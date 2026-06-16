Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Test de Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac recorren más de 1.500 km en la primera jornada

Fórmula 1
Test de Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac recorren más de 1.500 km en la primera jornada

Red Bull prepara un gran paquete para Austria, pero avisa: no será suficiente

Fórmula 1
GP de Austria
Red Bull prepara un gran paquete para Austria, pero avisa: no será suficiente

El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona

Hamilton destapa la clave de su renacer en Ferrari: "Los cambios que pedí ya están hechos"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton destapa la clave de su renacer en Ferrari: "Los cambios que pedí ya están hechos"

La razón de la pérdida de ritmo de Russell: ¡Mercedes ajustó mal su alerón en boxes!

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La razón de la pérdida de ritmo de Russell: ¡Mercedes ajustó mal su alerón en boxes!

Primer contacto entre Fornaroli y Haas F1: se avecinan días de test en Jerez

Fórmula 1
Primer contacto entre Fornaroli y Haas F1: se avecinan días de test en Jerez

El WRC llegará a Grecia con una importante novedad en sus neumáticos

WRC
El WRC llegará a Grecia con una importante novedad en sus neumáticos

McLaren y Red Bull recurren ante la FIA la anulación de la sanción a Gasly en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
McLaren y Red Bull recurren ante la FIA la anulación de la sanción a Gasly en Mónaco
Noticias
Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

La razón de la pérdida de ritmo de Russell: ¡Mercedes ajustó mal su alerón en boxes!

Un problema con la herramienta utilizada para ajustar el alerón delantero provocó una configuración incorrecta en la última parada de Russell, que sufrió un coche mucho más sobrevirador hasta la meta.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
George Russell, Mercedes

Aunque logró la pole el sábado y terminó segundo bajo la bandera a cuadros, el fin de semana de Barcelona no fue uno de los más sencillos de la temporada para George Russell. A partir de la mitad de la carrera, el británico comenzó a lidiar con un creciente subviraje y un progresivo desgaste de los neumáticos.

Un escenario que no solo permitió a Lewis Hamilton sacar partido de su estrategia a tres paradas, sino que también dio a Andrea Kimi Antonelli la oportunidad de recortar rápidamente la distancia y convertirse en una amenaza antes de la última parada en boxes, en la que ambos montaron el juego de neumáticos duros necesario para llegar hasta la meta. Fue precisamente en ese momento cuando algo se torció para el piloto de Mercedes.

Durante el segundo stint, Russell había reportado problemas de subviraje, algo que debía haber llevado a los mecánicos a intervenir en el pit stop ajustando el flap delantero para añadir carga aerodinámica, reequilibrar el coche y limitar el desgaste de los neumáticos que tanto le había condicionado en la parte final de ese relevo.

Un fallo en la herramienta cambió el equilibrio del coche

Un fallo en la herramienta cambió el equilibrio del coche

Foto de: AG Galli

El problema es que, justo durante esa parada, cuando los mecánicos debían actuar sobre el alerón delantero a través del orificio situado en el morro, se produjo un fallo en la herramienta utilizada para realizar el ajuste.

Como consecuencia, Russell pasó de pilotar un coche con tendencia al subviraje a encontrarse con un monoplaza claramente sobrevirador, mucho más cargado del tren delantero y con una zaga más inestable, una característica poco apreciada por el británico, especialmente en circuitos con poco agarre y elevada degradación.

"Durante la última parada ajustamos incorrectamente el alerón delantero debido a un problema con la herramienta utilizada para regularlo. Eso significa que George pilotó con un equilibrio muy sobrevirador, lo que sin duda comprometió su ritmo en la parte final de la carrera", explicó el vicepresidente y director adjunto del equipo Mercedes, Bradley Lord, en el habitual análisis posterior de la escudería.

De hecho, los datos reflejan que el último stint del británico fue especialmente discreto en términos de ritmo. Russell perdió de media alrededor de siete décimas por vuelta respecto a Hamilton. Una diferencia considerable que se hizo especialmente evidente en el tramo final, cuando los neumáticos comenzaron a degradarse más en el eje trasero debido a un coche excesivamente sobrevirador.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Eso no significa que Russell no tuviera ya problemas de rendimiento antes de ese incidente. Incluso en las primeras vueltas del último stint, pese al tráfico y al tiempo necesario para adaptarse al nuevo equilibrio del coche, su ritmo frente a Hamilton no fue especialmente competitivo. De hecho, parecía muy complicado que pudiera recuperar una parte importante de la ventaja que el piloto de Ferrari había construido previamente.

Sin embargo, a largo plazo, especialmente en un circuito como Barcelona, donde ya el viernes se había detectado un cierto deslizamiento con el compuesto más duro, disponer de un coche demasiado desequilibrado hacia uno de los ejes puede tener un impacto muy importante en el desgaste de los neumáticos.

Pirelli incluso redujo ligeramente las presiones para aumentar la superficie de contacto con el asfalto y, sobre todo, contener el incremento de presión una vez que los neumáticos alcanzaban su régimen de funcionamiento bajo las altas temperaturas. En esas condiciones, contar con un monoplaza excesivamente cargado sobre el tren delantero o trasero puede marcar una diferencia significativa en la gestión del desgaste, algo que Russell sufrió especialmente durante los últimos treinta giros de la carrera.

Mira:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Primer contacto entre Fornaroli y Haas F1: se avecinan días de test en Jerez

Mejores comentarios
Más de
Gianluca D'Alessandro

Así creó Ferrari la trampa perfecta para derrotar a Mercedes en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Así creó Ferrari la trampa perfecta para derrotar a Mercedes en Barcelona

Por qué para Piastri el podio devuelto a Gasly es un precedente peligroso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Por qué para Piastri el podio devuelto a Gasly es un precedente peligroso

Red Bull usa su energía de forma muy diferente a los demás en Barcelona: ¿bueno o malo?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Red Bull usa su energía de forma muy diferente a los demás en Barcelona: ¿bueno o malo?
Más de
George Russell

Mercedes F1 solicita su derecho a recurrir la sanción a Russell en Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Mercedes F1 solicita su derecho a recurrir la sanción a Russell en Mónaco

Quién durmió peor anoche tras el GP de Barcelona de F1: George Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Quién durmió peor anoche tras el GP de Barcelona de F1: George Russell

Así vivimos la carrera del GP de Barcelona de F1 (con live timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Así vivimos la carrera del GP de Barcelona de F1 (con live timing)
Más de
Mercedes

Lo que llevó a Antonelli a recibir una sanción por límites de pista en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Lo que llevó a Antonelli a recibir una sanción por límites de pista en Barcelona

Antonelli avisa a Mercedes: "Estamos perdiendo muchos puntos así"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Antonelli avisa a Mercedes: "Estamos perdiendo muchos puntos así"

Wolff, duro tras Barcelona F1: "Hemos perdido por no dar una orden de equipo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Wolff, duro tras Barcelona F1: "Hemos perdido por no dar una orden de equipo"

Últimas noticias

Test de Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac recorren más de 1.500 km en la primera jornada

Fórmula 1
Test de Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac recorren más de 1.500 km en la primera jornada

Red Bull prepara un gran paquete para Austria, pero avisa: no será suficiente

Fórmula 1
GP de Austria
Red Bull prepara un gran paquete para Austria, pero avisa: no será suficiente

El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona

Hamilton destapa la clave de su renacer en Ferrari: "Los cambios que pedí ya están hechos"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton destapa la clave de su renacer en Ferrari: "Los cambios que pedí ya están hechos"