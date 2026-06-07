¿Ve Aston Martin la luz al final del túnel? "Definitivamente aún no"

Los problemas de Aston Martin en la Fórmula 1 no parecen tener fin tras el desplome del equipo hasta el último puesto de la clasificación en 2026, advirtió el embajador del equipo, Pedro de la Rosa.

El cambio a la nueva normativa de la F1 resultó desastroso para el equipo, que pasó de utilizar motores Mercedes de cliente a una colaboración con Honda como fabricante, y el AMR26 se vio afectado desde el principio por una falta de rendimiento y fiabilidad.

El principal problema era que el motor generaba vibraciones que dañaban las baterías y entumecían las extremidades de los pilotos, aunque se han logrado avances en este aspecto. Sin embargo, Aston apenas ha introducido mejoras —a diferencia de todos sus rivales— debido a la brecha, actualmente casi insuperable, que le separa de la zona media de la tabla.

Puede que la fiabilidad haya mejorado, pero el AMR26 siguió siendo, en consecuencia, el coche más lento en todas las sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco, mientras Fernando Alonso se lamentaba de nuevo del "subviraje crónico". Saldrán último y penúltimo tras haberse quedado a siete décimas de la Q2, en un circuito donde el orden de parrilla decide en gran parte la suerte en carrera.

Cuando se le preguntó, en la rueda de prensa de la FIA del viernes, si Aston empezaba a ver ya la luz al final del túnel, de la Rosa respondió: "Definitivamente, todavía no. Estamos donde estamos. Es un comienzo difícil, sobre todo porque nos encontramos en una posición en la que no esperábamos estar".

"Lo que tenemos ahora mismo es un coche muy difícil, pilotos que están dando lo mejor de sí mismos y que están haciendo un trabajo absolutamente increíble para pilotar el coche lo más rápido posible de forma fiable y segura. Pero es difícil. Preferiría posponer esto [responder a las preguntas] hasta que veamos la luz, cuando las mejoras estén en marcha y podamos basarnos en hechos. En mi opinión, hemos hablado tanto de lo que podría ser y de la luz al final del túnel que, a veces, nos estamos repitiendo demasiado".

Pedro de la Rosa, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Es difícil para todos. Me refiero especialmente a los pilotos, porque tienen que conducir el coche, tienen que enfrentarse al coche, tienen que enfrentarse a los medios de comunicación, tienen que explicar en cada carrera lo que está pasando, preguntas muy similares a problemas ya conocidos. Y sabemos que en las próximas carreras no tendremos mejoras. Sin embargo, vemos que las mejoras están al caer, pero aún quedan lejos".

"Así que la motivación está ahí, pero sin duda es... Nos han apoyado muchísimo, han trabajado muy duro en el simulador, han trabajado muy duro en el equipo, en el equipo de carreras, en la fábrica, dedicándole tiempo. Pero es difícil, porque cuando no estás donde esperas, o no estás donde quieres estar, siempre es más complicado".

El viernes de Aston Martin se vio agravado por un incidente de Alonso —uno leve, aunque sintomático de los problemas del equipo con la manejabilidad, ya que el veterano español se quejó de "reducciones de marcha aleatorias".

Pero De la Rosa afirma que otros problemas han ido mejorando, concretamente las vibraciones antes mencionadas —"han desaparecido"— y un reciente problema con el asiento de Alonso… aunque apareció uno similar en el coche gemelo.

"Fernando no dijo nada por radio tras la FP1 sobre su asiento, lo cual también es positivo, ya que significa que todo el trabajo realizado el martes en este circuito, intentando adaptar su asiento de 2025 a este coche de 2026, ha dado resultado. Sin embargo, Lance se quejaba de problemas con el asiento, así que aún tenemos que solucionar algunos otros problemas, pero vamos por buen camino".

Y, a largo plazo, hay motivos para el optimismo. "Realmente están pasando muchas cosas entre bastidores en la fábrica que nos hacen creer que las mejoras, todos los cambios significativos que introduciremos a lo largo del verano, darán sus frutos".

Pero ese final del túnel, evidentemente, sigue estando muy lejos.