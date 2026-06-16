Datos: por qué Hamilton habría ganado en Barcelona incluso sin el VSC

¿Fue pura suerte la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari? No. Es cierto que el siete veces campeón del mundo se benefició, en los últimos compases de la carrera, de una fase de coche de seguridad virtual (VSC), lo que le permitió realizar una tercera parada en boxes en un momento muy oportuno.

Sin embargo, los datos muestran que Hamilton probablemente habría ganado el Gran Premio de Barcelona-Catalunya incluso sin el abandono de Fernando Alonso.

Pero empecemos por el principio: al fin y al cabo, Ferrari logró en Barcelona una proeza estratégica. El plan original parecía consistir en tomar la delantera en la salida. Gracias a las buenas salidas de Ferrari y a los neumáticos blandos, Hamilton tenía posibilidades de llegar a la primera curva líder, a pesar de empezar desde la segunda posición, más sucia.

Aunque este plan no salió del todo bien y Hamilton se quedó segundo, Ferrari reaccionó rápidamente: con una agresiva estrategia de tres paradas, los italianos presionaron al líder, George Russell, al volante de su Mercedes, y lo hicieron con éxito.

Cómo Ferrari se la jugó a Mercedes

A pesar de ir en primer puesto, Russell se encontraba en un dilema estratégico. En la vuelta 27, los cuatro primeros pilotos estaban separados por solo cinco segundos. Así, casi todos los corrían el riesgo de ser adelantados por el que les seguía con un undercut. La única excepción: el último del cuarteto, Lando Norris.

Sin embargo, para la estrategia de dos paradas prevista inicialmente, un cambio de neumáticos en ese momento —con casi 40 vueltas aún por completar— era demasiado pronto. ¿Debería Mercedes haberse adelantado a Ferrari, haber bloqueado el undercut de Hamilton y haber optado por tres paradas? Quizás. Pero, en ese caso, Ferrari habría reaccionado sin duda, cambiado de táctica y apostado por las dos paradas.

Así, al final de la vuelta 27, Hamilton dio la señal decisiva, se desvió hacia el pit lane y cambió de los neumáticos duros a los medios. Con ello quedó sellada la estrategia de tres paradas para Ferrari. Mercedes ya no pudo reaccionar debido a las estrechas diferencias. Debido al enorme desgaste de los neumáticos y a la diferencia de rendimiento, un undercut en la primera vuelta suponía hasta tres segundos.

Si Mercedes hubiera llamado a Russell a boxes solo una vuelta más tarde, Hamilton ya lo habría adelantado. Por lo tanto, las flechas de plata tuvieron que insistir en la estrategia de dos paradas: el duelo de tres paradas contra Ferrari estaba perdido. Además, Lando Norris acechaba por detrás y Mercedes también tuvo que cubrirlo.

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Poco antes del VSC: Hamilton impresionaba con su ritmo

A medida que avanzaba la carrera, Hamilton se acercó vertiginosamente a los dos Mercedes gracias a unos neumáticos nuevos y a un ritmo muy bueno. En las primeras vueltas tras su segunda parada, recuperó 2,5 segundos por vuelta; hacia el final de esa tanda, seguía recortando 1,5 segundos.

Cuando Mercedes finalmente entró en boxes para su segunda parada programada, en teoría la situación debería haber dado un giro. Según los datos, el desgaste de los neumáticos en toda la parrilla era de 0,157s por vuelta.

Tras su parada en la vuelta 36, Russell debería haber sido, según las estimaciones, unos 1,5s más rápido por vuelta que Hamilton con sus medios, que ya estaban desgastados.

Sin embargo, en realidad, antes del VSC, Russell solo pudo recortar siete décimas por vuelta al Ferrari a pesar de sus neumáticos nuevos. A estas alturas ya estaba claro: el plan de tres paradas de Ferrari podría salir perfecto.

¿Le costó la victoria a Mercedes el duelo Russell-Antonelli?

Cuando se activó el VSC en la vuelta 41, Ferrari aprovechó la oportunidad. En lugar de la habitual pérdida de 23 segundos en una parada en boxes en Barcelona, durante una neutralización solo se pierden unos 13 segundos en el cambio de neumáticos.

Dado que Hamilton llevaba en ese momento 16 segundos de ventaja sobre Russell, la parada en boxes era una decisión obvia para los de Maranello.

Pero es posible que este escenario ni siquiera se hubiera producido si George Russell y Andrea Kimi Antonelli no se hubieran enfrentado antes en la pista. "Probablemente perdimos cinco o seis segundos por ese duelo", reconoció el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, tras la carrera en declaraciones a Sky.

La lógica detrás de esto: sin esa pérdida de tiempo, Hamilton habría vuelto a la pista detrás de los Mercedes incluso con la ventaja del VSC y habría tenido que adelantar en pista. Sin embargo, un análisis de los datos relativiza la afirmación de Wolff: el duelo interno del equipo solo le costó a Mercedes unos dos segundos de tiempo de carrera. Y Hamilton regresó tras su parada exactamente dos segundos por delante de Russell.

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Datos: Hamilton, imparable incluso sin el VSC

Al final, Hamilton lo tuvo fácil. Ya no tuvo que superar a ningún Mercedes en la pista y celebró la victoria con 20 segundos de ventaja. Pero, ¿qué habría pasado en el mundo de los 'y si'? ¿Habría triunfado el piloto de Ferrari incluso sin el coche de seguridad virtual?

Nunca se puede afirmar con absoluta certeza, pero prácticamente todos los indicadores apuntan a ello. Por un lado, está el ritmo que demostró al final de la tercera tanda de la carrera, cuando Hamilton, con los medios, solo perdía siete décimas por vuelta en comparación con los pilotos de Mercedes.

Es muy posible que Hamilton hubiera alargado esa tanda cinco vueltas más. Habría entrado entonces en su cuarta y última tanda con un hipotético retraso de unos once segundos, pero con una diferencia de diez vueltas en los neumáticos. En teoría, eso le habría dado una ventaja de ritmo de 1,5s por vuelta.

Con 20 vueltas por delante, no hace falta ser un genio de las matemáticas para ver que Hamilton habría alcanzado a los Mercedes sin problemas. Sin embargo, entonces habría tenido que abrirse paso en la pista no solo entre las flechas de plata, sino también tendría que haber adelantado al piloto de McLaren, Lando Norris.

Solo una decisión concreta de Mercedes podría haber supuesto un peligro para Hamilton

Dejando de lado los "y si", los hechos hablan por sí solos: durante su última tanda con los neumáticos duros, Hamilton fue, de media, un segundo más rápido por vuelta que Russell, y eso con una diferencia de apenas cinco vueltas en los neumáticos.

En teoría, esta diferencia de neumáticos solo debería suponer unos 0,75 segundos, sobre todo porque Russell pudo cuidar mucho sus neumáticos duros en las primeras vueltas bajo condiciones de VSC. La diferencia de ritmo puro fue, por tanto, enorme.

Si se ajustan todas las vueltas de la carrera en función de las diferentes estrategias, queda claro: Lewis Hamilton fue, con diferencia, el piloto más rápido en Barcelona.

Ajustando las estrategias, rodó casi dos décimas más rápido por vuelta que los Mercedes e incluso le sacó seis décimas a su compañero Charles Leclerc.

Con esta ventaja de velocidad, Hamilton probablemente habría ganado incluso sin el VSC. El británico solo habría sido superable en una única circunstancia: si Mercedes hubiera apostado desde el principio por Andrea Kimi Antonelli y le hubiera dado la orden de equipo de adelantar a George Russell.

El joven italiano adelantó a Russell hacia el final de la carrera con unos neumáticos igual de gastados, demostrando así que, en realidad, tenía un mejor ritmo. Cuán rápido habría sido en carrera si hubiese tenido pista libre sigue siendo una incógnita. "Creo que Kimi podría haber ganado hoy", admitió también Toto Wolff tras la carrera. "Pero hoy simplemente no tuvo esa oportunidad".

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