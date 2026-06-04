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Resumen de la jornada
FIA F3 Mónaco

F3 en Mónaco - Resultados y resumen

Mira aquí los resultados y resúmenes de cada sesión de F3 en Mónaco, en el circuito de Montecarlo. Se actualizará tras cada una.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Theophile Nael.JPG

La Fórmula 3 regresa este fin de semana a la acción en Mónaco después de tres meses de parón tras el estreno de la temporada en Australia. Entre los muros de Montecarlo, los pilotos de la tercera categoría en discordia volverán a competir: puedes consultar aquí los horarios, resultados y resúmenes, que se irán actualizando al acabar cada sesión.

FP1 de Fórmula 3 en Mónaco

Como era de esperar, no tardó demasiado en llegar la primera bandera roja del fin de semana en Mónaco, ya que James Wharton estrelló su Prema contra las barreras. Este incidente hizo que la sesión se alargase 15 minutos, pero ya no hubo más contratiempos.

Más allá de algunos problemas con el tráfico, Théophile Naël acabó la jornada del jueves como el piloto más rápido de la F3 por delante de Freddie Slater y Ugo Ugochukwu.

El español Bruno del Pino acabó cuarto a 0.343s del mejor crono. Más atrás, el argentino Mattia Colnaghi fue 18º, mientras que el mexicano José Garfias acabó 24º.

Resultados de la FP1 de Fórmula 3 en Mónaco

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
T. Naël Campos Racing
 1 24

1'25.794

   140.023
2
F. Slater Trident
 5 23

+0.059

1'25.853

 0.059 139.927
3
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 22

+0.295

1'26.089

 0.236 139.543
4
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 23

+0.343

1'26.137

 0.048 139.466
5
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 24

+0.347

1'26.141

 0.004 139.459
6
L. Sharp Prema Powerteam
 20 24

+0.381

1'26.175

 0.034 139.404
7
E. Rivera Campos Racing
 3 24

+0.497

1'26.291

 0.116 139.217
8
T. Kato ART Grand Prix
 10 24

+0.658

1'26.452

 0.161 138.958
9
N. Strømsted Trident
 4 22

+0.702

1'26.496

 0.044 138.887
10
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 24

+0.754

1'26.548

 0.052 138.803
11
A. Giusti MP Motorsport
 9 23

+0.755

1'26.549

 0.001 138.802
12
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 24

+0.800

1'26.594

 0.045 138.730
13
C. Ho Rodin Motorsport
 19 24

+0.819

1'26.613

 0.019 138.699
14 United States B. Benavides AIX Racing 26 24

+0.842

1'26.636

 0.023 138.662
15
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 24

+0.909

1'26.703

 0.067 138.555
16
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 25

+0.945

1'26.739

 0.036 138.498
17 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 21

+0.953

1'26.747

 0.008 138.485
18
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 22

+1.105

1'26.899

 0.152 138.243
19
T. Taponen MP Motorsport
 8 23

+1.229

1'27.023

 0.124 138.046
20
M. Shin Hitech Racing
 23 25

+1.426

1'27.220

 0.197 137.734
21
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 23

+1.441

1'27.235

 0.015 137.710
22
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 26

+1.454

1'27.248

 0.013 137.690
23
K. Le ART Grand Prix
 12 23

+1.580

1'27.374

 0.126 137.491
24
J. Garfias Prema Powerteam
 22 24

+1.609

1'27.403

 0.029 137.446
25
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 23

+1.611

1'27.405

 0.002 137.442
26
Y. David AIX Racing
 27 23

+1.681

1'27.475

 0.070 137.332
27
J. Nakamura Hitech Racing
 25 26

+1.771

1'27.565

 0.090 137.191
28
M. De Palo Trident
 6 22

+2.038

1'27.832

 0.267 136.774
29
F. Barrichello AIX Racing
 28 23

+2.232

1'28.026

 0.194 136.473
30
J. Wharton Prema Powerteam
 21 5

+3.351

1'29.145

 1.119 134.760
Ver resultados

Clasificación de Fórmula 3 en Mónaco

Si bien los entrenamientos han sido el jueves, la clasificación de la Fórmula 3 en Mónaco se llevará a cabo el viernes, con dos grupos para separar la parrilla y evitar problemas de tráfico: el Grupo A arrancará a las 11:05h y el Grupo B a las 11:29h.

Resultados de la clasificación de Fórmula 3 en Mónaco

*Por disputar

Carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco

La carrera sprint de la Fórmula 3 en Mónaco tendrá lugar el sábado a las 10:45h y se disputará a 23 vueltas, siempre y cuando no haya largos periodos de bandera roja, los cuales en Montecarlo son muy comunes.

Resultados de la carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco

*Por disputar

Carrera principal de Fórmula 3 en Mónaco

Finalmente, el domingo se llevará a cabo la carrera principal de la Fórmula 3 de Mónaco, la cual arrancará a las 07:45h, con 27 vueltas por delante hasta la bandera a cuadros. 

Resultados de la carrera principal de Fórmula 3 en Mónaco

*Por disputar

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