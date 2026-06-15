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El presidente de Ferrari elogia a Hamilton tras su emotiva victoria en Barcelona F1

El presidente de Ferrari, John Elkann, calificó la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en la F1 como un momento emotivo e importante.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Hamilton no solo le dio a Ferrari en Barcelona la primera victoria de la temporada 2026 en la Fórmula 1, sino que también escribió un capítulo especial en su propia carrera deportiva.

Recuerda:

El siete veces campeón del mundo dio el paso, muy comentado, de fichar por Ferrari a principios de 2025, pero al principio tuvo un periodo de adaptación complicado. Sin embargo, este pasado domingo en Montmeló todas las piezas del rompecabezas encajaron. Con una gran carrera y una estrategia convincente, el inglés se alzó con la victoria.

El presidente de Ferrari, John Elkann, reaccionó el domingo por la noche con un comunicado oficial a la primera victoria de Hamilton en la F1 vistiendo el rojo de la escudería italiana, y expresó su reconocimiento por el esfuerzo de todo el equipo.

"Bien hecho, Lewis, en tu primera gran victoria para Ferrari: un momento emotivo y un resultado muy importante, que pertenece a todo el equipo y a todos nuestros aficionados", declaró el presidente de Ferrari. Según Elkann, el éxito es el resultado del trabajo que se realiza a diario en los circuitos y en Maranello. "Quiero dar las gracias a todos por la determinación, el sacrificio y el esfuerzo conjunto que demuestran cada día con pasión, y por el espíritu Ferrari, tanto en el circuito como en Maranello", prosiguió.

Las palabras de Elkann coinciden con el mensaje que transmitió el jefe de la Scuderia, Frédéric Vasseur, tras la carrera. El francés destacó que la victoria en Barcelona no es fruto de un cambio repentino, sino del trabajo que se lleva realizando desde hace meses entre bastidores.

Atención también a Le Mans

En su comunicado, Elkann no solo se centró en la Fórmula 1. También expresó su reconocimiento al equipo oficial de Ferrari en el Mundial de Resistencia, que este fin de semana participó en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans.

Ferrari terminó en quinta y séptima posición en el Circuito de La Sarthe, acabando con su racha de tres victorias consecutivas. James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi llevaron el Ferrari 499P #51 a la quinta plaza, mientras que Phil Hanson, Robert Kubica y Yifei Ye terminaron séptimos con el #83. "Mi agradecimiento también va dirigido al otro equipo de Ferrari, que ha afrontado unas 24 Horas de Le Mans increíblemente exigentes con orgullo, unidad y gran profesionalidad, y ha luchado hasta el final", afirmó Elkann, antes de concluir con las palabras: "Forza Ferrari".

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