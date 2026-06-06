A qué hora es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026 y cómo verla

Aunque el gran día del GP de Mónaco suele ser el sábado, cuando se disputa una clasificación que muchas veces decide media carrera, este domingo 7 de junio llega el momento de repartir los puntos en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2026. Y aunque adelantar en Montecarlo es muy complicado, nunca se sabe cuándo pueden aparecer accidentes, coches de seguridad o estrategias que alteren el orden previsto.

Para no perderte nada, apunta a continuación el horario de la carrera del GP de Mónaco 2026 en España y cómo verla por televisión o online.

A qué hora es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026 en España

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Mónaco en España: domingo 7 de junio a las 15:00h

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 arrancará este domingo 7 de junio a las 15:00h de España, el horario habitual de las citas europeas del campeonato. Como Mónaco y España comparten zona horaria, los semáforos del circuito urbano de Montecarlo se apagarán exactamente a las tres de la tarde, momento en el que comenzarán las 78 vueltas previstas a uno de los trazados más icónicos del mundo.

La prueba suele tener una duración cercana a la hora y media, aunque en Montecarlo siempre existe la posibilidad de que aparezcan periodos de Safety Car, Virtual Safety Car o incluso banderas rojas que alteren el desarrollo normal de la carrera. De hecho, la estrechez del trazado y la cercanía de los muros convierten cualquier error en un incidente potencialmente decisivo.

Además, esta cita llega en un momento importante del campeonato. Mercedes domina tanto en pilotos como en constructores, pero Ferrari ha demostrado ser especialmente competitivo en circuitos urbanos y espera aprovechar el escenario monegasco para acercarse a los líderes. Charles Leclerc, ganador aquí en el pasado (en 2024) y además piloto local, vuelve a ser una de las grandes esperanzas de los tifosi.

Los aficionados latinoamericanos también podrán seguir la carrera en horarios relativamente accesibles. En Argentina, el GP de Mónaco comenzará a las 10:00h de la mañana, mientras que en México los semáforos se apagarán a las 07:00h. Allí, muchos seguidores estarán pendientes tanto de Franco Colapinto como de Sergio Pérez, dos de los nombres más seguidos por la afición hispanoamericana.

Cómo ver por la tele u online la carrera del GP de Mónaco de F1 2026

Dónde ver la carrera del GP de Mónaco de Fórmula 1 en España: DAZN F1, a las 15:00h

La carrera del GP de Mónaco 2026 se podrá ver en España a través de DAZN F1, la plataforma que posee los derechos de retransmisión del Mundial de Fórmula 1. Los aficionados pueden acceder mediante el Plan Motor de DAZN, que incluye toda la temporada de F1 y MotoGP, aunque también está disponible a través del Plan Premium y mediante diferentes operadores que integran el canal en su oferta televisiva.

Además, la retransmisión, como es habitual, empezará dos horas antes, a las 13:00h, con un previo con Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro De la Rosa desde el propio trazado, en donde habrá entrevistas, reportajes y toda la última hora del GP.

En Latinoamérica, la situación varía según el país. En Argentina, la carrera se podrá seguir a través de ESPN mediante Disney+ o también por Fox Sports Argentina. En México, las opciones principales siguen siendo Izzi Sports y Sky Sports, además del servicio oficial F1 TV, disponible en numerosos territorios.

Y recuerda que aquí, en Motorsport.com España, también seguiremos la carrera del GP de Mónaco en directo con un live timing completo, comentarios vuelta a vuelta, tiempos en tiempo real, clasificaciones actualizadas y todas las noticias, declaraciones, fotos y análisis que deje una de las pruebas más famosas del calendario.

¿A cuántas vueltas es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026?

La carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2026 se disputa a un total de 78 vueltas, la distancia habitual de esta prueba desde hace décadas. El circuito urbano de Montecarlo es uno de los más cortos del calendario, con una longitud de apenas 3,337 kilómetros por vuelta. Eso significa que los pilotos recorrerán un total de 260,286 kilómetros antes de recibir la bandera a cuadros, una cifra inferior a la de la mayoría de grandes premios debido a las características únicas del trazado.

¿Qué pilotos han ganado ya el GP de Mónaco de F1?

El rey de Mónaco, como es de sobra sabido, es Ayrton Senna. El brasileño fue el piloto que mejor entendió las calles de Montecarlo y todavía hoy sigue siendo el más laureado en el Principado, con seis victorias en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Muchas de sus vueltas allí forman parte de la historia de la F1 y explican por qué su nombre sigue tan ligado a este circuito.

Por detrás aparecen varias leyendas de la categoría. Graham Hill y Michael Schumacher ganaron cinco veces en Mónaco, mientras que Alain Prost lo hizo en cuatro ocasiones. Todos ellos forman parte del selecto grupo de pilotos que convirtieron Montecarlo en uno de sus escenarios favoritos.

De la parrilla actual, Lewis Hamilton es quien más veces ha ganado el GP de Mónaco, con tres triunfos. Fernando Alonso y Max Verstappen suman dos victorias cada uno, mientras que Charles Leclerc, Sergio Pérez y Lando Norris, ganador el año pasado con McLaren, tienen una victoria en las calles del Principado.

Así llega el Mundial de F1 2026 al GP de Mónaco

Mundial de pilotos de F1 2026: (Pulsa aquí para ver la clasificación completa)

Mundial de equipos de F1 2026: (pulsa aquí para ver la clasificación completa)