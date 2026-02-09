Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Cadillac para la F1 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Mira a qué hora y cómo ver hoy en directo la presentación del McLaren MCL40, el coche que defenderá el título de pilotos y constructores en la F1 2026.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: McLaren

Hoy lunes 9 de febrero de 2026 es un gran día para los aficionados a la Fórmula 1, ya que podrán ver por primera vez la decoración de tres de los 11 equipos que formarán la parrilla esta campaña. Compartiendo día con Cadillac y Aston Martin, el vigente campeón del mundo, McLaren, revelará hoy los colores de su nuevo monoplaza, conocido como MCL40, con un gran acto en vivo y en directo.

A qué hora es hoy la presentación del coche de McLaren para la F1 2026

  • A que hora es la presentación del coche de McLaren para la F1 2026 (MCL40) en España: hoy lunes 9 de febrero, 16:00h

  • A que hora es la presentación del coche de McLaren para la F1 2026 (MCL40) en México: hoy lunes 9 de febrero, 09:00h

  • A que hora es la presentación del coche de McLaren para la F1 2026 (MCL40) en Colombia, Perú y Ecuador: hoy lunes 9 de febrero, 10:00h

  • A que hora es la presentación del coche de McLaren para la F1 2026 (MCL40) en Venezuela y Bolivia: hoy lunes 9 de febrero, 11:00h

  • A que hora es la presentación del coche de McLaren para la F1 2026 (MCL40) en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina: hoy lunes 9 de febrero, 12:00h

Tras haber disputado los test privados de Barcelona con una decoración de camuflaje de color negro, el equipo de Woking ya está preparado para mostrar por primera vez los colores del MCL40 con el que Lando Norris y Oscar Piastri defenderán el títulos en este 2026.

El evento de presentación será hoy en directo desde el Circuito Internacional de Sakhir, donde esta misma semana arrancan los test de pretemporada oficiales. En España, el acto arrancará a las 16:00h de la tarde, cuando en México sean las 09:00h de la mañana, en Colombia las 10:00h, en Venezuela las 11:00h y en Argentina o Uruguay las 12:00h del mediodía.

Cómo ver la presentación del McLaren MCL40 en directo

Como viene siendo habitual desde hace años, los equipos permiten a los aficionados ver las presentaciones de sus coches a través de sus canales oficiales en las redes sociales, ya que se ha convertido en una costumbre y en un momento excepcional a nivel comercial y de publicidad para las escuderías, que tienen durante todo el acto la atención de todos los fans de la Fórmula 1.

Qué esperar de la presentación del McLaren MCL40 para la F1 2026

Debido a que la primera ronda de test de pretemporada en Bahrein se disputa, el equipo McLaren ha decidido presentar su coche y su temporada desde el mismo trazado de Sakhir.

Más allá de revelar la decoración del MCL40 para la temporada 2026 de la Fórmula 1, los aficionados podrán ver y escuchar hoy al máximo responsable de McLaren Racing, Zak Brown, al director de la escudería, Andrea Stella, así como también a los pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri.

Aunque el MCL40 ya rodó en Barcelona y se filtraron las primeras imágenes reales del coche, no se espera que McLaren muestre el monoplaza real hoy lunes, para intentar seguir escondiendo a sus contrincantes lo máximo posible.

