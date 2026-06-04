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Resumen de la jornada
FIA F2 Mónaco

F2 en Mónaco - Resultados y resumen

Consulta en este enlace los resultados y resúmenes de todas las sesiones de Fórmula 2 en Montecarlo, durante el GP de Mónaco.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Gabriele Mini.JPG

Junto a la Fórmula 1, la categoría antesala, la Fórmula 2, llega a Mónaco para llevar a cabo la cuarta ronda de la temporada 2026, la primera en suelo europeo. Mira en este enlace tanto los resultados, como los resúmenes y lo más interesante de lo que ocurra en la Fórmula 2 este fin de semana en Montecarlo.

FP1 de Fórmula 2 en Mónaco

La única sesión de entrenamientos libres de la F2 en Mónaco fue bastante caótica, con Montoya e Inthraphuvasak tocándose en la horquilla o Rafael Villagomez y Oliver Goethe provocando dos banderas rojas diferentes.

Sin embargo, al término de la sesión de prácticas, Gabriele Miní logró el mejor tiempo con un 1:21.809, por delante de Kush Maini y de Alex Dunne.

Por detrás, el español Mari Boya acabó 12º a 1.302s de la mejor referencia. Un poco mejor le fue al mexicano Noel León (7º).

Resultados de la FP1 de Fórmula 2 en Mónaco

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
G. Minì MP Motorsport
 9 24

1'21.809

   146.844
2 India K. Maini ART Grand Prix 16 25

+0.020

1'21.829

 0.020 146.808
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 25

+0.133

1'21.942

 0.113 146.606
4
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 21

+0.188

1'21.997

 0.055 146.507
5
L. Van Hoepen Trident
 24 24

+0.200

1'22.009

 0.012 146.486
6
N. Tsolov Campos Racing
 6 23

+0.206

1'22.015

 0.006 146.475
7
N. León Campos Racing
 5 24

+0.615

1'22.424

 0.409 145.748
8
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 21

+0.643

1'22.452

 0.028 145.699
9
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 25

+0.709

1'22.518

 0.066 145.582
10
R. Câmara Invicta Racing
 1 24

+0.771

1'22.580

 0.062 145.473
11
J. Bennett Trident
 25 24

+1.152

1'22.961

 0.381 144.805
12
M. Boya Prema Powerteam
 12 22

+1.302

1'23.111

 0.150 144.544
13 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 24

+1.363

1'23.172

 0.061 144.438
14
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 24

+1.389

1'23.198

 0.026 144.392
15 United States C. Herta Hitech Racing 4 24

+1.403

1'23.212

 0.014 144.368
16 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 21

+1.564

1'23.373

 0.161 144.089
17
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 26

+1.729

1'23.538

 0.165 143.805
18
J. Duerksen Invicta Racing
 2 24

+1.756

1'23.565

 0.027 143.758
19 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 24

+1.963

1'23.772

 0.207 143.403
20
C. Shields AIX Racing
 21 25

+2.279

1'24.088

 0.316 142.864
21 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 14

+2.955

1'24.764

 0.676 141.725
22
O. Goethe MP Motorsport
 10 4

+22.862

1'44.671

 19.907 114.771
Ver resultados

Clasificación de Fórmula 2 en Mónaco

Tras los entrenamientos, este viernes se llevará a cabo la clasificación de Fórmula 2 en Mónaco: la parrilla se dividirá en dos grupos, con un Grupo A que saldrá a la pista  a las 15:10h y un Grupo B que lo hará a las 15:34h.

Resultados de la clasificación de Fórmula 2 en Mónaco

Por disputar*

Carrera sprint de Fórmula 2 en Mónaco

La carrera sprint de la Fórmula 2 a 30 vueltas de duración tendrá lugar el sábado en Montecarlo a las 14:15h, misma hora que en el horario peninsular español.

Resultados de la carrera sprint de Fórmula 2 en Mónaco

Por disputar*

Carrera principal de Fórmula 2 en Mónaco

Mientras que la carrera principal de la Fórmula 2 en Mónaco será a las 09:25h y se disputará a un total de 42 giros al trazado de El Principado.

Resultados de la carrera principal de Fórmula 2 en Mónaco

Por disputar*

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