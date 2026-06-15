Wolff valora la victoria de Hamilton y su resurgimiento: "Quizás la novia ayude"

Pocas personas en la Fórmula 1 conocen a Lewis Hamilton mejor que Toto Wolff. Ambos formaron una de las parejas más exitosas de la historia de este deporte, al ganar juntos seis campeonatos de pilotos durante una etapa de más de una década en Mercedes.

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El fichaje de Hamilton por Ferrari de cara a la temporada 2025 no se tradujo en un éxito inmediato, ya que el siete veces campeón del mundo vivió una difícil primera campaña con la Scuderia, en la que no logró subir ni una sola vez al podio. Pero el panorama ha cambiado por completo en 2026.

La victoria en Barcelona siguió a dos segundos puestos en Mónaco y Canadá, mientras que el británico también subió al podio en China a principios de temporada. Hamilton venció el domingo a su antiguo equipo, Mercedes. Tras salir junto a George Russell en la primera fila, apostó por una agresiva estrategia de tres paradas, y parecía capaz de luchar por la victoria incluso antes de que interviniera el coche de seguridad virtual al final de la carrera.

Cuando se activó el VSC, Hamilton pudo realizar su última parada en boxes y salió por delante de los dos pilotos de Mercedes antes de alejarse para asegurar la primera victoria del curso para Ferrari. También supuso la primera carrera de 2026 que no ganó un piloto de Mercedes, ya que Russell se impuso en Australia y Andrea Kimi Antonelli había ganado todos los demás grandes premios antes de Barcelona.

Tras la carrera, Wolff fue uno de los primeros en felicitar a su antiguo piloto: "En primer lugar, enhorabuena a Lewis", dijo. "Ha trabajado muy duro y ha pasado por tantos momentos difíciles, especialmente el año pasado, que me alegro de todo corazón por él por haber ganado. Siempre he dicho que, si no ganaban nuestros dos [pilotos], entonces debía ser Lewis. Y hoy se lo ha ganado".

"Por supuesto, se puede decir que el VSC quizá llegó en el momento adecuado, pero así son las cosas. También me alegro por Fred Vasseur [jefe del equipo Ferrari]. Lo hemos pasado mal con mi amigo, aunque a veces me saque de quicio, o aunque a veces nos saquemos de quicio el uno al otro. Pero la presión de dirigir Ferrari es enorme, y por eso me alegro y me siento aliviado por él. Y es algo que... Le tengo mucho cariño".

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

Cuando se le preguntó qué cree que hay detrás del resurgimiento de Hamilton, Wolff señaló tanto las características de la nueva generación de coches de Fórmula 1 como la situación del piloto fuera de los circuitos.

"El trabajo duro, y creo que este es un coche que quizá sea diferente a los de la era anterior, con los rebotes, con la rigidez, quizá no fácil de sentir", comentó Wolff. "Y esto supone una vuelta a una conducción más convencional en términos de, diría yo, al menos aerodinámica, y dinámica del vehículo. Obviamente, la gestión del motor es completamente diferente, pero se ve que está pilotando con fuerza".

"La dinámica en el equipo parece buena entre él y su ingeniero de carrera. Lo vi en el podio por la tele. Quiero decir, ya sabes, esa cara me dice que está muy contento. ¡Quizá la novia ayude! A mí me ayudó tener una pareja con la que tienes una vida familiar estable, y parece que se llevan muy bien".

"Creo que son todos esos factores los que conforman la perspectiva emocional, personal y profesional. Si estás en un buen momento, ganas", cerró el dirigente austriaco de la escudería de Brackley.

El abandono de Antonelli a cinco vueltas del final en Barcelona también tuvo repercusiones en el campeonato. La victoria de Hamilton redujo su desventaja con respecto al italiano a 41 puntos, mientras que el segundo puesto de Russell deja al piloto de Mercedes a nueve puntos del heptacampeón en la clasificación.