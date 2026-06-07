Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hamilton coincide con Alonso y explica por qué los F1 de 2026 son los peores en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton coincide con Alonso y explica por qué los F1 de 2026 son los peores en Mónaco

MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría en Balaton Park, con Live Timing

MotoGP
GP de Hungría
MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría en Balaton Park, con Live Timing

¿Ve Aston Martin la luz al final del túnel? "Definitivamente aún no"

Fórmula 1
GP de Mónaco
¿Ve Aston Martin la luz al final del túnel? "Definitivamente aún no"

A qué hora es hoy la IndyCar en Gateway y cómo verlo, con Palou en la pole

IndyCar
Madison
A qué hora es hoy la IndyCar en Gateway y cómo verlo, con Palou en la pole

F2 en Mónaco - Resultados y resumen - Tsolov gana y Cámara falla

FIA F2
Mónaco
F2 en Mónaco - Resultados y resumen - Tsolov gana y Cámara falla

Wolff advierte a Antonelli sobre Verstappen: "Hazte tan ancho como un autobús"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Wolff advierte a Antonelli sobre Verstappen: "Hazte tan ancho como un autobús"

Aldeguer muestra sus cartas en el Warm Up de MotoGP en Balaton

MotoGP
GP de Hungría
Aldeguer muestra sus cartas en el Warm Up de MotoGP en Balaton

F3 en Mónaco - Resultados y resumen - Badoer se estrena y Bruno del Pino se pone segundo

FIA F3
Mónaco
F3 en Mónaco - Resultados y resumen - Badoer se estrena y Bruno del Pino se pone segundo
Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Hungría

Aldeguer muestra sus cartas en el Warm Up de MotoGP en Balaton

Fermín Aldeguer lideró la sesión de calentamiento del domingo por la mañana en el GP de Hungría, confirmando su feeling con este trazado de cara a una carrera en la que saldrá desde la primera fila de parrilla.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fermín Aldeguer avisó ayer sábado, tras la Sprint, que de haberse puesto delante hubiera podido ganar la carrera, una reflexión que este domingo por la mañana plasmó mostrando sus cartas de nuevo en el Warm Up de MotoGP del GP de Hungría, que lideró con un tiempo de 1.37.680 tras completar seis giros siempre con los compuestos medios, delante y detrás. Precisamente, la elección de los neumáticos para la carrera es una de las claves, hasta nueve pilotos optaron por el medio blando trasero mientras que trece lo hicieron por el medio, siempre con el medio delante. Acertar en la decisión será un factor determinante este domingo, a partir de las dos de la tarde, en la carrera del gran premio.

Pedro Acosta, con el blando, logró el segundo mejor tiempo, por delante de Marco Bezzecchi y Diogo Moreira, ambos con el medio. Marc Márquez, quinto, optó por el blando trasero que ayer le permitió ganar con mucha autoridad, terminando delante de Jorge Martín (M/M), que a un minuto del final de la sesión se cayó en la primera curva del circuito, sumando ya catorce caídas en lo que llevamos de temporada, el que más. Joan Mir, el segundo que más se cae, también lo hizo un poco antes en la curva 12, en un fin de semana en el que, hasta hoy, solo se habián registrado cuatro caídas.

Séptimo terminó en los tiempos Fabio Di Giannantonio, por delante de Raúl Fernández y Iker Lecuona, que volvió a colarse en el top 10, que cerró Enea Bastianini.

Clasificación Warm Up de MotoGP del GP de Hungría 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 6

1'37.680

   150.184  
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.320

1'38.000

 0.320 149.693  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 6

+0.569

1'38.249

 0.249 149.314  
4 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 6

+0.585

1'38.265

 0.016 149.290  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.637

1'38.317

 0.052 149.211  
6 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 5

+0.659

1'38.339

 0.022 149.177  
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 6

+0.674

1'38.354

 0.015 149.155  
8 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 6

+0.675

1'38.355

 0.001 149.153  
9 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 6

+0.820

1'38.500

 0.145 148.934  
10 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+0.883

1'38.563

 0.063 148.838  
11 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 6

+0.961

1'38.641

 0.078 148.721  
12 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 6

+1.045

1'38.725

 0.084 148.594  
13 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 6

+1.067

1'38.747

 0.022 148.561  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+1.107

1'38.787

 0.040 148.501  
15 Italy L. Marini Honda 10 Honda 6

+1.128

1'38.808

 0.021 148.469  
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 6

+1.436

1'39.116

 0.308 148.008  
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 6

+1.828

1'39.508

 0.392 147.425  
18 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 6

+1.940

1'39.620

 0.112 147.259  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+2.196

1'39.876

 0.256 146.882  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 6

+2.238

1'39.918

 0.042 146.820  
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 6

+2.907

1'40.587

 0.669 145.843  
22 Spain J. Mir Honda 36 Honda 2

+3.069

1'40.749

 0.162 145.609  
Ver resultados
Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior MotoGP ampliará el espacio entre líneas de parrilla desde Alemania
Siguiente artículo MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría en Balaton Park, con Live Timing

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Márquez lidera el último libre del Gran Premio de Hungría de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Márquez lidera el último libre del Gran Premio de Hungría de MotoGP

Trackhouse seduce a SuperFile para convertirlo en su patrocinador principal

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Trackhouse seduce a SuperFile para convertirlo en su patrocinador principal

Viñales: "No tengo que convencer a nadie; cuando estaba bien era el líder de KTM"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Viñales: "No tengo que convencer a nadie; cuando estaba bien era el líder de KTM"
Más de
Fermín Aldeguer

A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Balaton Park y cómo verla en TV

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Balaton Park y cómo verla en TV

Así vivimos la carrera al sprint del GP de Hungría de MotoGP en Balaton

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Así vivimos la carrera al sprint del GP de Hungría de MotoGP en Balaton

Aldeguer: "Si me llego a poner primero, por ritmo, hubiera ganado la carrera"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Aldeguer: "Si me llego a poner primero, por ritmo, hubiera ganado la carrera"

Últimas noticias

Hamilton coincide con Alonso y explica por qué los F1 de 2026 son los peores en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton coincide con Alonso y explica por qué los F1 de 2026 son los peores en Mónaco

MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría en Balaton Park, con Live Timing

MotoGP
GP de Hungría
MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría en Balaton Park, con Live Timing

¿Ve Aston Martin la luz al final del túnel? "Definitivamente aún no"

Fórmula 1
GP de Mónaco
¿Ve Aston Martin la luz al final del túnel? "Definitivamente aún no"

A qué hora es hoy la IndyCar en Gateway y cómo verlo, con Palou en la pole

IndyCar
Madison
A qué hora es hoy la IndyCar en Gateway y cómo verlo, con Palou en la pole