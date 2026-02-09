McLaren revela el diseño del MCL40 de Norris y Piastri para la F1 2026

Después de estrenarse en el test privado del Circuit de Barcelona-Catalunya con una decoración de color negro para camuflar al máximo las ideas de los ingenieros de Woking, el equipo McLaren ha presentado finalmente el MCL40 con sus colores definitivos para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Este lunes 9 de febrero , la escudería de color papaya ha confirmado lo que se esperaba, y es que el coche que pilotarán Lando Norris y Oscar Piastri un año más volverá a ser predominantemente naranja.

Eso sí, el negro que se vio en las pruebas en territorio español no ha desaparecido del todo, ya que al igual que en sus predecesores, es el segundo color en orden de importancia, por delante de algunos detalles blancos y otros más coloridos, gracias en gran parte a Chrome, patrocinador del equipo británico.

El MCL40 se ha presentado en el Circuito Internacional de Sakhir, ya que desde este miércoles 11 hasta el viernes 13 se disputarán allí los primeros test de pretemporada oficiales, antes de una segunda semana de pruebas en Bahrein del 19 al 21 de febrero, antes de viajar a Melbourne para llevar a cabo el GP de Australia que dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de la F1 el próximo 8 de marzo.

Hoy también se ha presentado el Cadillac: Fórmula 1 Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

McLaren MCL40 decoración Foto de: McLaren

Un coche con el que sorprender en una nueva era para McLaren

Después de acabar la era del efecto suelo ganando dos campeonatos de constructores consecutivos y uno de pilotos de la mano de Lando Norris, el equipo de Woking se enfrentará en 2026 a un nuevo, desafiante y por supuesto complicado reto.

El cambio de reglamento técnico con el regreso de la aerodinámica activa, junto a una nueva normativa de unidades de potencia con más importancia en el apartado eléctrico, probablemente provocará un sacudido al orden jerárquico de la Fórmula 1 en comparación con 2025 e inevitablemente será la escudería McLaren la que más presión en su papel de "defensor del título".

Sin embargo, internamente, se han querido quitar el papel del favoritos desde un primer momento. De hecho, el propio Norris aseguró que Mercedes y George Russell eran los grandes favoritos sin ninguna duda. Y, pese a que el McLaren MCL40 también llevará el motor del equipo alemán, parece que de una forma u otra necesitarán tiempo para adaptarse y sacarle el máximo rendimiento posible.

Por otro lado, los primeros pasos del nuevo McLaren en Barcelona fueron positivos, ya que el equipo completó 291 vueltas a lo largo de sus tres días de pruebas y los tiempos fueron relativamente rápidos desde un principio, por lo que al menos las primeras sensaciones apuntan a un MCL40 competitivo, pero todavía es demasiado pronto como para hacer comparaciones con el resto de monoplazas.

McLaren MCL40 decoración Foto de: McLaren