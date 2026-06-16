El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona

No es ningún secreto que el equipo Williams no ha empezado la temporada 2026 de la F1 de la manera que esperaba, sobre todo tras el paso delante de la pasada campaña. Ya en pretemporada el equipo tuvo que saltarse la primera semana de pruebas en Barcelona, para finalmente llegar a la pista con un coche que tenía muchas más carencias que fortalezas, algo que poco a poco están intentando solucionar.

Sin embargo, el pasado fin de semana y en un circuito como el de Barcelona, que siempre ha sido un gran medidor del rendimiento real de los coches, Williams se llevó un fuerte revés tanto en clasificación como en carrera, saliendo de España de vacío pese a los múltiples abandonos (entre ellos el de Alex Albon de hecho), con Carlos Sainz 12º.

Debido a ello, el director del equipo de Grove, James Volwles, mandó un mensaje tanto motivacional como de agradecimiento a sus fans, con varios 'dardos' dirigidos hacia diferentes equipos de la actual parrilla de la Fórmula 1.

"Nosotros no vendemos coches, no vendemos bebidas gaseosas. Estamos aquí porque somos un equipo de carreras. Estamos aquí porque amo la F1, amo las carreras y amo formar parte de esto".

"Y lo que eso significa es que, en realidad, el cliente real, el único cliente, sois vosotros. Todo gira en torno a los aficionados, es así de simple. Y esto es un agradecimiento".

"Sé que hemos tenido momentos difíciles, buenos y difíciles, pero gracias a todos por su apoyo y sigan apoyando. Gracias", dijo el ex de Mercedes.

A través de sus redes sociales, el propio Vowles también aseguró que el equipo se iba de Barcelona con algún "aspecto positivo" en cuanto a cómo afrontar sus debilidades.

"Un Gran Premio Barcelona increíblemente difícil. Los aspectos positivos son que hay algunas evidencias de lo que necesitamos revisar en términos de configuración y equilibrio del coche para aprendizaje futuro".

Y añadió: "Bien hecho a Alex y Carlos, realmente hicieron un trabajo fantástico todo el fin de semana para extraer todo lo que pudieron del coche".

Pese a las malas sensaciones de Barcelona, Vowles confía en que el rendimiento del FW48 mejore dentro de dos semanas, cuando se disputará el GP de Austria.

"Esta pista es un caso atípico, tenemos Austria en dos semanas, y nuestro enfoque está en luchar de nuevo por los puntos", concluyó el director del equipo Williams.

Alex Albon, Williams Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images