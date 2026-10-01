WRC Cerdeña: Solberg, uno de los aspirantes al título, logra una ventaja inicial

Oliver Solberg, aspirante al título del Mundial de Rallies, se ha situado en cabeza en la prueba decisiva del Rally de Italia-Cerdeña, que cierra la temporada 2026 este fin de semana, tras ganar el primer tramo, disputado el jueves.

El sueco comienza el rally a 21 puntos del líder del campeonato y compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans, y sabe que, siendo realistas, tiene que darlo todo para tener alguna posibilidad de hacerse con su primer campeonato.

Sin embargo, Solberg ha tenido el mejor comienzo posible en su lucha por el título al ganar el tramo inaugural de esta prueba sobre tierra. La superespecial, disputada en un cara a cara, resultó ser una prueba técnica, pero Solberg logró superar con holgura a Josh McErlean, de M-Sport-Ford, registrando un tiempo suficiente para ganar la etapa y situarse en cabeza con una ventaja de 8 décimas.

"El objetivo es sencillo, pero conseguirlo es otra historia: necesito sumar 35 puntos. Daré lo mejor de mí e intentaré evitar los problemas. Tras una temporada llena de altibajos, de alguna manera sigo en la lucha", afirmó Solberg.

Su tiempo superó la marca anterior establecida por su compañero de equipo Sébastien Ogier, quien se impuso por 1,5 segundos a Thierry Neuville, de Hyundai Motorsport, en su duelo directo. El líder del campeonato, Elfyn Evans, se impuso a su rival más cercano por el título, Sami Pajari, en su duelo, y se situó tercero en la general, a 1,1 segundos de Solberg.

"Me siento bien en este momento. Diría que tengo buenas perspectivas, pero creo que mañana será duro [ya que seremos los primeros en salir a la carretera]", afirmó el galés, que cuenta con una ventaja de 17 puntos sobre Pajari y necesita sumar 19 unidades más para asegurarse su primer título.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Estamos aquí para pilotar como siempre e intentar hacer un buen trabajo, aunque va a ser todo un reto. Para conseguirlo [ganar el título], hay que pilotar bien. No estamos en posición de tomárnoslo con calma aquí".

Pajari terminó con el cuarto mejor tiempo, 0,8 segundos por delante del tres veces ganador en Cerdeña, Thierry Neuville, que fue el primero de los pilotos de Hyundai. "Esta es solo la primera etapa de este emocionante fin de semana", afirmó Pajari. "Por supuesto, vamos a dar absolutamente todo lo que tenemos. A partir de mañana va a ser una carrera de locos".

Dani Sordo, que regresa a la competición, fue el sexto más rápido en la SS1, a 2,4 segundos del líder, pero se encuentra a 22,4 de la cabeza debido a dos penalizaciones de tiempo de 10 segundos cada una. El español salió del servicio con un minuto de retraso tras dañar la suspensión trasera izquierda de su i20 N Rally1 durante el Shakedown. Una salida anticipada en la especial agravó su decepcionante comienzo.

Takamoto Katsuta, de nuevo junto a su copiloto habitual Aaron Johnston —que se perdió el Rally de Chile por lesión—, afrontará los tramos del viernes en sexta posición, 3 décimas por delante de Adrien Fourmaux.

Jon Armstrong encabezó la representación de M-Sport-Ford en octava posición, 0,5 segundos por delante de su compañero Josh McErlean. El tercer Ford Puma, pilotado por Martins Sesks, ocupó el duodécimo puesto, por detrás de los pilotos de WRC2 Teemu Suninen y Emil Lindholm. El viernes esperan a las tripulaciones seis tramos sobre tierra.

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