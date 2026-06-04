F2 en Mónaco - Resultados y resumen

Junto a la Fórmula 1, la categoría antesala, la Fórmula 2, llega a Mónaco para llevar a cabo la cuarta ronda de la temporada 2026, la primera en suelo europeo. Mira en este enlace tanto los resultados, como los resúmenes y lo más interesante de lo que ocurra en la Fórmula 2 este fin de semana en Montecarlo.

FP1 de Fórmula 2 en Mónaco

La única sesión de entrenamientos libres de la F2 en Mónaco fue bastante caótica, con Montoya e Inthraphuvasak tocándose en la horquilla o Rafael Villagomez y Oliver Goethe provocando dos banderas rojas diferentes.

Sin embargo, al término de la sesión de prácticas, Gabriele Miní logró el mejor tiempo con un 1:21.809, por delante de Kush Maini y de Alex Dunne.

Por detrás, el español Mari Boya acabó 12º a 1.302s de la mejor referencia. Un poco mejor le fue al mexicano Noel León (7º).

Resultados de la FP1 de Fórmula 2 en Mónaco

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 G. Minì MP Motorsport 9 24 1'21.809 146.844 2 K. Maini ART Grand Prix 16 25 +0.020 1'21.829 0.020 146.808 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 25 +0.133 1'21.942 0.113 146.606 4 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 21 +0.188 1'21.997 0.055 146.507 5 L. Van Hoepen Trident 24 24 +0.200 1'22.009 0.012 146.486 6 N. Tsolov Campos Racing 6 23 +0.206 1'22.015 0.006 146.475 7 N. León Campos Racing 5 24 +0.615 1'22.424 0.409 145.748 8 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 21 +0.643 1'22.452 0.028 145.699 9 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 25 +0.709 1'22.518 0.066 145.582 10 R. Câmara Invicta Racing 1 24 +0.771 1'22.580 0.062 145.473 11 J. Bennett Trident 25 24 +1.152 1'22.961 0.381 144.805 12 M. Boya Prema Powerteam 12 22 +1.302 1'23.111 0.150 144.544 13 R. Miyata Hitech Racing 3 24 +1.363 1'23.172 0.061 144.438 14 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 24 +1.389 1'23.198 0.026 144.392 15 C. Herta Hitech Racing 4 24 +1.403 1'23.212 0.014 144.368 16 S. Montoya Prema Powerteam 11 21 +1.564 1'23.373 0.161 144.089 17 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 26 +1.729 1'23.538 0.165 143.805 18 J. Duerksen Invicta Racing 2 24 +1.756 1'23.565 0.027 143.758 19 E. Jr. AIX Racing 20 24 +1.963 1'23.772 0.207 143.403 20 C. Shields AIX Racing 21 25 +2.279 1'24.088 0.316 142.864 21 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 14 +2.955 1'24.764 0.676 141.725 22 O. Goethe MP Motorsport 10 4 +22.862 1'44.671 19.907 114.771

Clasificación de Fórmula 2 en Mónaco

Tras los entrenamientos, este viernes se llevará a cabo la clasificación de Fórmula 2 en Mónaco: la parrilla se dividirá en dos grupos, con un Grupo A que saldrá a la pista a las 15:10h y un Grupo B que lo hará a las 15:34h.

Resultados de la clasificación de Fórmula 2 en Mónaco

Por disputar*

Carrera sprint de Fórmula 2 en Mónaco

La carrera sprint de la Fórmula 2 a 30 vueltas de duración tendrá lugar el sábado en Montecarlo a las 14:15h, misma hora que en el horario peninsular español.

Resultados de la carrera sprint de Fórmula 2 en Mónaco

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Carrera principal de Fórmula 2 en Mónaco

Mientras que la carrera principal de la Fórmula 2 en Mónaco será a las 09:25h y se disputará a un total de 42 giros al trazado de El Principado.

Resultados de la carrera principal de Fórmula 2 en Mónaco

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