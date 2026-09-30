Defender sigue mandando en Marruecos: Peterhansel gana y Price conserva el liderato

Zagora (Marruecos).- Dos etapas, dos ganadores diferentes y un mismo coche en lo más alto. El Rally de Marruecos está sirviendo a Defender exactamente para lo que había venido a buscar antes del próximo Dakar: kilómetros, situaciones diferentes, problemas que resolver y, de momento, también victorias.

Si el martes fue Sara Price quien estrenó el casillero del Defender D7X-R en la categoría Stock, este miércoles fue el turno de un nombre que necesita pocas presentaciones en el mundo del rally-raid. Stéphane Peterhansel y Mika Metge se impusieron en la segunda etapa, completando los 423 kilómetros de recorrido total en 4h14:53 y dando al fabricante británico su segundo triunfo consecutivo.

'Monsieur Dakar' se llevó esta vez el duelo interno frente a Price y Sean Berriman, segundos a 1:58, en una jornada especialmente exigente que Marc Coma había definido antes de la salida como una de las más duras de la historia reciente del Rally de Marruecos.

Y el balance para Defender, después de dos días de competición real, empieza a ser difícil de mejorar: dos victorias de etapa y dos coches ocupando las dos primeras posiciones de la clasificación general de Stock.

Price cede la etapa, pero sigue mandando

Sara Price quizá no repitió la victoria del martes, pero hizo probablemente algo todavía más importante para sus aspiraciones: completar otra jornada limpia y conservar con claridad el liderato.

La estadounidense y Berriman mantienen el primer puesto con un tiempo acumulado de 7h50:40, mientras que Peterhansel y Metge han reducido su desventaja hasta los 13:57.

El Toyota Land Cruiser de Yasir Seaidan y Jean-Michel Polato, primer coche no Defender de la clasificación, ya aparece a 46:52 de Price.

Así, la batalla por la victoria de la categoría queda, por el momento, claramente teñida de verde: Price tiene el control, pero Peterhansel empieza a acercarse y quedan todavía tres etapas por delante. En rally-raid, 14 minutos ofrecen margen; nunca ofrecen tranquilidad.

General de Stock tras la etapa 2

Pos. Pilotos Equipo Diferencia 1º Sara Price / Sean Berriman Defender Rally 7h50:40 2º Stéphane Peterhansel / Mika Metge Defender Rally +13:57 3º Yasir Seaidan / Jean-Michel Polato Toyota Auto Body +46:52 4º Rokas Baciuška / Oriol Vidal Defender Rally +4h30:05

Un golpe para Baciuška y Vidal, pero podrán continuar

La jornada tuvo también la primera dificultad seria para el tercer Defender. Rokas Baciuška y Oriol Vidal, una de las parejas que llegaba a Marruecos con especial atención puesta en esta última gran prueba antes del Dakar, tuvieron que detenerse entre los kilómetros 243 y 275 después de un impacto que rompió el trapecio trasero derecho del D7X-R.

El daño no podía repararse allí mismo con los recambios disponibles dentro del coche y la tripulación tuvo que abandonar la especial.

No era el resultado que buscaban, especialmente después de comenzar el Rally de Marruecos entre los candidatos de la categoría, pero dentro de un programa todavía en plena fase de aprendizaje hay una noticia importante detrás del contratiempo: el coche podrá ser reparado y Baciuška y Vidal estarán de nuevo en la salida de la etapa 3.

Y ahí está precisamente una de las claves de la presencia de Defender en Marruecos.

El cronómetro importa —y mucho—, pero a pocos meses de afrontar su primer Dakar con el D7X-R, también importan las horas de competición, someter el coche a situaciones que no aparecen en ningún test privado y descubrir qué ocurre cuando algo no sale como estaba previsto.

Marruecos está ofreciendo todo eso.

Peterhansel empieza a dejar su huella con el Defender

La victoria de Peterhansel tiene además un punto simbólico.

Pocos pilotos conocen mejor que el francés lo que necesita un coche para sobrevivir dos semanas en el Dakar. Su experiencia es precisamente uno de los grandes activos del proyecto Defender y su triunfo en Zagora llega apenas un día después de que Price demostrara que el D7X-R también podía transformar su ritmo en una victoria de etapa.

Dos pilotos diferentes, dos jornadas diferentes y el mismo resultado.

Peterhansel y Metge fueron los más rápidos este miércoles; Price y Berriman siguen liderando el rally; y Baciuška y Vidal podrán regresar a la carrera después del golpe sufrido durante la especial.

En una prueba que Defender afronta tanto para competir como para preparar lo que viene después, difícilmente podrían haberse concentrado más escenarios en sólo dos jornadas.

Porque el Rally de Marruecos terminará decidiendo un ganador este fin de semana, pero para Defender hay otra meta algo más lejana en el horizonte.

Y esa está en Arabia Saudí.