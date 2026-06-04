F3 en Mónaco - Resultados y resumen
Mira aquí los resultados y resúmenes de cada sesión de F3 en Mónaco, en el circuito de Montecarlo. Se actualizará tras cada una.
La Fórmula 3 regresa este fin de semana a la acción en Mónaco después de tres meses de parón tras el estreno de la temporada en Australia. Entre los muros de Montecarlo, los pilotos de la tercera categoría en discordia volverán a competir: puedes consultar aquí los horarios, resultados y resúmenes, que se irán actualizando al acabar cada sesión.
FP1 de Fórmula 3 en Mónaco
Como era de esperar, no tardó demasiado en llegar la primera bandera roja del fin de semana en Mónaco, ya que James Wharton estrelló su Prema contra las barreras. Este incidente hizo que la sesión se alargase 15 minutos, pero ya no hubo más contratiempos.
Más allá de algunos problemas con el tráfico, Théophile Naël acabó la jornada del jueves como el piloto más rápido de la F3 por delante de Freddie Slater y Ugo Ugochukwu.
El español Bruno del Pino acabó cuarto a 0.343s del mejor crono. Más atrás, el argentino Mattia Colnaghi fue 18º, mientras que el mexicano José Garfias acabó 24º.
Resultados de la FP1 de Fórmula 3 en Mónaco
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|24
|
1'25.794
|140.023
|2
|
F. Slater Trident
|5
|23
|
+0.059
1'25.853
|0.059
|139.927
|3
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|22
|
+0.295
1'26.089
|0.236
|139.543
|4
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|23
|
+0.343
1'26.137
|0.048
|139.466
|5
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|24
|
+0.347
1'26.141
|0.004
|139.459
|6
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|24
|
+0.381
1'26.175
|0.034
|139.404
|7
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|24
|
+0.497
1'26.291
|0.116
|139.217
|8
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|24
|
+0.658
1'26.452
|0.161
|138.958
|9
|
N. Strømsted Trident
|4
|22
|
+0.702
1'26.496
|0.044
|138.887
|10
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|24
|
+0.754
1'26.548
|0.052
|138.803
|11
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|23
|
+0.755
1'26.549
|0.001
|138.802
|12
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|24
|
+0.800
1'26.594
|0.045
|138.730
|13
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|24
|
+0.819
1'26.613
|0.019
|138.699
|14
|B. Benavides AIX Racing
|26
|24
|
+0.842
1'26.636
|0.023
|138.662
|15
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|24
|
+0.909
1'26.703
|0.067
|138.555
|16
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|25
|
+0.945
1'26.739
|0.036
|138.498
|17
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|21
|
+0.953
1'26.747
|0.008
|138.485
|18
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|22
|
+1.105
1'26.899
|0.152
|138.243
|19
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|23
|
+1.229
1'27.023
|0.124
|138.046
|20
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|25
|
+1.426
1'27.220
|0.197
|137.734
|21
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|23
|
+1.441
1'27.235
|0.015
|137.710
|22
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|26
|
+1.454
1'27.248
|0.013
|137.690
|23
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|23
|
+1.580
1'27.374
|0.126
|137.491
|24
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|24
|
+1.609
1'27.403
|0.029
|137.446
|25
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|23
|
+1.611
1'27.405
|0.002
|137.442
|26
|
Y. David AIX Racing
|27
|23
|
+1.681
1'27.475
|0.070
|137.332
|27
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|26
|
+1.771
1'27.565
|0.090
|137.191
|28
|
M. De Palo Trident
|6
|22
|
+2.038
1'27.832
|0.267
|136.774
|29
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|23
|
+2.232
1'28.026
|0.194
|136.473
|30
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|5
|
+3.351
1'29.145
|1.119
|134.760
|Ver resultados
Clasificación de Fórmula 3 en Mónaco
Si bien los entrenamientos han sido el jueves, la clasificación de la Fórmula 3 en Mónaco se llevará a cabo el viernes, con dos grupos para separar la parrilla y evitar problemas de tráfico: el Grupo A arrancará a las 11:05h y el Grupo B a las 11:29h.
Resultados de la clasificación de Fórmula 3 en Mónaco
*Por disputar
Carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco
La carrera sprint de la Fórmula 3 en Mónaco tendrá lugar el sábado a las 10:45h y se disputará a 23 vueltas, siempre y cuando no haya largos periodos de bandera roja, los cuales en Montecarlo son muy comunes.
Resultados de la carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco
*Por disputar
Carrera principal de Fórmula 3 en Mónaco
Finalmente, el domingo se llevará a cabo la carrera principal de la Fórmula 3 de Mónaco, la cual arrancará a las 07:45h, con 27 vueltas por delante hasta la bandera a cuadros.
Resultados de la carrera principal de Fórmula 3 en Mónaco
*Por disputar
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