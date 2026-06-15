Vasseur cree que Hamilton habría ganado en Barcelona F1 incluso sin la ayuda del VSC

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirma que Lewis Hamilton habría ganado el Gran Premio de Barcelona-Catalunya aún sin el coche de seguridad virtual, tal era el ritmo del británico con su estrategia de tres paradas.

Ante la previsión de un elevado desgaste de los neumáticos, la Scuderia apostó pronto por la estrategia de tres detenciones con el siete veces campeón del mundo, y realizó su primera parada en boxes al final de la vuelta 11 para cambiar sus neumáticos blandos por los duros.

Esto obligó a Mercedes a reaccionar, a pesar de que las Flechas Plateadas se mantuvieran fieles a una estrategia de dos paradas, acelerando su cambio a los compuestos duros. Hamilton estaba a poco más de dos segundos del líder, George Russell, antes de realizar su segunda parada, esta vez cambiando a los neumáticos medios al final de la vuelta 27.

Fue con esas gomas cuando Hamilton demostró un ritmo vertiginoso, recortando a pasos agigantados la distancia que le separaba de los Mercedes, y se había colocado a menos de cinco segundos en solo nueve vueltas antes de que Russell entrara en boxes por segunda vez.

Una vez que ambos pilotos de Mercedes se habían alejado, Hamilton se encontraba en cabeza, con 16 segundos de ventaja y con una última parada por delante, pero su stint con neumáticos medios se vio interrumpido cuando Fernando Alonso se quedó parado por un problema con la batería. Ferrari aprovechó el VSC para hacer entrar a Hamilton, que se mantuvo por delante de Russell y se escapó con una ventaja inalcanzable.

Se le preguntó a Vasseur si Hamilton habría podido completar también la hazaña sin el VSC, en cuyo caso habría tenido que adelantar al menos a uno de los dos pilotos de Mercedes en pista, y respondió que, aunque la diferencia final de 19,5 segundos podría haber sido menor, el heptacampeón aún así lo habría conseguido.

"Habríamos ganado la carrera, quizás por un margen un poco menor", afirmó el francés. "Pero también estábamos en una buena situación con un juego de neumáticos nuevos en ese momento. Fue positivo para nosotros, pero no quiero hacer cálculos sobre lo que habría pasado en la carrera con esto o aquello. Pero creo que ya estábamos en una situación muy buena".

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Aunque Russell estaba recortando distancias con Hamilton en las tres vueltas entre su segunda parada y el VSC, la diferencia solo se había reducido en 1,5 segundos, lo que sugiere que Hamilton podría haber conservado la mayor parte de su ventaja y, una vez más, haber acortado la ventaja de los Mercedes

Hay que tener en cuenta que Hamilton habría perdido tiempo en el aire sucio al intentar adelantar al dúo de Mercedes, pero la falta de ritmo de Russell con las gomas duras —incluso con aire limpio— podría haber sido el factor decisivo para reducir la diferencia en cabeza.

"Lewis fue el más rápido de todos nosotros después", señaló el jefe de Mercedes, Toto Wolff. "Así que, aunque hubiéramos salido por delante de él, habría sido muy complicado mantenerlo detrás".

El austriaco también sugirió que Mercedes podría tener que "recalibrar" la forma en que permite que sus dos pilotos compitan entre sí sin perder demasiado tiempo. El reñido duelo entre Russell y Andrea Kimi Antonelli permitió a Hamilton alcanzar a la pareja y, a continuación, mantenerse bien alejado de ellos.

"Ahora hay un tercero que se está involucrando en la lucha por el campeonato, tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos", añadió. "Y, en ese sentido, hemos hablado internamente con los dos pilotos, sobre cómo queremos gestionar la situación en la que corremos el riesgo de frenarnos mutuamente. Y creo que no va a ser un problema. Quizás solo tengamos que recalibrar".