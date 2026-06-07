Aldeguer muestra sus cartas en el Warm Up de MotoGP en Balaton

Fermín Aldeguer avisó ayer sábado, tras la Sprint, que de haberse puesto delante hubiera podido ganar la carrera, una reflexión que este domingo por la mañana plasmó mostrando sus cartas de nuevo en el Warm Up de MotoGP del GP de Hungría, que lideró con un tiempo de 1.37.680 tras completar seis giros siempre con los compuestos medios, delante y detrás. Precisamente, la elección de los neumáticos para la carrera es una de las claves, hasta nueve pilotos optaron por el medio blando trasero mientras que trece lo hicieron por el medio, siempre con el medio delante. Acertar en la decisión será un factor determinante este domingo, a partir de las dos de la tarde, en la carrera del gran premio.

Pedro Acosta, con el blando, logró el segundo mejor tiempo, por delante de Marco Bezzecchi y Diogo Moreira, ambos con el medio. Marc Márquez, quinto, optó por el blando trasero que ayer le permitió ganar con mucha autoridad, terminando delante de Jorge Martín (M/M), que a un minuto del final de la sesión se cayó en la primera curva del circuito, sumando ya catorce caídas en lo que llevamos de temporada, el que más. Joan Mir, el segundo que más se cae, también lo hizo un poco antes en la curva 12, en un fin de semana en el que, hasta hoy, solo se habián registrado cuatro caídas.

Séptimo terminó en los tiempos Fabio Di Giannantonio, por delante de Raúl Fernández y Iker Lecuona, que volvió a colarse en el top 10, que cerró Enea Bastianini.