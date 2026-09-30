Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja

El GP de Bahrein en Malasia será nuevo para muchos pilotos, y mientras todos los equipos tienen que tirar de datos de hace casi una década (la última carrera allí fue en 2017), los pilotos solo conocen la pista de Sepang por el simulador.

Lo explicó el director sénior de McLaren, Randy Singh: "Volver a Sepang, después de casi diez años, supone un reto interesante, sobre todo teniendo en cuenta la escasez de datos recientes sobre esta generación de monoplazas. Nos hemos preparado a fondo en el simulador, dando también a Lando y a Oscar tiempo para familiarizarse con el circuito; sin embargo, persisten las incertidumbres sobre la precisión de los modelos del circuito y sobre nuestra comprensión del asfalto, factores que influirán notablemente en el comportamiento de los neumáticos".

Pero también será una incógnita, en cuanto a la gestión de energía, para los equipos: "La jornada del viernes será, por tanto, fundamental: los pilotos se familiarizarán con el circuito, mientras que nosotros trabajaremos para definir la mejor puesta a punto y la configuración del monoplaza, estudiaremos el comportamiento de los neumáticos y evaluaremos la dinámica de los adelantamientos en carrera con este monoplaza y las nuevas unidades de potencia", remató.

Entonces, y a la espera de ver si eso será una ventaja o no...

Qué pilotos de F1 han corrido en Sepang

El ganador del GP de Malasia 2005, Fernando Alonso, Renault, agotado por el calor Foto de: Andre Vor / Sutton Images

Qué pilotos de la actual F1 no han corrido nunca en Sepang

Qué equipos no han corrido nunca en Sepang

Teniendo en cuenta que Racing Bulls viene de Toro Rosso, Aston Martin de Force India, Alpine de Renault y Audi de Sauber, el único equipo que no ha corrido como tal en Malasia es Cadillac, que se estrena en Fórmula 1 en este 2026.

Último podio de la F1 en Sepang Foto de: Sutton Images

Número de carreras de F1 en Sepang por equipo entre sus dos pilotos

Aston Martin: 17 veces entre Alonso y Stroll

Ferrari: 11 veces de Hamilton

Audi: 7 veces de Nico Hulkenberg

Cadillac: 7 veces entre Pérez y Bottas

Williams: 3 veces de Sainz

Red Bull: 3 veces de Verstappen

Haas F1: 2 veces de Ocon

Alpine: 1 vez de Gasly

Mercedes: sus pilotos no han corrido nunca en Sepang; el equipo, 8 veces entre 2010 y 2017

McLaren: sus pilotos no han corrido nunca en Sepang; el equipo, 19 veces entre 1999 y 2017, todas las carreras de F1 que se han disputado allí

Racing Bulls: sus pilotos no han corrido nunca en Sepang; el equipo, podría decirse que 17 veces entre 1999 y 2005 como Minardi y entre 2008 y 2017 como Toro Rosso