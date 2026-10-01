Cinco candidatos para sustituir a Ocon en Haas de cara a la temporada 2027 de la F1

Por fin se ha hecho pública la noticia de que Esteban Ocon dejará Haas al término de la temporada de Fórmula 1 de 2026, tras una etapa decepcionante con la escudería estadounidense.

Se incorporó para la temporada 2025 y, teniendo en cuenta sus ocho temporadas de experiencia a las que contaba por entonces —incluidos cuatro podios y una victoria en Hungría—, Esteban Ocon se consideraba un auténtico fichaje estrella para Haas F1.

El francés se convirtió en el primer piloto de la escudería que había ganado un gran premio y, formando pareja con el novato Oliver Bearman, Ocon se encontraba en la posición ideal para liderar al equipo de cara a la nueva normativa.

Pero simplemente no ha funcionado. Sumar solo 45 puntos frente a los 61 de Bearman en sus 18 meses juntos, además de verse superado constantemente por el piloto de 21 años, ha llevado a esta noticia que se esperaba desde hacía tiempo.

Aún no se ha confirmado quién sustituirá a Ocon, así que, ¿quiénes son los pilotos que podrían ser compañeros de Bearman en Haas en 2027?

Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli, McLaren; Will Joseph, director de ingeniería de carrera, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Leonardo Fornaroli es uno de los dos claros favoritos para el segundo asiento de Haas en 2027. Este italiano de 21 años es otro más de los pilotos procedentes de la Fórmula 2 que se ha visto obligado a quedarse al margen de un equipo de F1 inmediatamente después de una temporada en la que se proclamó campeón, tras haber ejercido de piloto de pruebas de McLaren en 2026.

Pero Fornaroli sin duda ha destacado en la escudería británica con su labor de desarrollo entre bastidores, al tiempo que ha participado en las sesiones de entrenamientos libres de Barcelona y Budapest —impresionando en la primera, donde quedó quinto a solo medio segundo de Oscar Piastri—.

"Es una oportunidad muy merecida", declaró radiante el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, en España. "Llevamos ya varios meses trabajando con Leonardo. Apreciamos enormemente su actitud como persona y como piloto".

"De hecho, es un personaje muy interesante. Parece tímido, pero es, con diferencia, el piloto más proactivo a la hora de consultar a los ingenieros; va por ahí con su cuaderno, toma muchas notas y, en cuanto se le ocurre una idea, la comparte".

Así pues, Fornaroli es sin duda considerado como una figura a seguir dentro del paddock y, si no surgiera una oportunidad en la F1 para él, seguramente habrá posibilidades de que McLaren le incorpore a sus proyectos de IndyCar o del Campeonato Mundial de Resistencia.

Pero la F1 sigue siendo su objetivo, y es comprensible que así sea tras haber formado parte de un club exclusivo al haber ganado los títulos de F3 y F2 consecutivamente. En la F3 consiguió el campeonato a pesar de no ganar ninguna carrera, sino que se centró en la regularidad —algo increíblemente difícil de lograr en las categorías inferiores— antes de trasladar esa estrategia a la F2 la temporada pasada.

"Leonardo es sin duda un activo para la Fórmula 1 en el futuro", afirmó Stella. Y ahí es precisamente donde Haas podría entrar en la ecuación, sobre todo teniendo en cuenta que Fornaroli completó un programa TPC (test con coches anteriores) de dos días para la escudería en Jerez en junio.

Pase lo que pase, McLaren está dispuesta a mantener el control sobre el italiano, a diferencia de lo que ocurrió con el antiguo piloto de categorías inferiores Gabriel Bortoleto, a quien dejaron marchar para que se uniera a Audi, lo que hace que Fornaroli esté disponible para Haas en régimen de cesión si el equipo desea aceptar la oferta.

Ryo Hirakawa

Ryo Hirakawa, box del equipo Haas F1 Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Podría decirse que la opción más sencilla sería que Haas ascendiera a su piloto de reserva, Ryo Hirakawa, a un asiento a tiempo completo. Este piloto de 32 años se incorporó a la escudería en 2025 —tras pasar por McLaren y Alpine— gracias a sus estrechos vínculos con Toyota, actual socio y patrocinador principal de Haas, que le proporciona servicios de diseño, técnicos y de fabricación.

Contrariamente a lo que se suele creer, Hirakawa también cuenta con una amplia experiencia en monoplazas, con cuatro victorias y un subcampeonato en sus nueve temporadas en la Super Fórmula de su Japón natal. Además, ha participado en varios programas de TPC para Haas, ganó el Campeonato Japonés de Fórmula 3 de 2012 y disputó tres temporadas en la Fórmula Challenge de Japón.

Pero casi nada de eso es a nivel internacional y no se puede negar que el mundo de los coches deportivos es su pan de cada día, tras haber conseguido el título de Super GT de 2017, una victoria en Le Mans y las coronas del WEC de 2022 y 2023, al tiempo que actualmente lidera la clasificación de 2026 con Toyota.

Así pues, seguiría siendo una opción poco convencional y, dado que es dos años mayor que Ocon, ascender a Hirakawa podría considerarse una elección extraña por parte de Haas. No obstante, ha impresionado al equipo y, en caso de que abandonara el WEC, se da por hecho que Toyota ficharía a su joven piloto Esteban Masson —¡no al otro Esteban, es decir, Esteban Ocon!

Yuki Tsunoda Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Hirakawa no es el único piloto japonés que Haas podría estar barajando, ya que Yuki Tsunoda está intentando desesperadamente encontrar un asiento para la temporada de F1 de 2027. Este piloto de 26 años llegó a considerarse un fijo tras cuatro temporadas en el Team Faenza —bajo sus diversas denominaciones—, donde, hay que reconocerlo, realizó un trabajo sólido, superando a compañeros de equipo como Daniel Ricciardo y Nyck de Vries.

El único problema era que el equipo hermano de Red Bull no es un hogar a largo plazo para nadie, por lo que sus únicas opciones eran ascender al equipo principal o buscar otras oportunidades. Finalmente, Tsunoda consiguió ese ascenso a principios de 2025 —gracias al mal rendimiento de Liam Lawson —, pero se convirtió en otro piloto que tuvo dificultades junto a Max Verstappen al terminar 17º en la clasificación del año pasado, frente al segundo puesto del neerlandés.

Así pues, Tsunoda fue descartado y se vio obligado a asumir el papel de piloto reserva en Red Bull para 2026, mientras que Isack Hadjar ocupó su asiento y tuvo una actuación valiente junto a Verstappen. Parecía, por tanto, que la carrera de Tsunoda en la F1 había llegado a su fin y surgieron rumores sobre un posible fichaje por la IndyCar, hasta que recientemente se le concedió una última oportunidad para ponerse en el mercado.

Eso se produjo tras una lesión de Hadjar, por lo que Lawson ocupó su asiento en Red Bull, mientras que Tsunoda cubrió la baja en Racing Bulls para los Grandes Premios de los Países Bajos, Italia y España. El piloto japonés tuvo un buen rendimiento, sumó un punto en Monza y se quedó a las puertas de conseguirlo en Zandvoort, por lo que parecía haber recuperado su nivel anterior y, sin duda, estaba satisfecho con sus actuaciones.

"Estoy súper contento, he disfrutado muchísimo de esta clasificación", declaró Tsunoda tras lograr el 12º puesto el sábado en Zandvoort. "Echaba de menos esta sensación, luchar por las últimas milésimas de segundo. Me he acostumbrado a ello más rápido de lo que esperaba".

Al día siguiente, el piloto con 114 grandes premios a sus espaldas hizo un llamamiento desesperado a los equipos de F1 para que «me llamen», ya que sus opciones para 2027 siguen en el aire. Aunque, sobre el papel, Haas podría ser una opción, Tsunoda sigue vinculado a Honda, rival de Toyota, y es probable que eso sea lo que le frene en esta ocasión.

¿Merece la pena cambiar de bando, lo que tendría consecuencias a largo plazo para su carrera, a cambio de lo que podría ser solo una temporada con Haas? Aunque Honda le abrió las puertas de la F1, irónicamente podría ser precisamente lo que le impida volver a tiempo completo.

Liam Lawson Foto de: Marc Fleury

A estas alturas, uno podría limitarse a enumerar a todos los pilotos que han pasado por Red Bull, pero Liam Lawson se encuentra, sin duda, en una encrucijada un tanto peculiar en su carrera. Este piloto de 24 años debutó en la F1 con el equipo Racing Bulls en 2023, sustituyendo al lesionado Ricciardo, e impresionó de inmediato, pero luego no volvió hasta las últimas ocho pruebas de 2024 antes de comenzar su primera temporada completa en 2025.

El problema es que, en 2025, disputó los dos primeros grandes premios con Red Bull, pero se quedó totalmente fuera de ritmo, por lo que volvió a ser relegado al equipo hermano, donde ha permanecido desde entonces. La historia demuestra que, salvo en circunstancias excepcionales como las que se han dado recientemente, Red Bull nunca vuelve a ascender a uno de sus pilotos, lo que significa que las opciones de Lawson son Racing Bulls o cualquier otro equipo.

Lo que complica las cosas es que, aunque la F1 está viendo ahora lo mejor del neozelandés —que ocupa el noveno puesto en la clasificación con 59 puntos, su mejor marca personal—, Racing Bulls es el líder del pelotón intermedio. Sin embargo, es una escudería en la que nadie quiere quedarse, por lo que, si se marchara a Haas, estaría bajando en la jerarquía.

Pero con Nikola Tsolov—segundo en la clasificación de la F2— esperando su oportunidad, y teniendo en cuenta que el compañero de equipo de Lawson es el impresionante novato adolescente Arvid Lindblad, Red Bull tiene que tomar una decisión. Es probable que Lawson se quede hasta 2027 antes de analizar cuáles son sus opciones, pero podría precipitarse y decidir que sustituir a Ocon en Haas es su mejor apuesta a largo plazo.

Rafael Camara

Rafael Camara, Invicta Racing Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

A pesar de todo lo mencionado, es difícil no ver al actual líder de la F2, Rafael Cámara, como el sustituto de Ocon. Este piloto de 21 años se ha convertido recientemente en el claro favorito para ese asiento, y es fácil entender por qué: el brasileño lidera la clasificación de la F2, dando continuidad de manera brillante a su campaña en la que se proclamó campeón de la F3.

Y, a diferencia de Fornaroli, Camara también se llevó el título de F3 en su temporada de debut, mientras que el italiano lo hizo en su segunda temporada, tras haber terminado undécimo la temporada anterior. Así pues, en cuanto a talento puro, podría decirse que Camara lleva la delantera, ya que ha ganado títulos en todas las categorías y, en 2026, parece que va a sumar el tercero consecutivo después de también haberse hecho con el Campeonato Europeo de Fórmula Regional de 2024.

Sin embargo, este ha sido sin duda un año decisivo para él y es en la clasificación donde más ha impresionado, al conseguir cinco poles, la cifra más alta para un debutante desde que Piastri lograra el mismo número en 2021. Por lo tanto, Camara podría superar al que ya es nueve veces ganador de grandes premios de F1 a falta de dos pruebas —Qatar y Abu Dabi— en la temporada actual, donde, si se celebran a pesar del conflicto en Oriente Medio, el piloto de Invicta llegará con una ventaja de siete puntos sobre Tsolov.

Camara ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse de inmediato a una nueva categoría —en la F3 consiguió la pole en cuatro de las cinco primeras pruebas— y eso es, obviamente, algo imprescindible para la F1, sobre todo cuando aún no ha participado en ninguna sesión de entrenamientos.

Lo que también le da ventaja sobre Fornaroli es que el brasileño se formó en la academia de Ferrari —actual proveedor de motores de Haas—, al igual que Bearman, y se sabe que Ferrari está muy interesada en que Camara ocupe un puesto junto a su otro piloto joven. Al parecer, el joven también causó una gran impresión en una reciente prueba de TPC celebrada en Portimão.

¿Alguien se anima a una batalla entre Bearman y Camara para sustituir algún día a Lewis Hamilton?