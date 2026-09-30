Rally de Marruecos, Etapa 2: Sainz se mete de lleno y Al-Attiyah se hunde; Canet se matiene 3º

Zagora (Marruecos).- En un rally-raid nunca conviene dar nada por hecho. Y mucho menos en Marruecos. El vivac de Zagora recibió este miércoles a unos protagonistas muy diferentes de los que habían salido por la mañana para enfrentarse a los 300 kilómetros cronometrados de la segunda etapa. Nasser Al-Attiyah parecía tener el triunfo en el bolsillo hasta quedarse parado a unos pocos kilómetros de meta; Carlos Sainz aprovechó para volver a meterse de lleno en la batalla y, sobre dos ruedas, Daniel Sanders recordó que ni siquiera abrir pista parece suficiente para frenarle.

Después de una primera jornada en la que una sanción de cinco minutos le dejó un resultado mucho peor que las sensaciones que había tenido al volante del Ford Raptor, Sainz necesitaba responder. Y lo hizo.

Henk Lategan fue finalmente el más rápido de la jornada con Toyota, pero el español y Dani Oliveras cruzaron la meta con el tercer mejor tiempo, a sólo 1:12 del sudafricano, por detrás también de Eryk Goczal, que se quedó a 41 segundos del vencedor.

Un resultado que cambia bastante el aspecto de la clasificación. Lucas Moraes y el español Pablo Moreno lideran ahora el Rally de Marruecos, aunque con apenas 28 segundos sobre Lategan. Sainz ya es tercero a 2:43.

La penalización del martes sigue pesando —sin aquellos cinco minutos estaría incluso por delante en la clasificación—, pero el 'Matador' ha vuelto a situarse exactamente donde quería: con tres etapas todavía por delante y el líder al alcance de un buen día.

Al-Attiyah pasa de buscar la victoria a necesitar a Loeb

Si Sainz salió reforzado de Zagora, la cara opuesta fue Nasser Al-Attiyah. El qatarí había encontrado el ritmo que buscaba y protagonizó junto a Lategan la pelea por la victoria durante buena parte de la especial. El Toyota mandó durante los primeros 200 kilómetros, pero Al-Attiyah fue recortando terreno y pasó al ataque en el tramo final.

Parecía encaminado a otra victoria cuando, a escasos kilómetros de meta, el Dacia Sandrider dijo basta.

Un problema mecánico —relacionado con la transmisión— dejó parado a Al-Attiyah cuando prácticamente podía ver el final de la especial. Y entonces apareció una de esas imágenes que sólo ofrece el rally-raid: Sébastien Loeb, que ya había perdido sus opciones el día anterior, terminó remolcando a su compañero hasta meta.

Al-Attiyah pudo acabar, sí, pero cedió 45:36 respecto a Lategan. Un golpe enorme en una prueba que hasta ese momento tenía perfectamente encarrilada y que le deja ya a alrededor de 45 minutos de Moraes en la general.

Dacia, al menos, encontró su contrapunto con el propio Moraes. El brasileño fue cuarto del día, a 4:46, y esa regularidad le permite tomar el liderato de la carrera junto a Pablo Moreno.

Top 6 de la etapa 2 – Coches

Pos. Piloto Coche Diferencia 1º Henk Lategan Toyota 3h11:04 2º Eryk Goczal Toyota +0:41 3º Carlos Sainz Ford +1:12 4º Lucas Moraes Dacia +4:46 5º Mattias Ekström Ford — 6º Nani Roma Ford +6 min aprox.

Nani Roma sigue cerca y Cristina Gutiérrez progresa con Santana

La jornada española no terminó con Sainz.

Nani Roma y Álex Haro fueron sextos y mantienen sus opciones intactas en la clasificación general. La pareja de Ford ocupa la octava posición, pero está únicamente a 5:33 del liderato, una distancia todavía pequeña teniendo en cuenta todo lo que puede suceder en tres jornadas por el desierto marroquí.

También dejó muy buenas sensaciones Cristina Gutiérrez, que sigue acumulando kilómetros en su primer rally-raid con el Santana Racing. La burgalesa terminó 12ª la etapa y asciende hasta el 15º puesto de la general, a 21:05.

Más atrás, Laia Sanz volvió a completar otra jornada sólida, mientras Isidre Esteve tuvo un día más complicado.

La clasificación general deja además un dato llamativo: los cinco primeros están separados por apenas tres minutos. Moraes manda por delante de Lategan, Sainz, Ekström y Mathieu Serradori. Después de dos días, Marruecos está muy lejos de tener dueño.

General de coches tras la etapa 2

Pos. Piloto / copiloto Tiempo / diferencia 1º Lucas Moraes / Pablo Moreno 6h11:41 2º Henk Lategan / Brett Cummings +0:28 3º Carlos Sainz / Dani Oliveras +2:43 4º Mattias Ekström / Emil Bergkvist +3:02 5º Mathieu Serradori / Loïc Minaudier +3:05 6º Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk +4:26 7º Seth Quintero / Andrew Short +5:12 8º Nani Roma / Álex Haro +5:33 15º Cristina Gutiérrez / Marc Solà +21:05

Sanders no necesita ni una buena posición de salida

En motos, Daniel Sanders está empeñado en demostrar que el orden de salida es casi un detalle. Después de ser segundo en la primera etapa, el australiano tuvo que abrir pista durante buena parte del recorrido tras alcanzar pronto a Ricky Brabec. Lejos de convertirse en un problema, ambos navegaron juntos a un ritmo altísimo y dejaron atrás al resto.

Sanders completó los 300 kilómetros en unas 3 horas y 35 minutos y aventajó en 3:04 a Brabec. Y no fue una victoria construida únicamente sobre los bonus por abrir pista: incluso eliminándolos de la ecuación, el piloto de KTM habría marcado el mejor registro.

Es su 35ª victoria de etapa en RallyGP y le permite recuperar el liderato del Rally de Marruecos.

Y detrás continúa Edgar Canet.

El catalán volvió a estar entre los más rápidos y terminó inicialmente segundo, aunque una sanción de un minuto le relegó a la tercera posición, a 3:34 de Sanders. Dos etapas después, Canet sigue tercero en la general y confirma que su velocidad ya no es ninguna sorpresa.

Schareina no encuentra la salida

Mucho más complicada está siendo la semana para Tosha Schareina.

El valenciano volvió a perder más de 16 minutos en la segunda etapa y ya acumula 23:41 de desventaja respecto a Sanders en la general. Schareina ha reconocido estar lidiando con problemas que no puede detallar y, con el Mundial también en juego, cada minuto que se deja frente al australiano pesa un poco más.

Sanders lidera ahora con 2:54 sobre Brabec y 4:07 sobre Canet. Schareina ocupa la octava posición.

Entre los españoles también destacó Bruno Bozzo, 13º en la etapa en su debut en el Rally de Marruecos, mientras Lorenzo Santolino terminó 19º con Sherco. Javi Vega sigue además avanzando en Original by Motul, la categoría sin asistencia, y Albert Martín continúa invicto en Rally3 después de imponerse también este miércoles.

General de motos tras la etapa 2

Pos. Piloto Tiempo / diferencia 1º Daniel Sanders 6h26:32 2º Ricky Brabec +2:54 3º Edgar Canet +4:07 4º Martim Ventura +6:10 5º Luciano Benavides +8:19 6º Michael Docherty +9:46 7º Adrien van Beveren +18:58 8º Tosha Schareina +23:41 15º Lorenzo Santolino +36:53