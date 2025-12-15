Fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

La Fórmula 1 estrena una nueva era en 2026, con un nuevo reglamento técnico y de motores que ha generado una enorme expectación. Los equipos llevan meses preparándose, y poco a poco sabemos las fechas de presentación de cada coche, que aquí te resumimos.

Fechas de presentación de los coches de F1 para 2026

Equipo Día de presentación y, ¿shakedown? Williams Sin anunciar McLaren Sin anunciar Ferrari Sin anunciar Mercedes Sin anunciar Red Bull 15 de enero en Michigan (Solo la decoración) Aston Martin 9 de febrero Alpine 23 de enero en Barcelona Haas Sin anunciar Racing Bulls 15 de enero en Michigan (Solo la decoración) Audi 20 de enero en Berlín (Solo la decoración) Cadillac 8 de febrero por TV (durante la SuperBowl)

Hay que aclarar que la mayoría de equipos presentará únicamente su decoración en coches no actualizados o al menos no 100% reales, ya que del 26 al 30 de enero de 2026 se disputan los primeros test en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Aun así, la F1 planea que no salga nada a la luz, y por ello, algunos como Aston Martin anunciaron una fecha posterior a esos test.

Cuándo se presenta el Aston Martin F1 de Alonso para 2026

Aston Martin presentará su AMR26 para la F1 2026 el lunes 9 de febrero. Es un coche sobre el que hay una expectación máxima, ya que será el primero diseñado por Adrian Newey con Aston, y ante la revolución reglamentaria que supone la nueva temporada. Al ser después de los test de Barcelona, Aston sí presentará el coche real, y no solo la decoración, como hará la mayoría.

El AMR26 que se presente el 9 de febrero será el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll en 2026, una alineación que repite por cuarto año seguido en... ¿el último del asturiano en F1? ¡Esperemos que no!

Cuándo se presenta el Red Bull F1 de Verstappen para 2026

Red Bull presentará la decoración del coche de la F1 2026 de Max Verstappen el jueves 15 de enero en Michigan, Estados Unidos. En las últimas temporadas Red Bull ha cambiado muy poco la decoración, por lo que habrá pocas novedades, y por supuesto habrá que esperar para ver el coche real con el que Max Verstappen irá a por todas, ya sin Horner, Newey y Marko en el equipo, y con el que se graduará a la escudería principal el francés Isack Hadjar.

Lo más interesante de la presentación de Red Bull F1 para 2026 será cómo añaden al coche la marca Ford, su nuevo socio de motores a partir del próximo año, y que de hecho está detrás de la elección de Estados Unidos como lugar de presentación.

Cuándo se presenta el Cadillac F1 de Checo Pérez para 2026

Cadillac anunció una peculiar manera de presentar su primer coche de F1: lo hará el domingo 8 de febrero, cuando en España sea ya la madrugada del lunes 9, durante un anuncio en la retransmisión por televisión de la SuperBowl, la final de la liga nacional de fútbol americano.

Cadillac es otro de los que confía que no se filtre nada de los test de Barcelona, aunque también existe la posibilidad de que en esas pruebas usen una decoración de camuflaje.

El Cadillac de 2026 será el primer coche del fabricante americano en F1, ya que entran como undécimo equipo, y el coche del regreso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares.

Cuándo se presenta el Alpine F1 de Colapinto para 2026

Alpine revelará el aspecto del coche de F1 de Franco Colapinto y Pierre Gasly el viernes 23 de enero en un evento en Barcelona, donde ya se quedarán para empezar tres días después, el 26, los primeros test de la pretemporada.

El equipo francés repite alineación para 2026, con Gasly como piloto principal y Colapinto disputando su primera temporada desde el principio, después de estrenarse a finales de 2024 y luego tras seis carreras de 2025. Alpine ha sido último en 2025, el peor año de su historia, con solo 22 puntos, todos ellos de Gasly.

Cuándo se presenta el Racing Bulls F1 para 2026

Red Bull y Ford han anunciado un evento de presentación donde también se mostrará la decoración del coche de Racing Bulls para la F1 2026, el jueves 15 de enero en Michigan, Estados Unidos.

Será el monoplaza que lleve en la F1 2026 Liam Lawson como veterano del equipo y con el que se estrene en F1 el británico Arvid Lindblad, que llega desde la F2.

Cuándo se presenta el Audi F1 para 2026

Audi presentará su nueva identidad como Audi Revolut F1 Team el martes 20 de enero en Berlín. Audi llega a la F1 en 2026 ocupando el lugar antes defendido por Sauber, y mantendrá en Suiza su fábrica de coche mientras que en Alemania fabricará sus propios motores.

El equipo Audi ha sido, hasta ahora, el último equipo en anunciar su fecha. Se espera que presenten solo la decoración al ser seis días antes de los test de Barcelona, y el monoplaza, salvo sorpresa, será gris y negro con detalles en rojo.

Los pilotos de Audi para la F1 2026 serán Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.