Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja
La Fórmula 1 regresa para el GP de Bahrein en Malasia a Sepang, donde no corre desde 2017. Repasamos qué pilotos de esta parrilla no han corrido allí.
Los pilotos del último GP de Malasia, 2017
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
El GP de Bahrein en Malasia será nuevo para muchos pilotos, y mientras todos los equipos tienen que tirar de datos de hace casi una década (la última carrera allí fue en 2017), los pilotos solo conocen la pista de Sepang por el simulador.
Lo explicó el director sénior de McLaren, Randy Singh: "Volver a Sepang, después de casi diez años, supone un reto interesante, sobre todo teniendo en cuenta la escasez de datos recientes sobre esta generación de monoplazas. Nos hemos preparado a fondo en el simulador, dando también a Lando y a Oscar tiempo para familiarizarse con el circuito; sin embargo, persisten las incertidumbres sobre la precisión de los modelos del circuito y sobre nuestra comprensión del asfalto, factores que influirán notablemente en el comportamiento de los neumáticos".
Pero también será una incógnita, en cuanto a la gestión de energía, para los equipos: "La jornada del viernes será, por tanto, fundamental: los pilotos se familiarizarán con el circuito, mientras que nosotros trabajaremos para definir la mejor puesta a punto y la configuración del monoplaza, estudiaremos el comportamiento de los neumáticos y evaluaremos la dinámica de los adelantamientos en carrera con este monoplaza y las nuevas unidades de potencia", remató.
Entonces, y a la espera de ver si eso será una ventaja o no...
Qué pilotos de F1 han corrido en Sepang
- Fernando Alonso: 16 veces (en 2001 y de 2023 a 2017), ganó en 2005, 2007 y 2012; pole en 2003 y 2005; y podio también en 2003 y 2006
- Lewis Hamilton: 11 veces (de 2007 a 2017), ganó en 2014; pole en 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017; y podio también en 2007, 2012, 2013, 2015 y 2017
- Nico Hulkenberg: 7 veces (en 2010, y de 2012 a 2017), mejor resultado 5º puesto
- Sergio Pérez: 6 veces (de 2011 a 2017), su primer podio fue allí (2º en 2012)
- Carlos Sainz: 3 veces (de 2015 a 2017), fue 8º en 2015
- Max Verstappen: 3 veces (de 2015 a 2017), ganó en 2017 y fue 2º en 2016
- Esteban Ocon: 2 veces (2016 y 2017), fue 10º en 2017
- Valtteri Bottas: 1 vez (2017), fue 5º con Mercedes
- Lance Stroll: 1 vez (2017), fue 8º con Williams
- Pierre Gasly: 1 vez (2017), fue 14º con Toro Rosso
El ganador del GP de Malasia 2005, Fernando Alonso, Renault, agotado por el calor
Foto de: Andre Vor / Sutton Images
Qué pilotos de la actual F1 no han corrido nunca en Sepang
- George Russell
- Andrea Kimi Antonelli
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Isack Hadjar
- Charles Leclerc
- Alex Albon
- Gabriel Bortoleto
- Oliver Bearman
- Franco Colapinto
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
Qué equipos no han corrido nunca en Sepang
Teniendo en cuenta que Racing Bulls viene de Toro Rosso, Aston Martin de Force India, Alpine de Renault y Audi de Sauber, el único equipo que no ha corrido como tal en Malasia es Cadillac, que se estrena en Fórmula 1 en este 2026.
Último podio de la F1 en Sepang
Foto de: Sutton Images
Número de carreras de F1 en Sepang por equipo entre sus dos pilotos
- Aston Martin: 17 veces entre Alonso y Stroll
- Ferrari: 11 veces de Hamilton
- Audi: 7 veces de Nico Hulkenberg
- Cadillac: 7 veces entre Pérez y Bottas
- Williams: 3 veces de Sainz
- Red Bull: 3 veces de Verstappen
- Haas F1: 2 veces de Ocon
- Alpine: 1 vez de Gasly
- Mercedes: sus pilotos no han corrido nunca en Sepang; el equipo, 8 veces entre 2010 y 2017
- McLaren: sus pilotos no han corrido nunca en Sepang; el equipo, 19 veces entre 1999 y 2017, todas las carreras de F1 que se han disputado allí
- Racing Bulls: sus pilotos no han corrido nunca en Sepang; el equipo, podría decirse que 17 veces entre 1999 y 2005 como Minardi y entre 2008 y 2017 como Toro Rosso
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