F3 en Mónaco - Resultados y resumen

La Fórmula 3 regresa este fin de semana a la acción en Mónaco después de tres meses de parón tras el estreno de la temporada en Australia. Entre los muros de Montecarlo, los pilotos de la tercera categoría en discordia volverán a competir: puedes consultar aquí los horarios, resultados y resúmenes, que se irán actualizando al acabar cada sesión.

FP1 de Fórmula 3 en Mónaco

Como era de esperar, no tardó demasiado en llegar la primera bandera roja del fin de semana en Mónaco, ya que James Wharton estrelló su Prema contra las barreras. Este incidente hizo que la sesión se alargase 15 minutos, pero ya no hubo más contratiempos.

Más allá de algunos problemas con el tráfico, Théophile Naël acabó la jornada del jueves como el piloto más rápido de la F3 por delante de Freddie Slater y Ugo Ugochukwu.

El español Bruno del Pino acabó cuarto a 0.343s del mejor crono. Más atrás, el argentino Mattia Colnaghi fue 18º, mientras que el mexicano José Garfias acabó 24º.

Resultados de la FP1 de Fórmula 3 en Mónaco

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 T. Naël Campos Racing 1 24 1'25.794 140.023 2 F. Slater Trident 5 23 +0.059 1'25.853 0.059 139.927 3 U. Ugochukwu Campos Racing 2 22 +0.295 1'26.089 0.236 139.543 4 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 23 +0.343 1'26.137 0.048 139.466 5 P. Clerot Rodin Motorsport 17 24 +0.347 1'26.141 0.004 139.459 6 L. Sharp Prema Powerteam 20 24 +0.381 1'26.175 0.034 139.404 7 E. Rivera Campos Racing 3 24 +0.497 1'26.291 0.116 139.217 8 T. Kato ART Grand Prix 10 24 +0.658 1'26.452 0.161 138.958 9 N. Strømsted Trident 4 22 +0.702 1'26.496 0.044 138.887 10 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 24 +0.754 1'26.548 0.052 138.803 11 A. Giusti MP Motorsport 9 23 +0.755 1'26.549 0.001 138.802 12 M. Gładysz ART Grand Prix 11 24 +0.800 1'26.594 0.045 138.730 13 C. Ho Rodin Motorsport 19 24 +0.819 1'26.613 0.019 138.699 14 B. Benavides AIX Racing 26 24 +0.842 1'26.636 0.023 138.662 15 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 24 +0.909 1'26.703 0.067 138.555 16 B. Badoer Rodin Motorsport 18 25 +0.945 1'26.739 0.036 138.498 17 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 21 +0.953 1'26.747 0.008 138.485 18 M. Colnaghi MP Motorsport 7 22 +1.105 1'26.899 0.152 138.243 19 T. Taponen MP Motorsport 8 23 +1.229 1'27.023 0.124 138.046 20 M. Shin Hitech Racing 23 25 +1.426 1'27.220 0.197 137.734 21 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 23 +1.441 1'27.235 0.015 137.710 22 F. McLaughlin Hitech Racing 24 26 +1.454 1'27.248 0.013 137.690 23 K. Le ART Grand Prix 12 23 +1.580 1'27.374 0.126 137.491 24 J. Garfias Prema Powerteam 22 24 +1.609 1'27.403 0.029 137.446 25 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 23 +1.611 1'27.405 0.002 137.442 26 Y. David AIX Racing 27 23 +1.681 1'27.475 0.070 137.332 27 J. Nakamura Hitech Racing 25 26 +1.771 1'27.565 0.090 137.191 28 M. De Palo Trident 6 22 +2.038 1'27.832 0.267 136.774 29 F. Barrichello AIX Racing 28 23 +2.232 1'28.026 0.194 136.473 30 J. Wharton Prema Powerteam 21 5 +3.351 1'29.145 1.119 134.760

Clasificación de Fórmula 3 en Mónaco

Si bien los entrenamientos han sido el jueves, la clasificación de la Fórmula 3 en Mónaco se llevará a cabo el viernes, con dos grupos para separar la parrilla y evitar problemas de tráfico: el Grupo A arrancará a las 11:05h y el Grupo B a las 11:29h.

Resultados de la clasificación de Fórmula 3 en Mónaco

*Por disputar

Carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco

La carrera sprint de la Fórmula 3 en Mónaco tendrá lugar el sábado a las 10:45h y se disputará a 23 vueltas, siempre y cuando no haya largos periodos de bandera roja, los cuales en Montecarlo son muy comunes.

Resultados de la carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco

*Por disputar

Carrera principal de Fórmula 3 en Mónaco

Finalmente, el domingo se llevará a cabo la carrera principal de la Fórmula 3 de Mónaco, la cual arrancará a las 07:45h, con 27 vueltas por delante hasta la bandera a cuadros.

Resultados de la carrera principal de Fórmula 3 en Mónaco

*Por disputar