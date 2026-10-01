Las tres grandes incógnitas a las que se enfrentan los pilotos de MotoGP en Motegi

Los pilotos de MotoGP se adentran en territorio desconocido en el Gran Premio de Japón de este fin de semana, ya que hay varios factores que hacen que los datos anteriores resulten, en gran medida, irrelevantes.

Aunque el Motegi Mobility Resort lleva siendo una cita fija en el calendario desde 2004, y las últimas carreras disputadas allí han consolidado a Ducati como la marca favorita, en el paddock reina una auténtica incertidumbre sobre cómo se desarrollará la 16ª cita de la temporada 2026 que arranca este viernes.

Pista reasfaltada

La principal razón por la que los pilotos no saben qué esperar este fin de semana es el nuevo asfalto, ya que se repavimentó todo el circuito entre finales de 2025 y principios de 2026.

Aunque otros campeonatos han competido en Motegi en los últimos seis meses, incluidos el Campeonato Asiático (Asia Road Racing Championship) y el Campeonato Japonés de Superbikes, los equipos no disponen de muchos datos sobre el nuevo asfalto con los que trabajar.

La única excepción, sin embargo, es la de Honda, que llevó a cabo un test privado en el Circuito de Motegi hace poco más de un mes. La marca japonesa, propietaria del circuito a través de su filial MobilityLand, probó tanto su actual moto de 1000cc como el próximo prototipo de 850cc para 2027 en el trazado de 4,8 km, con el piloto de desarrollo Takaaki Nakagami.

Quizá no sea ninguna sorpresa que la casa del ala dorada haya convocado al japonés de 34 años como 'wildcard' este fin de semana, ya que su experiencia probablemente le dé a HRC una ventaja sobre sus rivales. Nakagami reveló que el reasfaltado había logrado suavizar todos los baches, pero advirtió a los pilotos de que no esperaran de repente que el circuito ofreciera un alto nivel de adherencia.

"El nuevo asfalto, que es realmente bueno, ha sido positivo", explicó. "Además, el anterior no tenía baches, pero ahora estará completamente liso. No ofrece mucho agarre, pero da una sensación un poco diferente, y eso también es algo positivo. Al menos tenemos una configuración básica, que es mejor que nada, y es algo que está funcionando bien durante los test privados".

Gama de neumáticos diferente

Neumáticos Michelin Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El reasfaltado también ha tenido una consecuencia imprevista, ya que Michelin ha ajustado su gama de neumáticos para Motegi. Los tres neumáticos traseros para este fin de semana serán un grado más duros que el año pasado, mientras que el compuesto duro también contará con una carcasa más rígida similar a la de Austria, con la que las Ducati sufrieron. Sin embargo, Michelin afirma que esta goma se usará solamente como opción reserva, si las condiciones son "extremas".

Cómo reaccionarán estos nuevos neumáticos con el nuevo asfalto será una incógnita para los pilotos de toda la parrilla. "Intentaremos sobre todo entender el nuevo asfalto", afirmó Alex Márquez este jueves. "Aquí, los baches o las irregularidades nunca han sido un gran problema. Se trataba más bien de problemas derivados de la falta de agarre, así que veremos si con el nuevo asfalto la situación mejora un poco. Además, llevaremos neumáticos más duros en la parte trasera, así que tenemos que entender cuál es la diferencia y cómo debemos adaptarnos".

Esta será otra área en la que Nakagami y Honda tendrán ventaja, ya que ya han acumulado experiencia con los neumáticos traseros más duros en Motegi. "Lo bueno es que la asignación de neumáticos para este fin de semana es un poco diferente a la de temporadas anteriores, así que al menos ya hemos completado algunas vueltas para probarlos", afirmó el nipón. "Hemos obtenido algunos datos, así que quizá podamos aprovecharlos; no sé cuánta ventaja tengo, pero estamos preparados para lograr un buen rendimiento".

Aunque los tres neumáticos traseros serán más duros que el año pasado, el compuesto duro reforzado de Michelin es la opción más extrema de la gama. Pero los pilotos no ven ningún incentivo para utilizarlo este fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta que los blandos y los medios son más que capaces de aguantar toda la carrera.

"No es una opción", dijo Jack Miller sobre el neumático duro de Michelin para Motegi. "Si usamos ese neumático, hago las maletas y me voy a casa. Estoy siendo sarcástico, pero al mismo tiempo, no. Ya veremos qué podemos hacer este fin de semana".

El tiempo

El tiempo podría volver a desempeñar un papel importante en el GP de Japón, con un 40 por ciento de posibilidades de lluvia el domingo por la tarde. Las condiciones podrían cambiar rápidamente en el circuito de Motegi, situado a solo 70 km al oeste del océano Pacífico.