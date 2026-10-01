Audi confirma sus planes para un nuevo campus de F1 en Hinwil

Audi ha dado a conocer sus planes de desarrollo a largo plazo, entre los que se incluye un nuevo "campus" cerca de la fábrica actual en Hinwil, Suiza.

"Algunas instalaciones del nuevo campus entraron en funcionamiento en el verano de 2026 y está previsto que el proyecto se complete en su totalidad en 2030", ha declarado el equipo de los cuatro aros en un comunicado.

Peter Sauber fundó su equipo homónimo, con sede en Hinwil, en 1970. Sauber dirigió el programa de carreras de coches deportivos de Mercedes durante la década de los 80 antes de dar el salto a la F1 en 1993. BMW compró el equipo en la temporada 2005, pero más tarde se lo volvió a vender a Sauber en 2009.

Posteriormente, Audi se incorporó a la empresa por etapas, asumiendo el control total en enero de 2025. Las instalaciones de Hinwil han requerido una inversión considerable, ya que el equipo había funcionado con un presupuesto muy reducido para la F1 desde que BMW se retiró. Tanto el centro de dinámica de fluidos computacional (CFD) como el túnel de viento necesitaban una modernización sustancial.

Como es bien sabido, el túnel de viento se financió con el dinero recibido de Mercedes para rescindir el contrato de Kimi Raikkonen con Sauber y que este pudiera fichar por McLaren en 2002. Las instalaciones de Wildbachstrasse se remodelarán, pero se conservará ese túnel de viento, más moderno en comparación.

Las instalaciones de desarrollo de motores de Audi permanecerán en Neuberg y la empresa seguirá manteniendo oficinas en Bicester. El equipo estableció su sede satélite en el Reino Unido como medio para poder contratar a personal con más experiencia que no estuviera dispuesto a trasladarse a Suiza.

Mattia Binotto, director ejecutivo y jefe de equipo de Audi F1 Foto: Alex Pantling - Fórmula 1

"El campus desempeñará un papel importante a la hora de ayudarnos a atraer y retener talento de talla mundial, al tiempo que sentará las bases necesarias para alcanzar nuestras ambiciones a largo plazo", afirmó Mattia Binotto, CEO del equipo.

"Construir un equipo de Fórmula 1 de éxito es, en última instancia, una cuestión de personas. Los mejores ingenieros, diseñadores, mecánicos y especialistas quieren trabajar en un entorno que les permita colaborar, innovar y rendir al máximo nivel. El campus nos ayudará a crear precisamente ese entorno".

"Lo que hace que este proyecto sea especialmente singular es que nos permite dar forma al futuro del equipo Audi Revolut F1 desde cero. Oportunidades como esta son poco frecuentes en la Fórmula 1 actual".

"No nos limitamos a trasladarnos a unas instalaciones ya existentes; estamos creando un hogar diseñado en torno a nuestra gente, nuestra cultura y nuestras ambiciones. Este campus es una parte importante de ese viaje".

"Estamos orgullosos de que el próximo capítulo del equipo Audi Revolut F1 se escriba en Hinwil y me gustaría dejar constancia de mi agradecimiento al Ayuntamiento de Hinwil".