contrato, el futuro de Vasseur en Ferrari vuelve a estar en el punto de mira.

Una reciente entrevista con el exjefe de Red Bull, Christian Horner, publicada en The Times, se interpretó como un intento por su parte de hacerse con el puesto de Vasseur cuando se le preguntó a Horner cuáles serían sus condiciones para aceptar un regreso a la F1. Por lo general, dijo que eso implicaría ser accionista, con una excepción: Maranello.

"Pasé 21 años sentado en el muro de boxes. No necesito volver a eso… En esta etapa de mi vida, solo hay un equipo por el que aceptaría no tener participación en la propiedad ¿Me plantearía Ferrari? Quiero decir, Ferrari es la marca más importante de la F1. Es el sueño. Y podría decirse que es el gigante dormido de la Fórmula 1".

Los comentarios de Horner y el revuelo que causaron posteriormente en Italia, frustraron a Vasseur, ya que generaron más distracciones innecesarias de las que el equipo ya tiene que afrontar a diario. "No estamos trabajando con total tranquilidad pregunta", afirmó.

"Para mí, en primer lugar, pero también para todos los miembros del equipo, para los medios de comunicación. Es una situación un tanto frustrante. El señor Horner está buscando trabajo, eso lo sabe todo el mundo, por todas partes".

Aunque Horner no daba a entender que estuviera buscando sustituir a Vasseur, Ferrari se ve, de nuevo y a su pesar, en una posición defensiva. Y tras un comunicado del equipo a principios de esta semana en el que se afirmaba que la dirección de Ferrari, encabezada por el presidente John Elkann y el director ejecutivo Benedetto Vigna, sigue respaldando plenamente a Vasseur, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ha dado a su jefe de equipo su voto de confianza más rotundo hasta la fecha.

"Creo que Fred cuenta con todo el respaldo", dijo Hamilton en Kuala Lumpur, antes del Gran Premio de Bahrein de este fin de semana en Malasia. "Se ve claramente que han cambiado a mucha gente en el puesto de Fred, pero él es un líder fantástico. Es, sin ninguna duda, la persona adecuada para llevar a este equipo por el buen camino".

"También hay gente por encima de Fred y no se trata de una sola persona. Fred ha liderado este equipo. Ha ayudado a introducir cambios durante el último año. Nos ha ayudado a quedar segundos en el campeonato de constructores, lo cual supone un gran avance respecto al año pasado".

Hamilton añadió que resultaba "frustrante" lidiar con el ambiente de negatividad que rodeaba al equipo y señaló que en Ferrari era más intenso que en otros equipos de la parrilla que están obteniendo peores resultados.

"Para mí, es frustrante ver toda esa negatividad porque ves que otras personas cometen errores y nadie dice realmente gran cosa al respecto", señaló. "O cometemos el mismo error o no somos perfectos, y sabemos que no lo somos. Por alguna razón, en Ferrari es diez veces peor. Pero eso también es de esperar, dado que es la mejor marca aquí, la más emblemática con diferencia".

Hamilton, que ha experimentado una estructura de liderazgo diferente en su equipo de toda la vida, Mercedes, el británico admitió que considera que merece la pena analizar la forma de trabajar de Ferrari, aunque prefirió mantener en privado sus ideas concretas.

"Hay una estructura que lleva tiempo en vigor, independientemente de si hay que replanteársela de cara al futuro o no… Hay cambios que yo haría, pero no voy a hablar obviamente aquí de cuáles son", afirmó.

"Toto [Wolff] ocupa un puesto diferente al de Fred y la estructura es muy distinta. Así que eso es todo lo que puedo decir al respecto, la verdad", concluyó.