F2 en Mónaco - Resultados y resumen
Consulta en este enlace los resultados y resúmenes de todas las sesiones de Fórmula 2 en Montecarlo, durante el GP de Mónaco.
Junto a la Fórmula 1, la categoría antesala, la Fórmula 2, llega a Mónaco para llevar a cabo la cuarta ronda de la temporada 2026, la primera en suelo europeo. Mira en este enlace tanto los resultados, como los resúmenes y lo más interesante de lo que ocurra en la Fórmula 2 este fin de semana en Montecarlo.
FP1 de Fórmula 2 en Mónaco
La única sesión de entrenamientos libres de la F2 en Mónaco fue bastante caótica, con Montoya e Inthraphuvasak tocándose en la horquilla o Rafael Villagomez y Oliver Goethe provocando dos banderas rojas diferentes.
Sin embargo, al término de la sesión de prácticas, Gabriele Miní logró el mejor tiempo con un 1:21.809, por delante de Kush Maini y de Alex Dunne.
Por detrás, el español Mari Boya acabó 12º a 1.302s de la mejor referencia. Un poco mejor le fue al mexicano Noel León (7º).
Resultados de la FP1 de Fórmula 2 en Mónaco
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|24
|
1'21.809
|146.844
|2
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|25
|
+0.020
1'21.829
|0.020
|146.808
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|25
|
+0.133
1'21.942
|0.113
|146.606
|4
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|21
|
+0.188
1'21.997
|0.055
|146.507
|5
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|24
|
+0.200
1'22.009
|0.012
|146.486
|6
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|23
|
+0.206
1'22.015
|0.006
|146.475
|7
|
N. León Campos Racing
|5
|24
|
+0.615
1'22.424
|0.409
|145.748
|8
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|21
|
+0.643
1'22.452
|0.028
|145.699
|9
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|25
|
+0.709
1'22.518
|0.066
|145.582
|10
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|24
|
+0.771
1'22.580
|0.062
|145.473
|11
|
J. Bennett Trident
|25
|24
|
+1.152
1'22.961
|0.381
|144.805
|12
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|22
|
+1.302
1'23.111
|0.150
|144.544
|13
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|24
|
+1.363
1'23.172
|0.061
|144.438
|14
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|24
|
+1.389
1'23.198
|0.026
|144.392
|15
|C. Herta Hitech Racing
|4
|24
|
+1.403
1'23.212
|0.014
|144.368
|16
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|21
|
+1.564
1'23.373
|0.161
|144.089
|17
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|26
|
+1.729
1'23.538
|0.165
|143.805
|18
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|24
|
+1.756
1'23.565
|0.027
|143.758
|19
|E. Jr. AIX Racing
|20
|24
|
+1.963
1'23.772
|0.207
|143.403
|20
|
C. Shields AIX Racing
|21
|25
|
+2.279
1'24.088
|0.316
|142.864
|21
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|14
|
+2.955
1'24.764
|0.676
|141.725
|22
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|4
|
+22.862
1'44.671
|19.907
|114.771
|Ver resultados
Clasificación de Fórmula 2 en Mónaco
Tras los entrenamientos, este viernes se llevará a cabo la clasificación de Fórmula 2 en Mónaco: la parrilla se dividirá en dos grupos, con un Grupo A que saldrá a la pista a las 15:10h y un Grupo B que lo hará a las 15:34h.
Resultados de la clasificación de Fórmula 2 en Mónaco
Por disputar*
Carrera sprint de Fórmula 2 en Mónaco
La carrera sprint de la Fórmula 2 a 30 vueltas de duración tendrá lugar el sábado en Montecarlo a las 14:15h, misma hora que en el horario peninsular español.
Resultados de la carrera sprint de Fórmula 2 en Mónaco
Por disputar*
Carrera principal de Fórmula 2 en Mónaco
Mientras que la carrera principal de la Fórmula 2 en Mónaco será a las 09:25h y se disputará a un total de 42 giros al trazado de El Principado.
Resultados de la carrera principal de Fórmula 2 en Mónaco
Por disputar*
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