La razón de la pérdida de ritmo de Russell: ¡Mercedes ajustó mal su alerón en boxes!

Aunque logró la pole el sábado y terminó segundo bajo la bandera a cuadros, el fin de semana de Barcelona no fue uno de los más sencillos de la temporada para George Russell. A partir de la mitad de la carrera, el británico comenzó a lidiar con un creciente subviraje y un progresivo desgaste de los neumáticos.

Un escenario que no solo permitió a Lewis Hamilton sacar partido de su estrategia a tres paradas, sino que también dio a Andrea Kimi Antonelli la oportunidad de recortar rápidamente la distancia y convertirse en una amenaza antes de la última parada en boxes, en la que ambos montaron el juego de neumáticos duros necesario para llegar hasta la meta. Fue precisamente en ese momento cuando algo se torció para el piloto de Mercedes.

Durante el segundo stint, Russell había reportado problemas de subviraje, algo que debía haber llevado a los mecánicos a intervenir en el pit stop ajustando el flap delantero para añadir carga aerodinámica, reequilibrar el coche y limitar el desgaste de los neumáticos que tanto le había condicionado en la parte final de ese relevo.

Un fallo en la herramienta cambió el equilibrio del coche Foto de: AG Galli

El problema es que, justo durante esa parada, cuando los mecánicos debían actuar sobre el alerón delantero a través del orificio situado en el morro, se produjo un fallo en la herramienta utilizada para realizar el ajuste.

Como consecuencia, Russell pasó de pilotar un coche con tendencia al subviraje a encontrarse con un monoplaza claramente sobrevirador, mucho más cargado del tren delantero y con una zaga más inestable, una característica poco apreciada por el británico, especialmente en circuitos con poco agarre y elevada degradación.

"Durante la última parada ajustamos incorrectamente el alerón delantero debido a un problema con la herramienta utilizada para regularlo. Eso significa que George pilotó con un equilibrio muy sobrevirador, lo que sin duda comprometió su ritmo en la parte final de la carrera", explicó el vicepresidente y director adjunto del equipo Mercedes, Bradley Lord, en el habitual análisis posterior de la escudería.

De hecho, los datos reflejan que el último stint del británico fue especialmente discreto en términos de ritmo. Russell perdió de media alrededor de siete décimas por vuelta respecto a Hamilton. Una diferencia considerable que se hizo especialmente evidente en el tramo final, cuando los neumáticos comenzaron a degradarse más en el eje trasero debido a un coche excesivamente sobrevirador.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Eso no significa que Russell no tuviera ya problemas de rendimiento antes de ese incidente. Incluso en las primeras vueltas del último stint, pese al tráfico y al tiempo necesario para adaptarse al nuevo equilibrio del coche, su ritmo frente a Hamilton no fue especialmente competitivo. De hecho, parecía muy complicado que pudiera recuperar una parte importante de la ventaja que el piloto de Ferrari había construido previamente.

Sin embargo, a largo plazo, especialmente en un circuito como Barcelona, donde ya el viernes se había detectado un cierto deslizamiento con el compuesto más duro, disponer de un coche demasiado desequilibrado hacia uno de los ejes puede tener un impacto muy importante en el desgaste de los neumáticos.

Pirelli incluso redujo ligeramente las presiones para aumentar la superficie de contacto con el asfalto y, sobre todo, contener el incremento de presión una vez que los neumáticos alcanzaban su régimen de funcionamiento bajo las altas temperaturas. En esas condiciones, contar con un monoplaza excesivamente cargado sobre el tren delantero o trasero puede marcar una diferencia significativa en la gestión del desgaste, algo que Russell sufrió especialmente durante los últimos treinta giros de la carrera.