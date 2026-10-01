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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Leclerc habla claro: "El problema de Ferrari ya no es solo el motor"

Leclerc admite que la falta de potencia ya no es el único límite de Ferrari y asegura que las novedades de Sepang no serán una revolución.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc no ha cambiado de opinión. Su confianza en Fred Vasseur sigue siendo total y, tras los rumores que han circulado en las últimas semanas sobre el futuro del director del equipo, el piloto monegasco se ha expresado en términos todavía más contundentes.

"Siempre he dicho lo mucho que confío en Fred y lo importante que es para este equipo. Tenemos una relación muy especial, pero más allá de eso, creo que es extremadamente competente en su trabajo. Hasta ahora ha sido muy valioso y estoy convencido de que también lo será en los próximos años".

Leclerc señaló que la gestión de personas es la principal cualidad de Vasseur. Algo que, según Charles, reviste una importancia fundamental en el cargo de director del equipo.

"Creo que su mejor cualidad es saber gestionar a las personas y eso es precisamente en lo que hay que destacar cuando se ocupa ese puesto. Sabe qué palabras decir y, sobre todo, sabe en qué condiciones colocar a una persona para sacarle el máximo partido. Por eso creo que es tan importante para el equipo".

"No creo que haya habido nunca ninguna duda dentro del equipo sobre el hecho de que Fred cuenta con todo nuestro apoyo. A veces, es necesario dejarlo claro también ante el mundo exterior. Para mí no cambia mucho, porque sé cuál es la situación dentro y eso es lo más importante". A continuación, una frase que resume bien el estado de ánimo de Leclerc: "Solo desearía que, a veces, hubiera menos rumores estúpidos de este tipo".

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El problema de Ferrari ya no es solo el motor

Charles Leclerc, Ferrari

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Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Leclerc ofreció a continuación una visión muy lúcida de la situación técnica de Ferrari. El déficit de la unidad de potencia persiste, pero según Charles ya no basta con señalar al motor como única explicación de la diferencia con respecto a los rivales.

"Creo firmemente que, sí, tenemos un déficit de potencia respecto a nuestros rivales, pero ya no se puede reducir todo a eso. También en cuanto al chasis y la aerodinámica, los demás están recuperando terreno y recientemente han introducido actualizaciones significativas que los han hecho muy fuertes incluso en las curvas. Tenemos que mejorar en todos los frentes".

Un panorama que refleja la evolución observada en las últimas carreras. Mercedes sigue siendo el referente, mientras que Red Bull y McLaren han dado pasos adelante que, según Leclerc, han alterado el equilibrio en todos los aspectos. La gestión de los neumáticos sigue siendo otro aspecto en el que hay que trabajar, aunque el piloto monegasco considera que las dificultades con los neumáticos no son exclusivas de Ferrari.

"Los neumáticos de esta temporada son muy difíciles de entender para todos. Hay fines de semana en los que algunos equipos sufren bajones difíciles de explicar simplemente por las características de los monoplazas. Los coches son mucho más complicados de optimizar que en el pasado, pero creo que también se ha vuelto mucho más difícil conseguir llevar los neumáticos al rango óptimo".

Por eso, los neumáticos siguen siendo una prioridad, pero no la única. "Tenemos que mejorar en todos los frentes. Los neumáticos son una prioridad en sí mismos, simplemente porque es muy difícil lograr situarlos en el rango adecuado".

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Novedades en Sepang, pero ninguna revolución

Charles Leclerc, Ferrari

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Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Ferrari incorporará algunas mejoras ya este fin de semana en Malasia. Sin embargo, Leclerc ha moderado las expectativas, aclarando que no se trata de un paquete destinado a modificar radicalmente el potencial del monoplaza.

"Tenemos algunas cosas en camino. No creo que sean cambios fundamentales capaces de revolucionar nuestro rendimiento o nuestro ritmo, pero sin duda serán pequeños pasos en la dirección correcta y eso es lo que necesitamos".

El monegasco se ha referido directamente al trabajo realizado por los rivales. "Es lo que ha hecho McLaren y lo que también ha hecho recientemente Red Bull. Habrá que ver qué hace Mercedes, porque he oído que este fin de semana traerá un paquete importante y será interesante observarlo".

Sepang debería representar, al menos sobre el papel, un escenario más favorable que Bakú, sobre todo por la menor presencia de rectas larguísimas que habían puesto de manifiesto los límites de Ferrari en Azerbaiyán. Pero Leclerc no espera cambios realmente grandes en el equilibrio de fuerzas.

"Creo que este circuito debería ser un poco más favorable que Bakú, donde había rectas muy largas. Sin embargo, el panorama no ha cambiado mucho en las últimas carreras: Mercedes está claramente por delante, mientras que McLaren y Red Bull han dado un paso significativo".

El objetivo de las novedades que se han traído a Malasia es, por tanto, reducir la distancia con respecto al segundo grupo de referencia: "Tendremos algunas novedades en el monoplaza y esperamos que nos ayuden a mantenernos por delante de Red Bull y McLaren. Sin embargo, no creo que sean suficientes para luchar con Mercedes".

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