Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli

Barcelona.- El rugido que llevaba más de un año esperando Ferrari por fin llegó. Y lo hizo de la mano del piloto más laureado de la historia. Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Barcelona-Catalunya y logró su primera victoria vestido de rojo tras una carrera de ajedrez estratégico en la que Ferrari leyó cada movimiento mejor que nadie. La Scuderia volvió a ganar por primera vez desde México 2024 y el británico escribió una nueva página en una trayectoria que parecía haberlo vivido todo.

Durante buena parte de la tarde, la carrera parecía encaminada hacia Mercedes. George Russell tenía el control. El británico había sido el gran dominador del fin de semana y todo apuntaba a que rompería una sequía que arrastraba desde la primera prueba de la temporada. Pero la Fórmula 1 rara vez perdona el más mínimo error de cálculo.

Mientras Mercedes apostaba por una estrategia a dos paradas, Ferrari tenía claro desde el inicio que el camino pasaba por tres. Hamilton exprimió cada relevo, primero con el blando y después con un brillante stint con el neumático medio, esperando su oportunidad. Detrás, Andrea Kimi Antonelli volvía a construir otra de esas carreras que parecían destinadas a acabar por delante de su compañero.

Y la oportunidad llegó cuando Fernando Alonso se quedó detenido en la grava y provocó un Virtual Safety Car. Ferrari reaccionó de inmediato. Hamilton realizó su última parada en el momento perfecto, regresó a pista por delante de los Mercedes y con neumáticos mucho más frescos. A partir de ahí no hubo discusión posible. El siete veces campeón del mundo impuso un ritmo imposible de seguir y convirtió una carrera que parecía perdida en una victoria memorable más de 600 días después desde su último triunfo.

Detrás, Russell tuvo que conformarse con una segunda posición amarga. Más aún cuando, en la vuelta 61, Antonelli logró adelantarle y parecía dispuesto a repetir una historia ya vista demasiadas veces este año. Sin embargo, cuando el joven italiano se encaminaba hacia otro golpe de autoridad frente a su compañero, un problema mecánico acabó con su carrera.

El abandono privó al líder del Mundial de un podio casi asegurado, aunque sus 66 puntos de ventaja antes de la carrera le permiten mantener un colchón considerable al frente del campeonato. Hamilton, impulsado por esta victoria, sigue segundo en la general, pero todavía a 41 puntos del piloto de Mercedes.

Por detrás, Charles Leclerc protagonizó una de las remontadas de la jornada, pero también abandonó una vuelta después de Antonelli. Sigue el drama para el monegasco, que está en una de sus peores rachas en los últimos años y suma dos abandonos seguios. Lando Norris se encontró con un podio inesperado tras los abandonos.

La decepción volvió a instalarse en el box de Aston Martin. Fernando Alonso arrancaba desde el pitlane después de que el equipo decidiera sustituir elementos de la unidad de potencia Honda. El asturiano ya había advertido que el AMR26 no tenía ritmo para competir en Barcelona y la carrera confirmó el diagnóstico. Aun así, intentó regalar algún momento de emoción a una afición que volvió a abarrotar las gradas del Circuit y que no dejó de apoyarle en todo el fin de semana. Pero la historia terminó de la peor manera: un problema eléctrico dejó el coche inmóvil en la grava y provocó un nuevo abandono para el doble campeón del mundo. Además, Lance Stroll tuvo que abandonar por problemas en la caja de cambios en la vuelta 4.

Tampoco hubo premio para Carlos Sainz. El madrileño llegaba al domingo consciente de que los puntos serían una misión complicada para Williams en un circuito que había expuesto todas las debilidades del FW48. Pese a maximizar las posibilidades del coche y volver a imponerse a Alex Albon, Sainz nunca tuvo herramientas para luchar por el top 10 y terminó lejos de las posiciones que reparten puntos, 12º aprovechando los abandonos.

En la zona media, fue un gran día para Alpine y Racing Bulls. La marca francesa terminó con Pierre Gasly por delante de Franco Colapinto (7º y 8º) y Racing Bulls cerraron los puntos.

Resultados de la Carrera del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

Resumen de la Carrera del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

La salida de Barcelona podía ser clave. George Russell defendía la pole, frente a un Lewis Hamilton que quería aprovechar las buenas salidas de Ferrari y la ventaja de neumático (salía con blandos) para intentar ponerse primero. Pero el Mercedes ya no es ese coche de las primeras carreras tan débil en la salida y pudo defender la posición.

Por detrás, tampoco hubo muchos cambios. Andrea Kimi Antonelli mantuvo la 3ª posición, Lando Norris la 4ª y Max Verstappen la 5ª. Isack Hadjar fue el gran perjudicado, tuvo una mala salida y Oscar Piastri pudo ponerse 6º, mientras que Charles Leclerc empezó su operación remontada y ganó 3 posiciones en la primera vuelta, hasta subir a la 7ª.

En clave española, Carlos Sainz pasó del 16º al 12º puesto, aprovechando que pudo hacerse hueco en la recta principal y a posteriori ganar alguna posición más, pero rápidamente cayó de nuevo al 14º, con un Williams que esta semana no funciona bien a una vuelta ni entandas largas con mucho combustible.

Fernando Alonso por su parte salía desde el pitlane debido a que cambió varios componentes del motor Honda y su salida fue más tranquila. Con duros, y con calma espero a que el semáforo se pusiera en verde para salir a pista en la última posición.

Russell empezó a poner tierra de por medio desde el inicio, no quería darle el modo adelantamiento a Hamilton, y tras las 2 primeras vueltas ya le sacó algo más de 2 segundos. Y la degradación iba a ser clave, el siete veces campeón del mundo iba a caer con el tiempo con esos blandos, igual que Verstappen, que llevaba el mismo compuesto. El resto del top 10 se estiraba un poco y todos dejaban algo más de 1 segundo de margen con el coche de delante, para no desgastar de más los neumáticos.

El que estaba encima del piloto de delante era Leclerc, que hacía notar que el Ferrari va mucho mejor que el McLaren aquí y pasó a Piastri por fuera de la curva 3, en la vuelta 8, y tras pasar el australiano empezó a recortarle mucho a Verstappen.

El que no duró mucho fue Lance Stroll, que en la vuelta 4 se quejó de unos problemas en la caja de cambios y se vio obligado a abandonar. Siguen los problemas de fiabilidad para el AMR26 y el motor Honda.

Llegó la vuelta 12 y se abrió la ventana de paradas. Hamilton fue el primero en parar, intentando un undercut con Russell, algo que era difícil porque el británcio le sacaba algo más de 3 segundos. Salió 7º con 11 segundos de aire limpio con Piastri, pero George paró una vuelta después y salió por delante.

Alonso quería regalar un carrerón a sus aficionados y ponía el público en pie después de adelantar al Cadillac de Valtteri Bottas. El Aston Martin había sido casi 1 segundo más lento que el Cadillac durante todo el fin de semana, pero el asturiano sacó su talento para pasar al finlandés en la curva 1 de la vuelta 13.

Norris intentó lo mismo que Hamilton, un undercut a Antonelli, pero fue la misma película y el italiano paró la siguiente vuelta para salir por delante del vigente campeón del mundo. Leclerc quería alargar sus neumáticos medios liderando, pero rápidamente por radio le decían que tenía los neumáticos muy desgastados y paró en la 17.

A partir de aquí la carrera se estabilizó un poco tanto por delante, como por detrás. Fuera del top 10 había una bonita batalla entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, que iban 13º y 14º, y el francés pedía que le dejaran pasar, pero en Alpine no hubo órdenes de equipo.

Sainz rodaba 15º en la vuelta 20 y Alonso era el único que seguía sin parar y estaba 18º, por delante de Alex Albon y Sergio Pérez. Tras su parada en esa misma vuelta, Alonso cayó a la 20ª posición, la última entre los que rodaban, pues Bottas y Stroll habían abandonado.

Las distancias entre el top 6 no eran muy grandes. Russell claramente estaba controlando el ritmo, pero tenía a Hamilton a poco más de 2 segundos. Kimi estaba a nada de bajar del segundo con Hamilton y Norris acercándose al italiano. Leclerc se iba acercando poco a poco a Verstappen.

El ritmo de Hamilton estaba bajando mucho y la Scuderia hizo la segunda parada en la vuelta 28. Claramente se intentó proteger de un undercut de Antonelli, que estaba encima. Ahora, era el turno de Mercedes, que tenía que reaccionar con Russell. El equipo alemán decidió no parar, consciente de que Hamilton tendría que ir a 3 paradas y ellos intentarían ir a 2. Lewis salió por detrás de Piastri, pero aprovechando la gran diferencia de neumático, le pasó por fuera en la curva 4, sin perder tiempo.

De repente, a mitad de carrera, sobre la vuelta 30, Russell empezó a ir mucho más lento que Antonelli, y el líder del mundial estaba encima de su compañero de equipo. Nadie esperaba una lucha entre Mercedes este fin de semana, pero Kimi iba a atacar seguro.

Y en la 33, empezaron los nervios en el muro de Mercedes. Antoenlli atacaba a Russell y los dos perdían mucho tiempo con Hamilton que venía rapidísimo por detrás y estaba a 9 segundos, pero rodando mucho más rápido que ellos.

En la vuelta 36, con Antonelli a menos de medio segundo de George, Mercedes tuvo que reaccionar. Russell entró en boxes y tenía 33 vueltas por delante con un juego de neumáticos duros. Por otro lado, Antonelli seguía en pista una vuelta más y paraba a la siguiente, para salir por delante de Norris y detrás de su compañero.

En ese momento, Hamilton seguía volando en pista. Tenía que hacer una parada más, pero lideraba y lo hacía con muy buenos tiempos, con Leclerc por detrás, que aún tenía que parar y lo hizo en la vuelta 40.

En la vuelta 41 hubo un giro en la carrera. ¡Fernando Alonso se quedó en la grava! Y sí, salió el Virtual Safety Car. Hamilton aprovechó el momento, hizo su parada y... ¡Salió por delante de los dos Mercedes! Además, con 3 segundos de ventaja sobre Russell y con un neumático 5 vueltas más joven que sus perseguidores.

Y Hamilton hizo lo que tenía que hacer. No solo aguantó su ventaja, si no que tiró y aprovechó el buen rendimiento del SF-26 con las 8 mejoras de este fin de semana para sacarles aún más tiempo.

La carrera parecía acabada, con la victoria de Hamilton y doble podio de Mercedes con Russell delante. En la vuelta 61, Antonelli quería amargarle la vida a su compañero y le adelantó, pero una vuelta después tuvo problemas de fiabilidad en su W18 y abandonó, para que Lando Norris subiera al podio. También Leclerc abandonó siguiendo con su mala racha.

Y así terminó. Lewis Hamilton terminó con su mala racha y logró su primera victoria de rojo, con George Russell 2º y Lando Norris 3º. En clave española, Carlos Sainz sacó el máximo partido del Williams y fue 12º.

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