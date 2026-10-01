Alonso avisa: "Habrá sorpresas... Quiero descubrir los límites de lo posible"

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Fernando Alonso anticipa que anunciará sorpresas en las próximas semanas y asegura que aún quiere asumir retos que muchos consideran imposibles.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Ashwith S Pai

Fernando Alonso sigue sin pensar en la retirada. A sus 45 años, el piloto asturiano acaba de firmar una renovación con Aston Martin como mínimo hasta finales de 2017, ampliando los límites de una carrera que ya es única en el automovilismo y, lejos de conformarse con seguir compitiendo en la Fórmula 1, deja claro que todavía tiene algunos retos en mente.

En la previa del GP de Bahrein en Sepang, Alonso respondió a si disfruta del reto de seguir compitiendo a una edad en la que prácticamente nadie ha permanecido al máximo nivel. La respuesta del bicampeón español dejó claro que esa búsqueda constante de nuevos desafíos es, precisamente, lo que le mantiene motivado.

"Me encantan los retos y, como he dicho varias veces, mi forma de entender el automovilismo y mi forma de entender la vida en general gira en torno a los coches de carreras; toda mi vida ha sido así", explicó el español.

Alonso aseguró que una de las claves de su longevidad ha sido su capacidad para adaptarse a cada cambio que ha vivido el deporte. Desde la época de los motores V10, V8 y V6 hasta la llegada del KERS, los sistemas híbridos o las actuales unidades de potencia con mayor protagonismo de la energía eléctrica. El asturiano considera que evolucionar junto al campeonato ha sido siempre uno de sus puntos fuertes.

A ello se suma una trayectoria que va mucho más allá de la Fórmula 1. El piloto de Aston Martin ha competido en el WEC, ha conquistado las 24Hde Le Mans y el campeonato, ha disputado las 500 Millas de Indianápolis y también el Rally Dakar, demostrando una versatilidad al alcance de muy pocos pilotos en la historia.

"Intento aprovechar esa fortaleza y, probablemente, intentar hacer cosas que en el pasado, quizá en los 80, los 60 o los 90, eran posibles", afirmó.

Más relacionado con Alonso:

En ese sentido, señaló a Max Verstappen como una de las pocas excepciones actuales por su interés en competir también en carreras GT, aunque considera que son muy pocos los pilotos que se atreven a salir de su zona de confort.

"Ahora creo que nadie se atreve a intentar hacer ciertas cosas; Max es el único que está intentando al competir en GT, pero, aparte de eso, creo que el reto es que lo intenté en el pasado y seguiré intentándolo", dijo.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó al final de su intervención. Alonso dejó caer que sus próximos pasos podrían conocerse muy pronto y que aún guarda proyectos que sorprenderán a muchos aficionados.

"Quizá, sí, haya sorpresas en las próximas semanas; hay cosas que la gente diría que cree que son imposibles, pero quiero descubrir los límites de lo posible", concluyó.

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