Sainz explica el renacer de Hamilton y se reivindica: "Puedes parecer manco o Dios"

Barcelona.- La imagen del fin de semana fue Lewis Hamilton levantando los brazos vestido de rojo. La imagen de una carrera deportiva, quizá, fue otra muy distinta: la de un siete veces campeón del mundo que hace apenas unos meses parecía acabado para mucha gente y que ahora vuelve a ganar carreras con Ferrari.

Carlos Sainz lo observó desde la distancia. Desde un Williams que terminó duodécimo y que volvió a recordarle lo difícil que es extraer resultados cuando el coche no acompaña. Pero precisamente por eso, quizá nadie en la parrilla entendió mejor lo que significaba la victoria de Hamilton en Barcelona.

Porque para el madrileño, el triunfo del británico no habla únicamente de talento. Habla de algo mucho más complejo. Habla de confianza, de adaptación y de una realidad que muchas veces se pierde entre titulares, estadísticas y redes sociales. "Este deporte no tiene secretos", comenzó explicando Sainz cuando le preguntaron por el renacer de Hamilton. "Todos tenemos un nivel de talento muy alto, con características de pilotaje diferentes. Hay coches que nos van bien y otros que nos van mal".

La reflexión llega en un momento especialmente simbólico. Hace un año, Hamilton cerró una temporada muy complicada en su estreno con Ferrari. Charles Leclerc le superó con claridad y las dudas empezaron a aparecer. Algunas razonables. Otras, quizá, exageradas para alguien con siete títulos mundiales en el bolsillo.

Barcelona fue la respuesta.

El coche que te hace parecer Dios

Lo interesante es que Sainz no habló únicamente de Hamilton. En realidad, también estaba hablando de sí mismo.

El español recordó sus propias dificultades cuando Ferrari introdujo los monoplazas de efecto suelo en 2022. Aquel coche nunca encajó con sus preferencias naturales de conducción y necesitó tiempo para encontrar soluciones. "A mí me pasó en 2022. Me tocó un coche que no me gustaba nada. Luego conseguí adaptarme y en 2023 y 2024 creo que estuve a un nivel muy alto".

Y entonces llegó la frase que probablemente resume mejor la Fórmula 1 actual. "Te vas a un equipo donde te toca un coche que no te gusta y te pasas tres años sin poder adaptarte. Puedes parecer manco. De repente te vas a un equipo donde el coche está perfectamente a tu gusto y pareces Dios".

Es una reflexión que encaja perfectamente con lo que se ha visto en Hamilton durante los dos últimos años. El reglamento anterior, basado en el efecto suelo, nunca terminó de adaptarse a las sensaciones que el británico buscaba en el coche. El nuevo ciclo técnico de 2026, en cambio, parece haberle devuelto parte de ese instinto que durante tantos años le convirtió en el referente de la categoría.

"Mucho mérito también tiene Lewis en darle la vuelta del año pasado a este, de la manera en que lo ha hecho", reconoció Sainz.

Una reivindicación que también va sobre él

Carlos Sainz, Williams Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pero mientras defendía a Hamilton, Sainz aprovechó para lanzar un mensaje sobre su propia situación.

Porque el madrileño sabe que sus números en 2026 no reflejan necesariamente el nivel que está mostrando. Williams arrancó el nuevo reglamento con un coche muy por debajo de las expectativas, penalizado por el sobrepeso y lejos de los equipos punteros de la zona media. Sin embargo, el español siente que está extrayendo todo lo posible del FW48 prácticamente cada fin de semana.

Por eso, cuando hablaba de Hamilton, también hablaba de sí mismo. "Mi año pasado también tuvo mérito. Los podios de final de temporada y esta primera mitad no se está viendo, pero estoy haciendo un año muy, muy bueno".

La frase pasó casi desapercibida entre las preguntas sobre Hamilton, Ferrari y la victoria de Barcelona. Pero quizá sea una de las más reveladoras.

Porque en una Fórmula 1 donde la diferencia entre parecer un genio o parecer un piloto corriente puede depender de unas décimas, de un reglamento o de una filosofía de coche, Sainz cree que hay actuaciones que van mucho más allá de la clasificación final.

Y quizá por eso fue uno de los primeros en entender que la victoria de Hamilton no era solo una victoria. Era una demostración de cómo cambia todo cuando un piloto vuelve a sentirse en casa dentro de un F1.