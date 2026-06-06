Antonelli no deja de brillar: pole en Mónaco y otro mazazo a Russell

Ferrari parecía tenerlo todo bajo control. Charles Leclerc había sido uno de los pilotos más rápidos durante todo el fin de semana y la Scuderia llegaba a la Q3 como la principal favorita para conquistar la pole en Mónaco. Sin embargo, una clasificación marcada por una igualdad extraordinaria terminó resolviéndose a favor de Andrea Kimi Antonelli, que volvió a demostrar por qué lidera el Mundial y se llevó una pole de enorme valor en las calles del Principado.

El piloto de Mercedes encontró el tiempo cuando más importaba y aprovechó a la perfección los errores de sus rivales. Max Verstappen se quedó con la segunda posición tras mantenerse siempre en la pelea por la primera fila, mientras que Lewis Hamilton aprovechó las circunstancias para arrebatarle el tercer puesto a Leclerc.

El monegasco, condicionado por el error cometido en su primer intento de la Q3, se vio obligado a afrontar la parte decisiva de la sesión con una estrategia diferente al resto y terminó quedándose a las puertas del top 3. Hizo un gran primer intento, en el segundo venía en tiempo de pole, pero tuvo un toque contra el muro y no pudo terminar su vuelta. Isack Hadjar confirmó las buenas sensaciones mostradas durante toda la clasificación con una brillante 5ª posición, confirmando el gran nivel de Red Bull.

Pero más allá de la pole, el gran vencedor del sábado fue Antonelli en clave campeonato. El italiano no solo saldrá primero en un circuito donde adelantar es casi imposible, sino que además vuelve a sacar ventaja directa sobre George Russell, que únicamente pudo ser 6º tras otra clasificación lejos de los puestos de honor. El líder del Mundial vuelve a reforzar su candidatura al título mientras su compañero sigue acumulando dudas, y en el sábado más importante del año.

También decepcionó McLaren, que había mostrado velocidad suficiente para luchar por la pole durante la Q1 y la Q2, pero desapareció en la ronda definitiva. Oscar Piastri fue séptimo y Lando Norris, obligado a abortar su último intento, tuvo que conformarse con la octava posición.

La cara opuesta volvió a ser Aston Martin. Ni siquiera en un trazado donde la unidad de potencia tiene menos peso que en otros circuitos aparecieron las mejoras esperadas para el equipo de Silverstone. Fernando Alonso no pudo pasar de la 21ª posición y Lance Stroll cerró la clasificación en el último lugar, confirmando un nuevo fin de semana para el olvido. Las esperanzas depositadas en el proyecto liderado por Adrian Newey siguen sin traducirse en resultados y, salvo sorpresa mayúscula, la carrera del domingo se presenta como un ejercicio de supervivencia.

Quien sí volvió a extraer el máximo de su monoplaza fue Carlos Sainz. El madrileño se quedó a las puertas de la Q3 en una zona media tremendamente igualada, pero su 12ª posición mantiene intactas las opciones de pelear por los puntos. Williams volvió a mostrarse competitivo frente a Audi, Alpine y Racing Bulls, y en una carrera donde la estrategia y los incidentes suelen alterar cualquier pronóstico, el español seguirá soñando con sumar un nuevo resultado importante para su equipo.

Resultados de la Q3 del GP de Mónaco de F1 2026

Resumen de la Q1 del GP de Mónaco de F1 2026

La Q1 arrancó con la sensación habitual de Mónaco: la batalla real iba a decidirse en los últimos minutos. La evolución de la pista, constante durante todo el fin de semana, prometía una mejora enorme de los tiempos a medida que avanzara la sesión, por lo que los primeros registros tenían más valor como referencia que como sentencia. Aun así, Charles Leclerc dejó claro desde el inicio que estaba dispuesto a pelear por la pole en casa. El monegasco marcó un 1:14.141 para colocarse al frente de la tabla en los primeros intentos, todavía lejos de los registros vistos en los entrenamientos libres, pero suficiente para confirmar la enorme igualdad existente.

La diferencia entre los favoritos era mínima. Apenas una décima separaba a los cinco primeros clasificados en la primera tanda de vueltas lanzadas, con Leclerc liderando por delante de Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton se colocó cuarto tras encontrar finalmente una vuelta limpia después de unos primeros minutos complicados, mientras que Max Verstappen completaba el grupo de cabeza con un sólido quinto puesto.

Entre los españoles, Carlos Sainz comenzó con buen pie al situar su Williams dentro del top 10 gracias a un 1:14.974. El madrileño se mantenía por delante de los Haas y confirmaba las buenas sensaciones mostradas durante el fin de semana, aunque todavía por detrás de los dos Audi. Más complicada era la situación para Fernando Alonso, que aparecía en la decimonovena posición, únicamente por delante de los dos Cadillac y de su compañero Lance Stroll, consciente de que el pase a la Q2 iba a exigir una mejora importante.

Con la pista cada vez más rápida, los cronos empezaron a caer en picado. Leclerc volvió a dar un golpe sobre la mesa al rebajar su referencia hasta un 1:13.399, un tiempo ya mucho más representativo del potencial real de la sesión. Mientras la mayoría mejoraba sus registros, George Russell seguía sin conseguir una vuelta limpia. El piloto de Mercedes, segundo clasificado del Mundial, permanecía en una delicada decimoséptima posición a falta de ocho minutos para el final, aunque todavía contaba con margen suficiente para reaccionar en una pista que seguía ganando velocidad vuelta tras vuelta.

La situación de Russell mejoró cuando la sesión entró en sus últimos cinco minutos. El británico consiguió por fin completar una vuelta limpia para escalar hasta la décima posición y alejar cualquier riesgo de eliminación, ya que la diferencia respecto al decimosexto clasificado rondaba las ocho décimas. Sin embargo, su posición también reflejaba la enorme igualdad que dominaba la zona alta de la tabla. Leclerc parecía haber encontrado un punto extra de rendimiento y mantenía una ventaja cercana a las tres décimas sobre Norris, mientras que detrás del monegasco la pelea estaba completamente abierta.

Los McLaren, los Red Bull, Antonelli como mejor Mercedes y los Ferrari se encontraban separados por márgenes mínimos en una lucha que prometía decidirse por detalles a medida que avanzara la clasificación.

La tensión aumentó en los últimos minutos, cuando los pilotos empezaron a buscar el límite de verdad. Gabriel Bortoleto, que ocupaba la decimocuarta posición, perdió el control de su coche a la salida de la Nouvelle Chicane y terminó contra las protecciones, provocando una bandera roja a falta de poco más de dos minutos para el final.

La interrupción complicó especialmente la situación de Carlos Sainz y Oliver Bearman. El español y el piloto de Haas F1 se encontraban en la decimoctava y decimonovena posición, respectivamente, cuando apareció la bandera roja, por lo que tendrían únicamente 2:11 para completar su último intento. Ambos contaban con ritmo suficiente para acceder a la Q2, pero en Mónaco cualquier contratiempo puede resultar decisivo.

La reanudación dejó una batalla frenética por las últimas plazas de acceso a la Q2. Bearman logró mejorar su registro, pero no fue suficiente para evitar la eliminación. El británico cayó junto a su compañero Esteban Ocon, que terminó decimoséptimo, en una sesión muy complicada para Haas.

Quien sí consiguió salvarse fue Sainz. El español sacó una gran vuelta cuando más falta hacía y escaló hasta la décima posición en los instantes finales, asegurando su presencia en la Q2 después de haber pasado buena parte de la sesión en zona de peligro. También fue una clasificación para olvidar para Aston Martin. Ni siquiera en Mónaco, donde la influencia del motor es menor, el AMR26 mostró ritmo suficiente. Alonso cerró la Q1 en la vigesimoprimera posición, mientras que Stroll fue vigesimosegundo, confirmando otro duro golpe para la escudería de Silverstone.

Resultados de la Q1 del GP de Mónaco de F1 2026

Resumen de la Q2 del GP de Mónaco de F1 2026

La Q2 arrancó con la misma tónica con la que había terminado la primera ronda: igualdad absoluta y cambios constantes en la parte alta de la tabla. Leclerc volvió a marcar la referencia inicial, pero apenas unos instantes después Norris le arrebató el mejor tiempo por solo nueve milésimas, confirmando que Ferrari ya no parecía tener la ventaja que había mostrado anteriormente.

La evolución de la pista siguió siendo clave y Kimi Antonelli aprovechó las mejores condiciones para colocarse al frente de la clasificación. El líder del Mundial se mostró muy sólido y mantuvo la primera posición incluso después de que Leclerc mejorara en su segundo intento para quedarse a solo 70 milésimas. Verstappen también se mantenía plenamente en la pelea, tercero a apenas una décima del Mercedes.

Más discreta estaba siendo la actuación de Hamilton. El británico, que había mostrado un gran ritmo durante los entrenamientos, no terminaba de encontrar la vuelta perfecta y ocupaba la sexta posición, por detrás de los dos McLaren y a casi cuatro décimas del registro de Antonelli.

En la zona media, la batalla por entrar en la Q3 prometía resolverse por detalles mínimos. Carlos Sainz se situaba undécimo, a escasas milésimas de la décima plaza que daba acceso a la ronda final, en un grupo extremadamente compacto. Entre Liam Lawson, 9º, e Arvid Lindblad, 14º, apenas había cuatro décimas de diferencia, dejando todo abierto para los últimos intentos de la sesión.

En los intentos definitivos, Ferrari se quedó sin respuesta. Ni Leclerc ni Hamilton consiguieron mejorar sus registros, algo que sí aprovecharon sus rivales. Verstappen dio un golpe sobre la mesa con una gran vuelta para marcar un 1:12.499 y colocarse al frente de la clasificación, dejando claro que Red Bull también iba a ser un candidato muy serio a la pole. Antonelli se mantuvo segundo, mientras que la gran sorpresa la protagonizó Isack Hadjar, que colocó su Red Bull en una brillante tercera posición, por delante de Leclerc.

La lucha por las últimas plazas de acceso a la Q3 se resolvió por márgenes mínimos. Lawson y Gasly fueron quienes lograron meterse entre los diez mejores, dejando fuera a varios aspirantes de una zona media extremadamente apretada.

Sainz no pudo completar la remontada en su último intento y terminó duodécimo, justo por detrás de su compañero Alex Albon. También quedaron eliminados Nico Hulkenberg con el Audi, Franco Colapinto con Alpine y Arvid Lindblad, decimoquinto. Gabriel Bortoleto, por su parte, no pudo participar en la sesión tras el accidente que había provocado la bandera roja al final de la Q1.

Resultados de la Q2 del GP de Mónaco de F1 2026